С учётом того, что в настоящий момент мы фактически реализуем свою социальную миссию, говорить о позитивной динамике выручки по этому периоду нерелевантно.

Для нас очевидно, что текущее увеличение «бюджета времени» на медиа после отмены карантинных мер приведет к откату до уровней, близких к докризисным.