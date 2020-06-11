Sentropy запустилась 11 июня 2020 года и может по контексту комментариев распознавать оскорбления.
- 11 июня стартап Sentropy запустил одноимённую платформу для автоматической модерации контента в соцсетях и на форумах на основе машинного обучения, сообщает Business Insider.
- Для запуска компания привлекла суммарно $13 млн от фонда Initialized Capital сооснователя Reddit Алексиса Оганяна, а также от King River Capital, Horizons Ventures и Playground Global.
- Технология Sentropy может понимать контекст комментариев, чтобы отличить конструктивный разговор от оскорблений, объяснили в компании. Автоматическая модерация поможет освободить время «живых» модераторов, отмечает издание.
- Стартап предлагает корпоративный продукт Detect — его можно подключить с помощью API. Кроме того, у Sentropy есть бесплатный продукт Defend для браузера — инструменты для выявления оскорблений.
- Компания основана в Пало-Альто в 2018 году и насчитывает 20 сотрудников. У стартапа уже есть клиенты из числа «крупных социальных платформ», но их названия в Sentropy не раскрывают.
- В начале июня Оганян ушёл из совета директоров Reddit на фоне протестов против расизма и попросил заменить себя темнокожим руководителем. Он также пообещал, что будет использовать свои будущие доходы от акций Reddit, чтобы помогать темнокожему сообществу и бороться с расовой нетерпимостью.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","reddit"],
"comments": 9,
"likes": 2,
"favorites": 0,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "services",
"id": 133605,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Thu, 11 Jun 2020 21:05:50 +0300",
"is_special": false }
Dimakey Lekko
Это тот Оганян, который хочет, чтобы чёрные работали вместо него?
Valentin DombrovskyDimakey
Да.
Shlomo Goldenberg
В этот стартап на место гендира кого поставит, блогерку или трансперсону с тремя полами?
Arthur NiazyanShlomo
"инструмент для выявления оскорблений" входит в чат
Laugh RadiantArthur
Плезир ему в чрево, пусть хоть обвыявляется ))
Вася Пражкин
Давно известно, что нейросети в большинстве случаев можно обойти. Пример тому - спам.
Алексис ВторойВася
а мне подсказали как получать денюжку и не сильно наnpягатьcя пpoсто cmoтpи caйт котopый у меня на cmpaHичke и npoхoди onpocы от различных корпораций, я уже больше 50mыc с них получила
https://www.youtube.com/watch?v=rTga41r3a4s
Ware Wow
Полезный сервис для общества и компаний.
Артём Прокопенко
Астрологи провозгласили неделю расовых скандалов.
Количество новостей про Оганяна увеличено втрое.