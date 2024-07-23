«Билайн» запустил сервис для блокировки или отметки потенциальных мошеннических звонков в мессенджерах

Пользователи могут бесплатно активировать услугу в мобильном приложении.«Билайн» обновил сервис «Моя безопасность». После предоставления доступа к идентификации и блокировке вызовов в настройках смартфона, приложение обновит базу спамеров и мошенников с учётом их активности в Telegram, WhatsApp* и Viber.Антифрод-платформа сверяет входящие номера с базой данных оператора, Роскомнадзора, ЦБ, «Сбера» и «Лаборатории Касперского», уточняет «Ъ». Если номер промаркирован как «однозначно мошеннический», входящие звонки с него заблокируют. В других случаях — пометят как «потенциально опасные».В Tele2 рассказали «Ъ», что «прорабатывают продукт» совместно с банками, чтобы блокировать подозрительные транзакции, которые клиент запрашивает после разговоров в приложениях. У «Т-Банка», «Яндекса» и МТС есть определители номеров в мессенджерах.Опрошенные газетой эксперты говорят, что переход мошенников на звонки в мессенджерах произошёл к концу 2022 года и был связан с «мерами по блокировке подменных номеров». За январь-май 2024 года система «Антифрод» предотвратила 291 млн звонков с подменных номеров, отчитывался Роскомнадзор.*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #билайн
Все пытаются бороться с последствием проблемы, а не с первопричиной (утечками ПнД) этих мошеннических и спам-звонков.
Данные будут утекать сколько не построй заборов. Помнится викиликс вообще секретные данные американской армии и других гос.органов публиковало хотя там 20 лет тюрьмы за разглашение грозит.
Утечки - не первопричина
И толку? Модно?
Номера меняются со скоростью света, аккаунты в мессенджерах и того шустрее.
Будет билайн блочить мёртвые номера.
ладно бы еще если мертвые. Но ведь брошенный номер через 3-4 месяца перейдет реальному порядочному человеку, которого будут эти антиспамы блочить. Я недавно оформил номер в Мегафоне, так при звонке на Билайн он помечает, что "СПАМ". Пришлось менять номер.
Лучше бы выпустили что то в виде гетконтакта, где юзеры одной кнопкой помечают номера и они отправляются в базу откуда перед звонком вытаскивают и пишут что номер мошенников
На самом деле очень легко не стать жертвой мошенников - просто не отвечать на незнакомые звонки, особенно когда тебе никто не должен позвонить