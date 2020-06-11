«Сбербанк» договорился о покупке контроля в сервисе «2ГИС» — он с партнёрами получит 75%

Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
В рамках сделки компания была оценена в 14,3 млрд рублей.
«Сбербанк» подписал документы об инвестициях в развитие и покупку контрольной доли в сервисе «2ГИС», говорится в совместном заявлении участников сделки.
По итогам сделки доля банка составит 72%, ещё 3% получит ООО «О2О Холдинг» — совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group. Основатели и менеджмент оставят за собой 25%. Представители «Сбербанка» и основатели сервиса войдут в состав совета директоров.
Из состава владельцев сервиса полностью выйдут фонды Baring Vostok и RTP Global Леонида Богуславского, которым принадлежат 20% и 2,3%.
В рамках сделки «2ГИС» был оценён в 14,3 млрд рублей. В феврале 2020 года в рейтинге самых дорогих компаний рунета Forbes сервис занял шестое место с оценкой в $320 млн (21,9 млрд рублей по курсу Центробанка на 11 июня).
ООО «Дубльгис» — основная операционная компания сервиса — было зарегистрировано как отдельное юрлицо в 2004 году. До этого компания была частью ООО «Техноград», разработчика геоинформационных систем.
Основатель сервиса — Александр Сысоев. В августе 2019 года РБК писало, что Сысоеву принадлежат 48,5% акций кипрского учредителя ООО «Дубльгис» 2Gis Ltd, у Дмитрия Сысоева — 19,8%. Президент российского «2ГИС» Вера Гармаш и руководитель департамента R&D Борис Берхин владели по 4,7% компании. В 2015 году в компанию инвестировали $40 млн Baring Vostok и ru-Net Holdings Богуславского, получившие свои доли.
Стороны планируют закрыть сделку после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы и «выполнения отлагательных условий» в третьем квартале 2020 года.
Интеграция с сервисом поможет «Сбербанку» ускорить развитие разных направлений бизнеса, а также совместных проектов: «Сбермаркет», «Ситимобил», «Самокат» и других.
О переговорах о возможной покупке сервиса «Сбербанком» РБК сообщало в августе 2019 года. Осенью 2019 года Александр Сысоев рассказывал, что основную часть выручки сервису приносит реклама, ещё около 23% — доходы от франчайзи и продажи данных. Глава компании утверждал, что совокупная аудитория сервиса — 50 млн пользователей.
«У нас есть партнёрские программы: через наше приложение можно заказать такси, забронировать номер в гостинице, выбрать недвижимость и так далее. Мы подключаем дополнительные сервисы, которые платят нам за трафик.
Но нам не хватает внутренней платёжной системы — это и был предмет разговора со "Сбербанком"», — говорил Сысоев.
Монополизация и национализация
Вы ничего не видите, это лишь ваши домыслы. Все в порядке. Этого не существует, вам приснилось :) Забудьте эту новость))
В данном случае слово "монополизация" абсолютно неверно. Монополию на карты/такси/доставку пытался/пытается построить яндекс. Теперь у него появляется очень сильный конкурент.
Ждём дубль.такси или что-то в этом духе. Сбермаркет уже есть.
Ситимобил уже есть.
А я думал что Сбер и Яндекс в переплете. Вроде они между собой нормально сотрудничают. А тут такой поворот. Посмотрим чем закончиться.
Причём, видимо, с дисконтом. Оценка в этой сделке ниже на треть февральской (которую Форбс обозначил)
Устроился в 2ГИС, проснулся сотрудником Сбербанка
...от чувства жжения
Надо было брызгать мерамистином при устройстве в 2гис
67% производителя Мирамистина может купить Сбербанк.
Сбербанк на зелёненькое всегда тянуло.
Расскажу сказку про одного Кащея. Есть Земля, на Земле страна, в стране компания, в компании Греф, который сидит на банке, в которой хранятся монетки.
