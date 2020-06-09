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Галина Мубаракшина
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«Коммерсантъ»: ВТБ, «Почта России» и «Ростелеком» хотят потеснить «Сбербанк» в создании цифровой платформы правительства Материал редакции

«Гостех» должен стать платформой для взаимодействия граждан и бизнеса с государством.

10 комментариев
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ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» направили совместное письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предложили использовать собственные наработки для создания цифровой платформы «Гостех», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.

«Ростелеком» и «Почта России» подтвердили отправку предложений в правительство, ВТБ и «Сбербанк» отказались от комментариев изданию, пресс-служба правительства не смогла оперативно ответить на запрос.

Концепцию «Гостеха» разработал «Сбербанк» — это должна быть платформа госуслуг для взаимодействия граждан, бизнеса и власти, указывает газета. С её помощью, в частности, можно будет арендовать госимущество или оформить полис ОМС. В дальнейшем банк предложил перевести на неё все процессы распоряжения госимуществом и медстрахования.

В апреле 2020 года «Ведомости» сообщали, что для работы системы будет использоваться техническая инфраструктура «Сбербанка» и «Ростелекома». Источник издания утверждал, что её создание позволит сократить количество ведомственных информационных систем, которые обходятся в 100 млрд рублей в год.

ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» считают, что для создания «Гостеха» можно использовать «Гособлако» — Государственную единую облачную платформу, на которую «Ростелеком» и НИИ «Восход» должны перевести госорганы в 2020 году, указывает «Коммерсантъ».

Компании полагают, что перечень решений в «Гостехе» должен быть открытым, с максимально широким участием разработчиков. Они также предлагают создать межведомственную рабочую группу с участием экспертов-предпринимателей.

Каждый крупный российский облачный провайдер хотел бы предоставлять государству платформу для обработки данных, рассказал газете директор группы консультирования по перспективным технологиям KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев.

Председатель Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин полагает, что предложения по созданию «Гостеха» касаются рынка объемом более 20 млрд рублей в год, на котором работают ИТ-интеграторы и центры обработки данных, отмечает издание.

#новость #сбербанк #втб #почтароссии

Галина Мубаракшина
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10 комментариев
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Вадим Скворцов

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Denis Londen

7

ВТБ сначала бы научилась банковские приложения делать, прежде чем предлагать использовать собственные наработки. А то судя по их приложению у них наработки начала 2000х. 

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Ivano Digital

3

В России странный подход к продуктовой разработке. Сначала пилят платформу, затем думают, какие сервисы на ней запускать.  Такие модели тоже существуют, типа низкоуровневой платформы app store, но они не эффективны, потому как каждому приложению приходится заново разрабатывать одни и теже элементы.

Прежде чем вливать очередную реку баблоса в абсолютно бесперктивную инициативу, государству нужно самому трансформироваться в сервисную организацию, разработать внятную стратегию росста,  внедрить целеполагание, отладить процессы постоянного улучшения и конечно-же во главу поставить профессионального CPO.

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Сергей Ругов

Ivano
1

Опять CPO 🤦‍♂️

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Enzo

2

Особенно Почта России позабавила, там просто охуеть какие инноваторы сидят

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Степан Попов

1

Ну все, теперь заживим, осталось только обнулиться

Ответить

Corban Dallas

0

В результате получим суперкорпорацию плюс госплан. Только теперь уже в оцифрованном виде с теоретически мгновенной обратной связью.

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Денис Демидов

Corban
2

1991 - можем повторить! (с)

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Nikolay Kapustin

0

ЗАО Госкорпорация Россия

Ответить

Ivano Digital

0

концепцию «Гостеха» разработал «Сбербанк»
интересно было бы ознакомиться

пока инфы не много: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/04/17/828356-sistema

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