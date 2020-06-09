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Сервисы
Лиана Липанова
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«Кинопоиск», ivi, Start и Premier рассказали о росте бизнеса за время «карантина» Материал редакции

Пик по просмотрам и новым подписчикам пришёлся на апрель, заявили в Start.

Во время массовой «самоизоляции» резко выросла популярность онлайн-сервисов. Онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», ivi, Start и Premier рассказали Forbes Woman, как изменилась их аудитория на «карантине».

Premier

  • Количество визитов на сайт онлайн-кинотеатра с компьютеров и смартфонов выросло на 136% по отношению к цифрам с начала года до 15 марта, рассказала первый замдиректора «Газпром-Медиа» Светлана Баланова.
  • Среднесуточный охват активной аудитории — на 170%.
  • С середины марта до конца мая просмотры достигли почти 240 млн.
  • Количество регистраций увеличилось более чем в 3,2 раза.

С учётом того, что в настоящий момент мы фактически реализуем свою социальную миссию, говорить о позитивной динамике выручки по этому периоду нерелевантно.

Для нас очевидно, что текущее увеличение «бюджета времени» на медиа после отмены карантинных мер приведет к откату до уровней, близких к докризисным.

Светлана Баланова
первый замдиректора «Газпром-Медиа»

Но благодаря новым привычкам потребителей «некоторый рост» может сохраниться, добавила Баланова.

ivi

  • С середины марта выросла смотрящая аудитория как в подписке, так и в рекламной модели, рассказали в ivi. Количество платных подписчиков в июню выросло до 3 млн пользователей по сравнению с 2,2 млн по итогам 2019 года.
  • Сильно выросло дневное смотрение и глубина смотрения, утверждают в компании.

Онлайн-бизнес отметил невероятный рост смотрения. Сейчас он немного снизился, но очевидно, что эти 2,5 месяца изменили потребление медиаконтента, способствовали привычке смотрения в интернете.

Мария Гречишникова
руководитель контентного направления ivi

Start

  • Прирост аудитории сервиса Start с марта по май составил в среднем 400% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество платящих пользователей выросло на 200%.
  • На данный момент у сервиса более 1 млн платящих пользователей, рассказали в Start.
  • Пик по просмотрам и новым подписчикам пришёлся на апрель: по отношению к марту в апреле приток новых подписчиков увеличился на 60%, просмотры — на 30%.
  • В мае сервис зафиксировал «небольшое снижение активности».

Рост мы наблюдали и до карантина, думаю, что это связано с выбранным нами курсом на создание и премьерный показ оригинальных проектов. Фактор самоизоляции тоже имеет место быть и влияет на цифры, но в меньшей степени.

Юлия Миндубаева
генеральный директор Start

«КиноПоиск»

  • По итогам марта количество смотрящих подписчиков «Кинопоиска» достигло 1,5 млн пользователей — в январе был 1 млн.

Сколько новых подписчиков продолжат смотреть фильмы на «КиноПоиск HD» после самоизоляции, мы поймем ближе к концу июня. Киноиндустрию, как и многие другие области, ждут перемены. В первую очередь — сокращение прокатного окна между показом в кинотеатрах и на онлайн-платформах.

Ольга Филипук
директор по контенту медиасервисов «Яндекса»

#кинопоиск #онлайнкинотеатр #start #ivi #premier #новость

Лиана Липанова
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Danil Shaymurzin

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Теперь вопрос в том, во сколько раз больше они заработали в сравнении с тем же периодом прошлого года.

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Viacheslav Semenchuk

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