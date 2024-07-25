Разработчик ПО в сфере кибербезопасности CrowdStrike предложил партнёрам купоны на $10 за работу во время сбоя

Некоторые ваучеры при этом не сработали.В середине июля 2024 года компании по всему миру сообщили о масштабном сбое в работе Windows, который произошёл из-за некорректного обновления ПО для кибербезопасности от CrowdStrike. По оценке Microsoft, сбой затронул около 8,5 млн устройств — менее 1% всех компьютеров с Windows. Компания Parametrix оценила ущерб от сбоя более чем в $5 млрд.В качестве извинений и благодарности за работу CrowdStrike отправила ИТ-специалистам, которые помогали клиентам компании во время сбоя, сертификаты на $10 в сервисе Uber Eats, пишет Bloomberg со ссылкой на рассылку. «В знак нашей благодарности следующая чашка кофе или поздний перекус за наш счёт», — говорится в письме.Представитель CrowdStrike подтвердил, что компания отправила сертификаты «коллегам и партнёрам, которые помогали клиентам в этой ситуации». Сколько всего отправили купонов, в компании не уточнили.TechCrunch со ссылкой на получателей купонов отмечает, что некоторые из ваучеров не сработали. У самого издания тоже не получилось воспользоваться предложением в Uber Eats. В CrowdStrike пояснили, что сервис пометил активации как мошеннические из-за «высокого уровня использования».Источник: Jordan Vonderhaar / Bloomberg#новости
Некоторые ваучеры при этом не сработали.Так тонко что толсто.
Uber Eats пометил активации как мошеннические из-за «высокого уровня использования».
Они просто срабатывали с 15 раза
Выглядит будто нассали за шиворот 😂
Да нет, там по полной навалили)
Ахаха, гении. Примерный ущерб на 5 лярдов, вот вам неработающие купончики на покушать в 10 бачей. Очень смешно 😂