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Сервисы
Галина Мубаракшина
9423

«Сбербанк» договорился о покупке контроля в сервисе «2ГИС» — он с партнёрами получит 75% Материал редакции

В рамках сделки компания была оценена в 14,3 млрд рублей.

130 комментариев
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«Сбербанк» подписал документы об инвестициях в развитие и покупку контрольной доли в сервисе «2ГИС», говорится в совместном заявлении участников сделки.

По итогам сделки доля банка составит 72%, ещё 3% получит ООО «О2О Холдинг» — совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group. Основатели и менеджмент оставят за собой 25%. Представители «Сбербанка» и основатели сервиса войдут в состав совета директоров.

Из состава владельцев сервиса полностью выйдут фонды Baring Vostok и RTP Global Леонида Богуславского, которым принадлежат 20% и 2,3%.

В рамках сделки «2ГИС» был оценён в 14,3 млрд рублей. В феврале 2020 года в рейтинге самых дорогих компаний рунета Forbes сервис занял шестое место с оценкой в $320 млн (21,9 млрд рублей по курсу Центробанка на 11 июня).

ООО «Дубльгис» — основная операционная компания сервиса — было зарегистрировано как отдельное юрлицо в 2004 году. До этого компания была частью ООО «Техноград», разработчика геоинформационных систем.

Основатель сервиса — Александр Сысоев. В августе 2019 года РБК писало, что Сысоеву принадлежат 48,5% акций кипрского учредителя ООО «Дубльгис» 2Gis Ltd, у Дмитрия Сысоева — 19,8%. Президент российского «2ГИС» Вера Гармаш и руководитель департамента R&D Борис Берхин владели по 4,7% компании. В 2015 году в компанию инвестировали $40 млн Baring Vostok и ru-Net Holdings Богуславского, получившие свои доли.

Стороны планируют закрыть сделку после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы и «выполнения отлагательных условий» в третьем квартале 2020 года.

Интеграция с сервисом поможет «Сбербанку» ускорить развитие разных направлений бизнеса, а также совместных проектов: «Сбермаркет», «Ситимобил», «Самокат» и других.

О переговорах о возможной покупке сервиса «Сбербанком» РБК сообщало в августе 2019 года. Осенью 2019 года Александр Сысоев рассказывал, что основную часть выручки сервису приносит реклама, ещё около 23% — доходы от франчайзи и продажи данных. Глава компании утверждал, что совокупная аудитория сервиса — 50 млн пользователей.

«У нас есть партнёрские программы: через наше приложение можно заказать такси, забронировать номер в гостинице, выбрать недвижимость и так далее. Мы подключаем дополнительные сервисы, которые платят нам за трафик.

Но нам не хватает внутренней платёжной системы — это и был предмет разговора со "Сбербанком"», — говорил Сысоев.

Основатель «2ГИС» Александр Сысоев: «Мы научили…
Интервью с предпринимателем о новой стратегии компании, пользе от конкуренции и уроках управления…
vc.ru

#новость #сбербанк #2гис

Галина Мубаракшина
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130 комментариев
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Алексей Кравцов

108

Монополизация и национализация

Ответить

Кирилл Вечкасов

Алексей
13

Вы ничего не видите, это лишь ваши домыслы. Все в порядке. Этого не существует, вам приснилось :) Забудьте эту новость))

Ответить

Vadim Medvedev

Алексей
8

В данном случае слово "монополизация" абсолютно неверно. Монополию на карты/такси/доставку пытался/пытается построить яндекс. Теперь у него появляется очень сильный конкурент. 

Ждём дубль.такси или что-то в этом духе. Сбермаркет уже есть. 

Ответить

new_comment

Vadim
13

Ситимобил уже есть.

Ответить

Vadim Medvedev

new_comment
0

где есть, а где и нет. 

Ответить

Александр Антипов

Vadim
–2

А я думал что Сбер и Яндекс в переплете. Вроде они между собой нормально сотрудничают. А тут такой поворот. Посмотрим чем закончиться.

Ответить

Kelerius

Алексей
8

Не забудьте о "солидаризации" и мы прямиком идем к Италии начала 20-го века.

Ответить

er.david

Алексей
4

Грефизация.
Это когда ненавистный персонаж, считающий народ быдлом,  подминает под себя гос-во.

