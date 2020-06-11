Один из самых популярных картографических сервисов в стране станет витриной для услуг бизнеса, а его карты и данные помогут всем активам «Сбербанка».

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«Сбербанк» покупает картографический сервис «2ГИС», который с 90-х годов оставался независимым. По условиям сделки, госбанк получит 72% компании, ещё 3% получит совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group. 25% останутся за основателями и менеджментом.

«2ГИС» в ходе сделки оценили в 14,3 млрд рублей. В феврале 2020 года Forbes оценивал сервис в более значительную сумму — $320 млн (21,9 млрд рублей по курсу ЦБ на 11 июня). Тогда «2ГИС» занял шестое место в рейтинге самых дорогих компаний рунета.

Коротко о «2ГИС»

В 1990-х годах «2ГИС» была частью новосибирского разработчика геоинформационных систем «Техноград». Тогда основателю компании Александру Сысоеву пришла идея создать цифровой справочник, который совместит телефонную книгу и карту города.

Первая версия сервиса появилась на CD-диске, Сысоев хотел распространять её бесплатно и продавать компаниям места в справочнике через рекламные агентства. Но заработать на этом не удалось, и основатель стал искать рекламодателей самостоятельно. Реклама помогла компании выйти на окупаемость в 2004 году и до сих пор приносит ей основную часть выручки.

Особенность «2ГИС» — точность данных, которая поддерживается с помощью людей, проверяющих достоверность информации и собирающих информацию о предприятиях на карте.

В 2012 году «2ГИС» запустила первые партнёрские программы. Например, в приложении можно заказать машину через сервисы такси, забронировать номер в гостинице через Booking, выбрать недвижимость через базу ЦИАН. Партнёры получают дополнительную аудиторию и платят за трафик.

В 2015 году «2ГИС» привлёк $40 млн от фондов Baring Vostok и ru-Net.

Помимо России «2ГИС» работает в Узбекистане, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Украине, в Чехии, в Дубае и на Кипре. В сентябре 2019 года у компании насчитывалось 79 партнёров-франчайзи.

Также компания запустила дополнительные направления: кэшбэк-сервис «Чек», приложение поиска дешёвых лекарств «Аптеки 2ГИС» и агрегатор отзывов о компаниях «Фламп».

Аудитория геосервиса по оценке главы «2ГИС» Андрея Сысоева — 50 млн пользователей.

Сделка для «2ГИС»: запуск маркетплейса и платёжная система

О переговорах о возможной покупке РБК сообщало в августе 2019 года. Вскоре после этого в сентябре 2019 года «2ГИС» запустил функцию поиска товаров в офлайн-магазинах — они отмечаются на карте, а пользователи могут сравнивать их по характеристикам.

Тогда же в компании говорили, что видят своим следующим шагом запуск собственного маркетплейса с доставкой товаров.

Основатель «2ГИС» Александр Сысоев в разговоре с vc.ru заявлял, что со «Сбербанком» обсуждалась партнёрская программа, а сервису не хватает внутренней платёжной системы.

В совместном заявлении «Сбербанка» и «2ГИС» компании подтвердили, что геосервис станет маркетплейсом — как для крупных компаний, так и локальных бизнесов со слабым развитием в интернете. Они смогут продавать товары онлайн, доставлять их покупателям, общаться с клиентами и партнёрами, а также «управлять позиционированием в медиа».

Ещё одна возможная причина сделки — завершение инвестиционного периода фонда Baring Vostok . Её структурам которой принадлежало 20% «2ГИС», а компания рассматривала возможные варианты для «выхода», предполагали источники РБК.

Сделка для «Сбербанка»: свой геосервис и массив геоданных

Через покупку «2ГИС» банк получит собственный геосервис, который есть практически у любой крупной ИТ-компании и либо существует сам по себе, либо интегрирован в другие проекты, считает эксперт рейтингового агентства АКРА Александр Гущин. Например, клиенты могут искать товары и услуги по местоположению, а бизнес — получать новую аудиторию.

Интеграция поможет банку ускорить развитие экосистемы и совместных проектов — «Сберлогистики», «Сбермаркета», «Ситимобил», Delivery Club, SberFood, «Самоката» и других, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Также «2ГИС» может помочь в развитии мультимедийной платформы для автомобилей SberDigitalAuto — аналога «Яндекс.Авто», о которой рассказали источники «Коммерсанта» в феврале 2020 года. Тогда они говорили, что в «Сбербанк» перешла большая часть команды «Яндекс.Авто», а работу над системой возглавил бывший директор по развитию бизнеса «Яндекс.Авто» Андрей Василевский.

Мультимедийная система станет частью экосистемы «Сбербанка» — источники «Коммерсанта» утверждали, что компания будет сотрудничать с картографическими сервисами (который теперь есть у «Сбербанка») и музыкальными сервисами. Например, одним из партнёров мог стать Spotify.

Также в SberDigitalAuto будет голосовой помощник — компания уже оснастила голосовым ассистентом ТВ-приставку для онлайн-кинотеатра Okko.

По словам «Сбербанка», сервисы «2ГИС» будут интегрированы с банковскими приложениями для физлиц и корпоративных клиентов . Например, пользователи смогут прокладывать маршрут, заказывать и оплачивать каршеринг, аренду самокатов и велосипедов.

Вместе с «2ГИС» «Сбербанк» получит большой массив геоданных : от расположения организаций и времени работы до среднего чека в общепите и стоимости номеров в отелях. Осенью 2019 года в разговоре с vc.ru Сысоев отмечал, что данные покупают госуструктуры, частные предприятия, консалтинг (например, PwC), ритейл для геомаркетинговых систем.

Предприниматели заказывают данные о количестве компаний в определенной сфере в интересующих городах или других локациях. Это помогает им найти потенциальных партнёров в нужных регионах и оценить уровень конкуренции. Кроме стандартной выборки справочных данных есть спрос на цифровые карты. Их используют городские и региональные власти, аварийно-спасательные службы, сервисы такси и так далее. Мы постоянно обновляем данные на местности, поэтому их актуальность на высоком уровне.

Мы начинаем предлагать рынку тепловые карты на основе обезличенных пользовательских запросов, которые отражают интересы аудитории.

Александр Сысоев основатель «2ГИС»