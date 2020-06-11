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Лиана Липанова
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Сооснователь Reddit Алексис Оганян инвестировал в платформу для автоматической модерации комментариев Sentropy Материал редакции

Sentropy запустилась 11 июня 2020 года и может по контексту комментариев распознавать оскорбления.

  • 11 июня стартап Sentropy запустил одноимённую платформу для автоматической модерации контента в соцсетях и на форумах на основе машинного обучения, сообщает Business Insider.
  • Для запуска компания привлекла суммарно $13 млн от фонда Initialized Capital сооснователя Reddit Алексиса Оганяна, а также от King River Capital, Horizons Ventures и Playground Global.
  • Технология Sentropy может понимать контекст комментариев, чтобы отличить конструктивный разговор от оскорблений, объяснили в компании. Автоматическая модерация поможет освободить время «живых» модераторов, отмечает издание.
  • Стартап предлагает корпоративный продукт Detect — его можно подключить с помощью API. Кроме того, у Sentropy есть бесплатный продукт Defend для браузера — инструменты для выявления оскорблений.
  • Компания основана в Пало-Альто в 2018 году и насчитывает 20 сотрудников. У стартапа уже есть клиенты из числа «крупных социальных платформ», но их названия в Sentropy не раскрывают.
  • В начале июня Оганян ушёл из совета директоров Reddit на фоне протестов против расизма и попросил заменить себя темнокожим руководителем. Он также пообещал, что будет использовать свои будущие доходы от акций Reddit, чтобы помогать темнокожему сообществу и бороться с расовой нетерпимостью.

#новость #reddit

Лиана Липанова
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9 комментариев
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Dimakey Lekko

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Это тот Оганян, который хочет, чтобы чёрные работали вместо него?

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Valentin Dombrovsky

Dimakey
0

Да.

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Shlomo Goldenberg

1

В этот стартап на место гендира кого поставит, блогерку или трансперсону с тремя полами?

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Arthur Niazyan

Shlomo
3

"инструмент для выявления оскорблений" входит в чат

Ответить

Laugh Radiant

Arthur
1

Плезир ему в чрево, пусть хоть обвыявляется ))

Ответить

Вася Пражкин

1

Давно известно, что нейросети в большинстве случаев можно обойти. Пример тому - спам.

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Алексис Второй

Вася
0

а мне подсказали как получать денюжку и не сильно наnpягатьcя пpoсто cmoтpи caйт котopый у меня на cmpaHичke и npoхoди onpocы от различных корпораций, я уже больше 50mыc с них получила
https://www.youtube.com/watch?v=rTga41r3a4s

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Ware Wow

0

Полезный сервис для общества и компаний.

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Артём Прокопенко

0

Астрологи провозгласили неделю расовых скандалов. 
Количество новостей про Оганяна увеличено втрое.

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