Ответить

Влад Ижевский

Алексей
0
Ответить

Andrey

Алексей
0

И канализация

Ответить

Maxim Sergeevich

Алексей
0

Причём, видимо, с дисконтом. Оценка в этой сделке ниже на треть февральской (которую Форбс обозначил)

Ответить

Alex Cox

Алексей
0

Банку с кучей бабла внезапно выгодно их инвестировать в реальные проекты, а не бумаги. Навряд ли их кто-то в государстве это делать заставляет.

Вы всегда чем-то недовольны будете :). Раньше банк просто 20 лет прожигал деньги из-за низкой эффективности.

Ответить

Михаил Синицын

80

Устроился в 2ГИС, проснулся сотрудником Сбербанка

Ответить

Никита Хисматов

Михаил
41

...от чувства жжения

Ответить

Рифат Гилязиев

Никита
9

Надо было брызгать мерамистином при устройстве в 2гис

Ответить

Алексей Кравцов

Рифат
32

67% производителя Мирамистина может купить Сбербанк.

Ответить

Андрей Викторович

Алексей
10

Сберамистин

Ответить

Алексей Кравцов

Андрей
0

Герфмастин

Ответить

dr.Olleh

Никита
0

... от укола, уже поставили прививку

Ответить

Влад Ижевский

Михаил
0

Сбербанк на зелёненькое всегда тянуло. 

Расскажу сказку про одного Кащея. Есть Земля, на Земле страна, в стране компания, в компании Греф, который сидит на банке, в которой хранятся монетки. 

Ответить

er.david

Влад
0

Одного меня раздражают голоса ботов у Сбера? Куда он живых людей дел?

Ответить

Артем Голендберг

27

Мерзкие новости каждый лень от Сбера

Ответить

Евгения Денисова

25

Чувствую, скоро заживем, информации будет у Сбера на каждого больше, чем у ФСБ😆

Ответить

Джон Крайтон

Евгения
2

Греф и денежная фабрика

Ответить

Евгения Денисова

Евгения
0
Ответить

Денис Демидов

Евгения
0

Уже давно так, фейсы давно потеряли дееспособность, все бизнесами своими заняты.

Ответить

Никита Хисматов

10

Кто-то может объяснить, откуда оценка в 14,3 миллиарда?

Не, сириосли. Чисто из-за количества юзеров?

Хватит минусить, мне правда интересно 

Ответить

Кирилл Вечкасов

Никита
18

Они не только по РФ работают, в украине допустим он отлично работает.
Как правда сберу это аукнется, иметь долю в бизнесе который запрещен в украине... не прикроют ли 2гис там.

От этого и высокая стоимость, так как он кажись даже распареннее яндекса в регионах

Ответить

Никита Хисматов

Кирилл
1

Спасибо 

Ответить

Кирилл Вечкасов

Никита
18

Я когда выезжаю за спб, к родственникам, то использую онли 2гис, так как по ощущениям он имеет более полную базу по магазинам и компаниям на уровне поиска чем яндекс.

А и плюс по ТЦ этажности у них просто мего решение. Можно поям в приложении найти бутик по этажам в ТЦ, у других такого решения не встречал

Ответить

Джон Крайтон

Кирилл
1

Ещё они бы загружали местоположение товаров в больших магазинах.

Ответить

Кирилл Вечкасов

Джон
0

Кстати, было бы крутая синхронизация... доп монетка за привлечение человека с каталога в магазин и доступно было бы ток при покупке аккаунта

Ответить

Ayaz Umbatov

Джон
0

в 2 гис можно добавлять, если вы об этом

Ответить

Максим Залогин

Кирилл
0

Да ну, бросьте. 😌

Ответить

Михаил Иванович

Максим
0

Это, наверное, не сильно давно появилось в Яндексе. Плюс ещё что в ДкбльГИС крутое: можно просто ткнуть на здание и получить список всех организаций в нём

Ответить

Наиль

Кирилл
0

И плюс у 2гис в отличие от Яндекса или Гугла очень точный GPS, он не запаздывает или не опережает когда идешь на большой скорости, практически все в точностью до метра. А когда по Яндексу катаюсь, постоянно то поворот поздно озвучит, то камеру уже проехал а он только собирается о ней сообщить.

