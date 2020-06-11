«Сбербанк» договорился о покупке контроля в сервисе «2ГИС» — он с партнёрами получит 75%

В рамках сделки компания была оценена в 14,3 млрд рублей.

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«Сбербанк» подписал документы об инвестициях в развитие и покупку контрольной доли в сервисе «2ГИС», говорится в совместном заявлении участников сделки.

По итогам сделки доля банка составит 72%, ещё 3% получит ООО «О2О Холдинг» — совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group. Основатели и менеджмент оставят за собой 25%. Представители «Сбербанка» и основатели сервиса войдут в состав совета директоров.

Из состава владельцев сервиса полностью выйдут фонды Baring Vostok и RTP Global Леонида Богуславского, которым принадлежат 20% и 2,3%.

В рамках сделки «2ГИС» был оценён в 14,3 млрд рублей. В феврале 2020 года в рейтинге самых дорогих компаний рунета Forbes сервис занял шестое место с оценкой в $320 млн (21,9 млрд рублей по курсу Центробанка на 11 июня).

ООО «Дубльгис» — основная операционная компания сервиса — было зарегистрировано как отдельное юрлицо в 2004 году. До этого компания была частью ООО «Техноград», разработчика геоинформационных систем.

Основатель сервиса — Александр Сысоев. В августе 2019 года РБК писало, что Сысоеву принадлежат 48,5% акций кипрского учредителя ООО «Дубльгис» 2Gis Ltd, у Дмитрия Сысоева — 19,8%. Президент российского «2ГИС» Вера Гармаш и руководитель департамента R&D Борис Берхин владели по 4,7% компании. В 2015 году в компанию инвестировали $40 млн Baring Vostok и ru-Net Holdings Богуславского, получившие свои доли.

Стороны планируют закрыть сделку после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы и «выполнения отлагательных условий» в третьем квартале 2020 года.

Интеграция с сервисом поможет «Сбербанку» ускорить развитие разных направлений бизнеса, а также совместных проектов: «Сбермаркет», «Ситимобил», «Самокат» и других.

О переговорах о возможной покупке сервиса «Сбербанком» РБК сообщало в августе 2019 года. Осенью 2019 года Александр Сысоев рассказывал, что основную часть выручки сервису приносит реклама, ещё около 23% — доходы от франчайзи и продажи данных. Глава компании утверждал, что совокупная аудитория сервиса — 50 млн пользователей.

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