Чувствую, скоро заживем, информации будет у Сбера на каждого больше, чем у ФСБ😆
Уже давно так, фейсы давно потеряли дееспособность, все бизнесами своими заняты.
Кто-то может объяснить, откуда оценка в 14,3 миллиарда?
Не, сириосли. Чисто из-за количества юзеров?
Хватит минусить, мне правда интересно
Они не только по РФ работают, в украине допустим он отлично работает.
Как правда сберу это аукнется, иметь долю в бизнесе который запрещен в украине... не прикроют ли 2гис там.
От этого и высокая стоимость, так как он кажись даже распареннее яндекса в регионах
Спасибо
Я когда выезжаю за спб, к родственникам, то использую онли 2гис, так как по ощущениям он имеет более полную базу по магазинам и компаниям на уровне поиска чем яндекс.
А и плюс по ТЦ этажности у них просто мего решение. Можно поям в приложении найти бутик по этажам в ТЦ, у других такого решения не встречал
Ещё они бы загружали местоположение товаров в больших магазинах.
Кстати, было бы крутая синхронизация... доп монетка за привлечение человека с каталога в магазин и доступно было бы ток при покупке аккаунта
Да ну, бросьте. 😌
Это, наверное, не сильно давно появилось в Яндексе. Плюс ещё что в ДкбльГИС крутое: можно просто ткнуть на здание и получить список всех организаций в нём
И плюс у 2гис в отличие от Яндекса или Гугла очень точный GPS, он не запаздывает или не опережает когда идешь на большой скорости, практически все в точностью до метра. А когда по Яндексу катаюсь, постоянно то поворот поздно озвучит, то камеру уже проехал а он только собирается о ней сообщить.
О, норм. Не знал
Да, в регионах 2гис овер популярный. Я из Иркутска, и такое ощущение, что здесь пользуются только 2гис (конечно же нет, но да). И просто колоссальное количество рекламных мест занято во всех рубриках. Есть реклама с разной приоритетностью и стоимостью соответственно. От 8000 тысяч/месяц базовый пакет, и в районе 13000-17000 рублей/месяц хороший пакет. Стоимость конечно очень приблизительная, так как многое зависит от выбранной рубрики, конкуренции и приоритета.
Ты просто не пробовал размещать там рекламу организаций. Это увлекательный и не дешевый процесс.
Компании при покупке, как правило, оцениваются в зависимости от оборота. Цена обычно составляет несколько годовых оборотов.
Выручка ООО "Дубльгис" за 2018 год - 3.5 млрд, за 2019, допустим, столько же или чуть больше. Итого оценили с мультипликатором около четырех, для IT-компаний это даже мало.
Для продуктовых ит компаний чаще всего не так.
Хорошо это или плохо - другой вопрос
с нетерпением жду новости, что все проекты комитета выкуплены Сберычем
готов продать 75% акций своего аккаунта, дорого
Это в финале. И переименуют в Центральный Комитет.
Купят VC со всем содержимым. Не волнуйтесь!)
Предлагаю называть уже вещи своими именами: государство, в лице Сбера, купило "х". Где "х" весь крупный ИТ бизнес. Кто следующий?
Яндекс, кто же еще))
Следующий Metro Cash&Carry для использования в качестве dark stores для Сбер Маркета. Яндекс слишком дорогой пока, но у правительства есть всё, чтобы сделать его дешевле, например, сильно ограничить долю иностранного капитала в крупных ИТ компаниях. На этой новости акции упадут процентов на 30 и можно покупать.
Там, где не начинается Греф, там уже правительство РФ. Сбер под ним ходит нынче.
Абсолютная тупость, когда государство влезает в экономику. Меня больше удивляет, что это понятно всем кроме правительства
Вы очень недооцениваете людей в нем или идеализируете их мотивы. Если живёшь в РФ и хоть немного в курсе происходящего (тотальная коррупция и тд), то все вполне закономерно и логично.