Ответить

Никита Хисматов

Кирилл
0

О, норм. Не знал

Ответить

Денис Космаков

Никита
7

Да, в регионах 2гис овер популярный. Я из Иркутска, и такое ощущение, что здесь пользуются только 2гис (конечно же нет, но да). И просто колоссальное количество рекламных мест занято во всех рубриках. Есть реклама с разной приоритетностью и стоимостью соответственно. От 8000 тысяч/месяц базовый пакет, и в районе 13000-17000 рублей/месяц хороший пакет. Стоимость конечно очень приблизительная, так как многое зависит от выбранной рубрики, конкуренции и приоритета.

Ответить

Johnny Vorony

Никита
9

Ты просто не пробовал размещать там рекламу организаций. Это увлекательный и не дешевый процесс.

Ответить

Valra Ivanov

Johnny
2

Вот здесь огромный плюс.
Считаю,что они переоценивают себя 😬😂

Ответить

Даня

Никита
7

На Кипре лучше Гугл Карт работают)

Ответить

Пол Финч

Даня
4

Сами жители Кипра предпочитают 2ГИС, поскольку лучшее решение это у них

Ответить

Никита Хисматов

Даня
0

Круто так-то. Молодцы 

Ответить

Сергей Михалёв

Никита
0

Компании при покупке, как правило, оцениваются в зависимости от оборота. Цена обычно составляет несколько годовых оборотов.
Выручка ООО "Дубльгис" за 2018 год - 3.5 млрд, за 2019, допустим, столько же или чуть больше. Итого оценили с мультипликатором около четырех, для IT-компаний это даже мало.

Ответить

Дмитрий Малахов

Сергей
0

Для продуктовых ит компаний чаще всего не так.
Хорошо это или плохо - другой вопрос

Ответить

alex twit

12

с нетерпением жду новости, что все проекты комитета выкуплены Сберычем

готов продать 75% акций своего аккаунта, дорого

Ответить

Arthur Niazyan

alex
12

Это в финале. И переименуют в Центральный Комитет.

Ответить

Kelerius

Arthur
6

А Шерифа наконец переименуют в Комиссара? 

Ответить

alex twit

Arthur
2

елистратов - генсек?

Ответить

Ilya Brin

Arthur
2

Сбермитет

Ответить

Алексей Кравцов

alex
2

Купят VC со всем содержимым. Не волнуйтесь!)

Ответить

Slavs Burovtsev

Алексей
1

Без переговоров)

Ответить

Дима Левски

12

Предлагаю называть уже вещи своими именами: государство, в лице Сбера, купило "х". Где "х" весь крупный ИТ бизнес. Кто следующий?

Ответить

Игорь Шестаков

Дима
4

Яндекс, кто же еще))

Ответить

lakoros

Игорь
2

С Яндексом они поросились.  Яндекс теперь видимо будут стараться убить.

Ответить

Slavs Burovtsev

Дима
1

Следующий Metro Cash&Carry для использования в качестве dark stores для Сбер Маркета. Яндекс слишком дорогой пока, но у правительства есть всё, чтобы сделать его дешевле, например, сильно ограничить долю иностранного капитала в крупных ИТ компаниях. На этой новости акции упадут процентов на 30 и можно покупать.

Ответить

Kelerius

Дима
0

Если честно, там уже непонятно где заканчивается Греф и начинается Мишустин.
Всё по-классике - государство принадлежит крупному капиталу и непонятно где министр,а где СЕО.
Всё сильнее будем монополизироваться.

Ответить

Sergei Timofeyev

Kelerius
0

Там, где не начинается Греф, там уже правительство РФ. Сбер под ним ходит нынче.

Ответить

Александр Прилипко

Дима
0

Абсолютная тупость, когда государство влезает в экономику. Меня больше удивляет, что это понятно всем кроме правительства

Ответить

Maxim Sergeevich

Александр
1

Вы очень недооцениваете людей в нем или идеализируете их мотивы. Если живёшь в РФ и хоть немного в курсе происходящего (тотальная коррупция и тд), то все вполне закономерно и логично. 

Ответить

Александр Прилипко

Maxim
0

на работе я не гость, украду хотя бы гвоздь?

