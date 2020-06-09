«Кинопоиск», ivi, Start и Premier рассказали о росте бизнеса за время «карантина»
Материал редакции
Пик по просмотрам и новым подписчикам пришёлся на апрель, заявили в Start.
Во время массовой «самоизоляции» резко выросла популярность онлайн-сервисов. Онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», ivi, Start и Premier рассказали Forbes Woman, как изменилась их аудитория на «карантине».
Premier
Количество визитов на сайт онлайн-кинотеатра с компьютеров и смартфонов выросло на 136% по отношению к цифрам с начала года до 15 марта, рассказала первый замдиректора «Газпром-Медиа» Светлана Баланова.
Среднесуточный охват активной аудитории — на 170%.
С середины марта до конца мая просмотры достигли почти 240 млн.
Количество регистраций увеличилось более чем в 3,2 раза.
Но благодаря новым привычкам потребителей «некоторый рост» может сохраниться, добавила Баланова.
ivi
С середины марта выросла смотрящая аудитория как в подписке, так и в рекламной модели, рассказали в ivi. Количество платных подписчиков в июню выросло до 3 млн пользователей по сравнению с 2,2 млн по итогам 2019 года.
Сильно выросло дневное смотрение и глубина смотрения, утверждают в компании.
Start
Прирост аудитории сервиса Start с марта по май составил в среднем 400% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество платящих пользователей выросло на 200%.
На данный момент у сервиса более 1 млн платящих пользователей, рассказали в Start.
Пик по просмотрам и новым подписчикам пришёлся на апрель: по отношению к марту в апреле приток новых подписчиков увеличился на 60%, просмотры — на 30%.
В мае сервис зафиксировал «небольшое снижение активности».
«КиноПоиск»
По итогам марта количество смотрящих подписчиков «Кинопоиска» достигло 1,5 млн пользователей — в январе был 1 млн.
Danil Shaymurzin
Теперь вопрос в том, во сколько раз больше они заработали в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Viacheslav SemenchukDanil
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