на работе я не гость, украду хотя бы гвоздь?
В мире государство уже передаёт ближний космос частным компаниям, а у нас всё госмонополии строят. Добро пожаловать в совок.
Это было понятно уже в 2011 году
Процесс начался гораздо раньше, но все закрывали глаза, потому что был огромный рост
СберМобайл
СберМаркет
СберФуд
СберЛогистика
СберСитимобил
СберОкко
СберАфиша
СберDeliveryClub
СберЯндексДеньги
СберЯндексМаркет (зачёркнуто)
=== мы здесь ===
СберКарты
=== мы здесь ===
СберОзон
СберЭнергосбыт
СберЖКХ
СберМГТС
СберМетро
СберТранс
СберПравительство
СберРоссия (Сберляндия)
Очень надеюсь, что они его не угробят до неюзабельного состояния.
Ну ваще-то у Сбера продукты не самые днищенские точно. Сбермаркет, Сберфуд - не угробленные же
Комиссия за построения маршрута? Прячем внутри региона нет, а вот если из Москвы в Уфу - ну парень 1% уж
Имхо интернет-банк тоже неплохой, именно с точки зрения обычного пользователя, вроде юзабельно
Не знаю, что должно быть такого в интернет-банке, чтобы я сказал: "Да, на Сбербанке стоит крест".
Ну вот правда: уведомления, платежи, вклады. Что туда ещё впихнешь такого, чтобы пользы стало прямо на много больше?
Это не их продукты, а такие же купленные приложения.
Сбермаркет, это бывший Instamart
Сберфуд, это бывший Plazius.
Теперь будут Сберкарты видимо
Еще бы туроператора купить или агентство по трудоустройству зарубеж и назвать его "Сберайся".
Хоть бы не угробили хороший сервис, 2ГИС не раз выручал не заблудиться в разных городах
Просто пиздец, другого слова нет. А у нас будут IT-компании не принадлежащие сбербанку? Или можно уже монатки собирать и валить в другую страну, чтобы не работать IT-шником в сбербанке?
А что плохого быть айтишником в Сбербанке?
Тем более что, работники дочерних компаний, конечно, останутся работниками своих компаний. Никто их переоформлять в Сбербанк не будет.
Высокие ЗП и премии, лояльное руководство, большой выбор разнообразных проектов... Так чем же Сбер плох?
Ну, кому-то нравится, кому-то не нравится.
Меня не устраивает это тем, что всюду куда приходит сбер, они начинают вливать туда свою корпоративную культуру. И у них уже 500+ дочек. Хорошо ли это? Не знаю. Стартапам все сложнее жить независимо, потому что придет сбер, их купит и выставит свои требования на развитие. Придется адаптироваться.
Крупные компании, такие как 2ГИС, развивались десятилетия по своему а тут приходит сбер, и он явно будет аффектить, прямо или косвенно.
А по поводу - "лояльное руководство, большой выбор разнообразных проектов", возможно вам повезло, и вы работали на хороших проектах в сбере. А если покопаете, услышите сотни отзывов от разработчиков, которые там из 10 дней спринта код пишут 1-2, остальное - бюрократия.
А что у стартапа нет варианта не продаваться никому? Это же выбор руководства: хочешь - продавайся, хочешь - нет.
Бюрократия, конечно, в Сбере есть, как и в любой крупной компании и особенно в банке. Хочется верить, что существуют крупные компании, где это не так.
Стартапам все сложнее жить независимо
Так у стартапов такой задачи и нет.
придет сбер, их купит
Вот и вся реальная цель создания стартапов в РФ.
Это отличная новость. Те, кто пользуются яндекс.картами в коммерческих целях знают, что монополист берет огромные суммы. Если у гугл идет оплата по запросам, то яндекс требует оплат на год вперед. Яндекс карты использовались в качестве давления на uber при покупке компании в России (кто в теме, тот поймет).