Ответить

Иван Сергеев

Александр
0

Тащи с работы каждый гвоздь
Ты здесь хозяин а не гость!

Ответить

Наиль

Дима
0

Так скоро же государство окажет поддержку постарадавшим ИТ компаниям, вот и надо в срочном порядке купить, чтобы потом все деньги в одну кормушку получить.

Ответить

TL

11

В мире государство уже передаёт ближний космос частным компаниям, а у нас всё госмонополии строят. Добро пожаловать в совок.

Ответить

Андрей Викторович

TL
2

Это было понятно уже в 2011 году 

Ответить

Maxim Sergeevich

Андрей
0

Процесс начался гораздо раньше, но все закрывали глаза, потому что был огромный рост

Ответить

Laugh Radiant

11

СберМобайл
СберМаркет
СберФуд
СберЛогистика
СберСитимобил
СберОкко
СберАфиша
СберDeliveryClub
СберЯндексДеньги
СберЯндексМаркет (зачёркнуто)
=== мы здесь ===
СберКарты
=== мы здесь ===
СберОзон
СберЭнергосбыт
СберЖКХ
СберМГТС
СберМетро
СберТранс
СберПравительство
СберРоссия (Сберляндия)

Ответить

Maxim Sergeevich

Laugh
0

ЯндексДеньги часто сокращают до ЯД. Получается СберЯД

Ответить

Nikolay Kapustin

Laugh
0

Иншурку забыл

Ответить

Пол Финч

6

Очень надеюсь, что они его не угробят до неюзабельного состояния.

Ответить

Никита Хисматов

Пол
5

Ну ваще-то у Сбера продукты не самые днищенские точно. Сбермаркет, Сберфуд - не угробленные же

Ответить

Stanislav

Никита
1

Могут начать придумывать новые способы монетизации которые угробят приложуху

Ответить

Рифат Гилязиев

Stanislav
17

Комиссия за построения маршрута? Прячем внутри региона нет, а вот если из Москвы в Уфу - ну парень 1% уж

Ответить

Arthur Niazyan

Рифат
2

"картографическое рабство"

Ответить

Пол Финч

Никита
3

Пожалуй, это единственное, за что не стыдно

Ответить

Никита Хисматов

Пол
5

Имхо интернет-банк тоже неплохой, именно с точки зрения обычного пользователя, вроде юзабельно

Ответить

Пол Финч

Никита
4

Вот это "вроде" иной раз ставит крест на всём. Сами посмотрите как дела у конкурентов :)

Ответить

Никита Хисматов

Пол
–1

Не знаю, что должно быть такого в интернет-банке, чтобы я сказал: "Да, на Сбербанке стоит крест".

Ну вот правда: уведомления, платежи, вклады. Что туда ещё впихнешь такого, чтобы пользы стало прямо на много больше?

Ответить

Ware Wow

Никита
0

Да ладно, там даже в движении по счету не все операции, они разделяют онлайн банк операции и остальное и еще что-то, не помню, может уже не так, но вроде все так же. Плюс больше левых кликов при платеже, ну это они видимо страхуют взрослых юзеров.

Ответить

Laugh Radiant

Никита
3

Это не их продукты, а такие же купленные приложения.
Сбермаркет, это бывший Instamart
Сберфуд, это бывший Plazius.
 
Теперь будут Сберкарты видимо

Ответить

Delov Dmitriy

Laugh
1

Еще бы туроператора купить или агентство по трудоустройству зарубеж и назвать его "Сберайся". 

Ответить

Laugh Radiant

Delov
–1

Работа.ру уже

Ответить

Anderson Silva

7

Хоть бы не угробили хороший сервис, 2ГИС не раз выручал не заблудиться в разных городах

Ответить

Alex Scrobot

6

Просто пиздец, другого слова нет. А у нас будут IT-компании не принадлежащие сбербанку? Или можно уже монатки собирать и валить в другую страну, чтобы не работать IT-шником в сбербанке?

Ответить

new_comment

Alex
3

А что плохого быть айтишником в Сбербанке?
Тем более что, работники дочерних компаний, конечно, останутся работниками своих компаний. Никто их переоформлять в Сбербанк не будет.
Высокие ЗП и премии, лояльное руководство, большой выбор разнообразных проектов... Так чем же Сбер плох?

Ответить

Alex Scrobot

new_comment
0

Ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. 
Меня не устраивает это тем, что всюду куда приходит сбер, они начинают вливать туда свою корпоративную культуру. И у них уже 500+ дочек. Хорошо ли это? Не знаю. Стартапам все сложнее жить независимо, потому что придет сбер, их купит и выставит свои требования на развитие. Придется адаптироваться. 
Крупные компании, такие как 2ГИС, развивались десятилетия по своему а тут приходит сбер, и он явно будет аффектить, прямо или косвенно. 
А по поводу - "лояльное руководство, большой выбор разнообразных проектов", возможно вам повезло, и вы работали на хороших проектах в сбере. А если покопаете, услышите сотни отзывов от разработчиков, которые там из 10 дней спринта код пишут 1-2, остальное - бюрократия.  

Ответить

new_comment

Alex
0

А что у стартапа нет варианта не продаваться никому? Это же выбор руководства: хочешь - продавайся, хочешь - нет.
Бюрократия, конечно, в Сбере есть, как и в любой крупной компании и особенно в банке. Хочется верить, что существуют крупные компании, где это не так.

Ответить

Alexey Praskovin

Alex
0

Стартапам все сложнее жить независимо

Так у стартапов такой задачи и нет.

придет сбер, их купит

Вот и вся реальная цель создания стартапов в РФ.

Ответить

Яков Ахмадуллин

6

Это отличная новость. Те, кто пользуются яндекс.картами в коммерческих целях знают, что монополист берет огромные суммы. Если у гугл идет оплата по запросам, то яндекс требует оплат на год вперед. Яндекс карты использовались в качестве давления на uber при покупке компании в России (кто в теме, тот поймет).

Обратите внимание на то, какими картами пользуются различные сервисы(например, Юду.ком). Почему не Яндекс? ;)

Конечно, Я.карты - это топ. Но нужен сильный конкурент

Ответить

Andrey Kulakov

6

Для меня 2Гис долгие годы был примером независимой компании (еще и не московской!), которая сделала шикарный продукт, который не только не хуже продуктов конкурентов-гигантов, но и во многом их превосходит.
А теперь я вижу кругом одних монополистов

Ответить

Michael Petrov

5

F

Ответить

ЯжПрограммист

5

СебрГИС!

Ответить

Arthur Niazyan

3

За что они так с Яндексом поступают?

Ответить

Nikolay Shikalenko

3

Государство поглощает все российское IT. Грустно очень...

Ответить

Alexey Praskovin

Nikolay
0

Так не продавайтесь. Но вы же успеваете продать стартап быстрее, чем я допью чашку кофе. Как только на горизонте появляются деньги, вся грусть по поводу продажи государству куда-то исчезает... Поэтому давайте не лицемерить.

Ответить

Aleksander Firov

–6

По мне, так мертвый сервис уже. Не долго ему осталось. Захламили рекламой, очень тяжелый стал.

Ответить

Ditektor Mr

2

А менеджменту чуть отсыпали, чтобы всё не развалилось... А то как обычно...

Ответить

Philip Poteryahin

2

Создали монстра, теперь он всё на своём пути поедает.

Ответить

Artem Raskolnikov

1

Зачем банку непрофильные активы? Пусть банк занимается банковской деятельностью

Ответить

Sergei Timofeyev

Artem
3

Затем, что это не банк, а прослойка для покупки за народные деньги государством компаний, которые генерят ещё больше денег.

Ответить

Alex Konin

Artem
1

Проблему озвучили лет 5-7 назад - IT компании давно строят экосистему и постепенно входят в банковскую отрасль. Если банки не будут ничего делать - их выкинут с рынка. Соответственно логика - или продаться IT или самому стать IT.

Ответить

Alex Weiss

Alex
1

Может где-то и выкинут, а в России просто запретят деятельность таких IT-компаний и введут для них уголовную ответственность. По крайней мере по крипте мы именно такой политический курс взяли.

