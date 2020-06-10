Полученные деньги позволят Couchsurfing продолжить работу во время пандемии.

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Сервис для путешественников Couchsurfing направил пользователям письмо, в котором призвал оформлять подписку для поддержки сообщества — иначе оно «будет утеряно навсегда».

Couchsurfing столкнулся с проблемами из-за пандемии Covid-19: компания сократила персонал, уменьшила зарплаты, отказалась от аренды офисов, полностью перейдя на «удалёнку», и подала заявку на финансовую помощь в США.

«К сожалению, этого недостаточно», — говорится в письме. Скоро сервис не сможет «выполнять свои финансовые обязательства», объяснили в компании.

Сервис предложил пользователям заплатить взнос в размере $2,39 в месяц или $14,29 в год за доступ к сайту и мобильному приложению. Полученные деньги позволят Couchsurfing продолжить работу во время пандемии и после неё, отмечается в письме.

При этом сервис отменил лимиты на сообщения и запросы на ночлег и отказался от сторонней рекламы — она приносит «всего несколько тысяч долларов» в месяц. «В нынешней ситуации этого явно недостаточно», — объяснили в компании.

Взносы членов сообщества позволят нам в ближайшем будущем значительно снизить стоимость верификации. Мы продолжим работать над сайтом и мобильными приложениями Couchsurfing — в настоящий момент мы разрабатываем много интересных функций по запросам сообщества. из письма Couchsurfing