Обратите внимание на то, какими картами пользуются различные сервисы(например, Юду.ком). Почему не Яндекс? ;)
Конечно, Я.карты - это топ. Но нужен сильный конкурент
Для меня 2Гис долгие годы был примером независимой компании (еще и не московской!), которая сделала шикарный продукт, который не только не хуже продуктов конкурентов-гигантов, но и во многом их превосходит.
А теперь я вижу кругом одних монополистов
Государство поглощает все российское IT. Грустно очень...
Так не продавайтесь. Но вы же успеваете продать стартап быстрее, чем я допью чашку кофе. Как только на горизонте появляются деньги, вся грусть по поводу продажи государству куда-то исчезает... Поэтому давайте не лицемерить.
По мне, так мертвый сервис уже. Не долго ему осталось. Захламили рекламой, очень тяжелый стал.
Зачем банку непрофильные активы? Пусть банк занимается банковской деятельностью
Затем, что это не банк, а прослойка для покупки за народные деньги государством компаний, которые генерят ещё больше денег.
Проблему озвучили лет 5-7 назад - IT компании давно строят экосистему и постепенно входят в банковскую отрасль. Если банки не будут ничего делать - их выкинут с рынка. Соответственно логика - или продаться IT или самому стать IT.
Может где-то и выкинут, а в России просто запретят деятельность таких IT-компаний и введут для них уголовную ответственность. По крайней мере по крипте мы именно такой политический курс взяли.
Покупка карт для сбера после развода с Яндексом логична...
Но получается для Баринг Восток это была неудачная инвестиция.
В ноябре 2015 совокупные инвестиции были 40 млн дол за 22,3% или вся компания оценена в 179,37 млн дол.
Отсюда стоимость доли БВ 179,37*0,2=35,9 млн дол.
Сейчас они спустя 5,5 лет продали свою долю исходя из оценки 14,3 млрд р, за *0,2=2,86 млрд. по текущему курсу это 41,67 млн дол
Итого за 5,5 лет на инвестициях заработано 5,8 млн дол или 16% (2,75% годовых)...
Самая печальная новость как минимум месяца из мира IT стартапов. RIP, очень грустно. Как бывшему новосибирцу, юзавшему еще ДубльГис мне грустно вдвойне.
Да ладно. Есть надежда, что сотрудникам 2ГИС наконец начнут нормально платить. И я даже не короновирусные сокращения зарплат имею в виду.
Для владельцев такой неплохой выход не очень печален. Хотя может очень СИЛЬНО попросили....
Логичный шаг для Сбера, с учётом потребностей их сервисов(хотя не очень понятно, почему не mail.ru). Очень надеюсь, что продукт останется на таком же крутом уровне. И что они всё-таки избавятся от менеджеров по продажам и сделают возможность покупать рекламу онлайн.
Абзац, а что международный проект с множеством потенциальных локаций и уникальной ГИС технологией оценили меньше ярда долларов? Потом удивляются почему мозги тикают в другие юрисдикции
Ну международность виртуальная
На рынке РФ есть Очень сильные конкуренты
В самых богатых регионах - МСК и СПБ доля относительно невелика
По мне так разумная оценка. И разумная продажа - проекту нужны огромные инвестиции для роста.
Где купить акции яндекс.справочника?)
Раньше боялся, что мейл ру всех купит, при поддержке правительства, теперь начинаю боятся за мейл ру
На волне последних новостей о Сбере решила акции их посмотреть, p/e конечно привлекательно, но они все в рублях(, в $ только привилегированные...
Тинёк по мне лучше, буду полностью переходить в его обслуживание
Не удивлюсь, если скоро Сбер выкупит все паспортные столы и заменят их на свои отделения для выдачи Sber-id для граждан РФ.
От сбера ничего хорошего ждать не стоит...
Так можно про любой банк сказать
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