Ответить

евгений аношин

1

Покупка карт для сбера после развода с Яндексом логична...
Но получается для Баринг Восток это была неудачная инвестиция.
В ноябре 2015 совокупные инвестиции были 40 млн дол за 22,3% или вся компания оценена в 179,37 млн дол.
Отсюда стоимость доли БВ 179,37*0,2=35,9 млн дол.
Сейчас они спустя 5,5 лет продали свою долю исходя из оценки 14,3 млрд р, за  *0,2=2,86 млрд. по текущему курсу это 41,67 млн дол
Итого за 5,5 лет на инвестициях заработано 5,8 млн дол или 16% (2,75% годовых)...

Ответить

TL

1

Давно уже пора пятилетки ввести и талоны на интернет

Ответить

Paul_N

1

Самая печальная новость как минимум месяца из мира IT стартапов. RIP, очень грустно. Как бывшему новосибирцу, юзавшему еще ДубльГис мне грустно вдвойне.

Ответить

Ivan Boldyrev

Paul_N
0

Да ладно. Есть надежда, что сотрудникам 2ГИС наконец начнут нормально платить. И я даже не короновирусные сокращения зарплат имею в виду. 

Ответить

Nikolay Kapustin

Paul_N
0

Для владельцев такой неплохой выход не очень печален. Хотя может очень СИЛЬНО попросили....

Ответить

dr.Olleh

1

Будет ли теперь в 2гис сразу показываться отделение, где получали карту ?

Ответить

Alexey Vinogradov

0

Логичный шаг для Сбера, с учётом потребностей их сервисов(хотя не очень понятно, почему не mail.ru). Очень надеюсь, что продукт останется на таком же крутом уровне. И что они всё-таки избавятся от менеджеров по продажам и сделают возможность покупать рекламу онлайн.

Ответить

Asonov Artem

Alexey
1

у мейла есть maps.me

Ответить

Roman Kotov

0

Абзац, а что международный проект с множеством потенциальных локаций и уникальной ГИС технологией оценили меньше ярда долларов? Потом удивляются почему мозги тикают в другие юрисдикции

Ответить

Дмитрий Малахов

Roman
1

Ну международность виртуальная
На рынке РФ есть Очень сильные конкуренты
В самых богатых регионах - МСК и СПБ доля относительно невелика

По мне  так разумная оценка.   И разумная продажа - проекту нужны огромные инвестиции для роста.

Ответить

mik m

0

Мне кажется так проще налоги сливать
Купил что то значить расход еще приобрел

Ответить

Alexander Tereschenko

0

🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Ответить

Султан Таишев

0

Где купить акции яндекс.справочника?)

Ответить

Настя Бессмертная

Султан
0

Только Яндекса целиком

Ответить

Ильяс Урганаев

0

На деньги от комиссии за переводы с карт купили, небось? ))

Ответить

Yan Purvenes

0

Пора на оборот распродавать сбер и дробить.

Ответить

Kuanish Amantay

0

asd

Ответить

Василий Пупкин

0

ну все.. хана 2гису

Ответить

Maxim L.

0

Очередной сервис убит. Можно удалять.

Ответить

Александр Прилипко

0

Раньше боялся, что мейл ру всех купит, при поддержке правительства, теперь начинаю боятся за мейл ру

Ответить

Nikolay Kulakov

0

За поиск в другом регионе комиссия будет?)

Ответить

Инокентий Смирнов

0

Пора отбирать у Яндекса долю, конкуренция это замечательно! 

Ответить

Настя Бессмертная

0

На волне последних новостей о Сбере решила акции их посмотреть, p/e конечно привлекательно, но они все в рублях(, в $ только привилегированные...
Тинёк по мне лучше, буду полностью переходить в его обслуживание

Ответить

Дмитрий Благодиров

0

Не удивлюсь, если скоро Сбер выкупит все паспортные столы и заменят их на свои отделения для выдачи Sber-id для граждан РФ.

Ответить

Александр Николаевич Кудин

0

От сбера ничего хорошего ждать не стоит...

Ответить

Инокентий Смирнов

Александр
0

Так можно про любой банк сказать 

Ответить

Александр Николаевич Кудин

Инокентий
0

Так можно про страну сказать

Ответить

Roland

0

Очень жаль. -1 хороший сервис.

Ответить
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«Сбербанк» договорился о покупке контроля в сервисе «2ГИС» — он с партнёрами получит 75%
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