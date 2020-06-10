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Полученные деньги позволят Couchsurfing продолжить работу во время пандемии.
Сервис для путешественников Couchsurfing направил пользователям письмо, в котором призвал оформлять подписку для поддержки сообщества — иначе оно «будет утеряно навсегда».
Couchsurfing столкнулся с проблемами из-за пандемии Covid-19: компания сократила персонал, уменьшила зарплаты, отказалась от аренды офисов, полностью перейдя на «удалёнку», и подала заявку на финансовую помощь в США.
«К сожалению, этого недостаточно», — говорится в письме. Скоро сервис не сможет «выполнять свои финансовые обязательства», объяснили в компании.
Сервис предложил пользователям заплатить взнос в размере $2,39 в месяц или $14,29 в год за доступ к сайту и мобильному приложению. Полученные деньги позволят Couchsurfing продолжить работу во время пандемии и после неё, отмечается в письме.
При этом сервис отменил лимиты на сообщения и запросы на ночлег и отказался от сторонней рекламы — она приносит «всего несколько тысяч долларов» в месяц. «В нынешней ситуации этого явно недостаточно», — объяснили в компании.
Сервис останется бесплатным в «необслуживаемых банками и развивающихся странах», рассказали в компании. Список стран не уточняется.
убрал рекламу из-за её бесполезности
Господи ну хоть кто-то понял что у большинства стоит AdBlock
Ну а какие ещё способы монетизации бесплатных услуг вы можете предложить? Кроме мифических типа найти спонсора, платных подписок и тп, а вот чтоб пару движений мышью и деньги пошли на счёт?
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