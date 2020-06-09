«Гостех» должен стать платформой для взаимодействия граждан и бизнеса с государством.

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ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» направили совместное письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предложили использовать собственные наработки для создания цифровой платформы «Гостех», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.

«Ростелеком» и «Почта России» подтвердили отправку предложений в правительство, ВТБ и «Сбербанк» отказались от комментариев изданию, пресс-служба правительства не смогла оперативно ответить на запрос.

Концепцию «Гостеха» разработал «Сбербанк» — это должна быть платформа госуслуг для взаимодействия граждан, бизнеса и власти, указывает газета. С её помощью, в частности, можно будет арендовать госимущество или оформить полис ОМС. В дальнейшем банк предложил перевести на неё все процессы распоряжения госимуществом и медстрахования.

В апреле 2020 года «Ведомости» сообщали, что для работы системы будет использоваться техническая инфраструктура «Сбербанка» и «Ростелекома». Источник издания утверждал, что её создание позволит сократить количество ведомственных информационных систем, которые обходятся в 100 млрд рублей в год.

ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» считают, что для создания «Гостеха» можно использовать «Гособлако» — Государственную единую облачную платформу, на которую «Ростелеком» и НИИ «Восход» должны перевести госорганы в 2020 году, указывает «Коммерсантъ».

Компании полагают, что перечень решений в «Гостехе» должен быть открытым, с максимально широким участием разработчиков. Они также предлагают создать межведомственную рабочую группу с участием экспертов-предпринимателей.

Каждый крупный российский облачный провайдер хотел бы предоставлять государству платформу для обработки данных, рассказал газете директор группы консультирования по перспективным технологиям KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев.