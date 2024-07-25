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Таня Боброва
Сервисы

Разработчик ПО в сфере кибербезопасности CrowdStrike предложил партнёрам купоны на $10 за работу во время сбоя

Некоторые ваучеры при этом не сработали.

  • В середине июля 2024 года компании по всему миру сообщили о масштабном сбое в работе Windows, который произошёл из-за некорректного обновления ПО для кибербезопасности от CrowdStrike. По оценке Microsoft, сбой затронул около 8,5 млн устройств — менее 1% всех компьютеров с Windows. Компания Parametrix оценила ущерб от сбоя более чем в $5 млрд.
  • В качестве извинений и благодарности за работу CrowdStrike отправила ИТ-специалистам, которые помогали клиентам компании во время сбоя, сертификаты на $10 в сервисе Uber Eats, пишет Bloomberg со ссылкой на рассылку. «В знак нашей благодарности следующая чашка кофе или поздний перекус за наш счёт», — говорится в письме.
  • Представитель CrowdStrike подтвердил, что компания отправила сертификаты «коллегам и партнёрам, которые помогали клиентам в этой ситуации». Сколько всего отправили купонов, в компании не уточнили.
  • TechCrunch со ссылкой на получателей купонов отмечает, что некоторые из ваучеров не сработали. У самого издания тоже не получилось воспользоваться предложением в Uber Eats. В CrowdStrike пояснили, что сервис пометил активации как мошеннические из-за «высокого уровня использования».
Источник: Jordan Vonderhaar / Bloomberg
Источник: Jordan Vonderhaar / Bloomberg

#новости

66
28
28 комментариев
Aina Timo

Некоторые ваучеры при этом не сработали.Так тонко что толсто.

17
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Случай

Uber Eats пометил активации как мошеннические из-за «высокого уровня использования».

2
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ЯжПрограммист

Они просто срабатывали с 15 раза

1
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Дмитрий Ярыгин

Выглядит будто нассали за шиворот 😂

10
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Бременский музыкант

Да нет, там по полной навалили)

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Слегка Придурковатый
8
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Олег Юрьевич

Ахаха, гении. Примерный ущерб на 5 лярдов, вот вам неработающие купончики на покушать в 10 бачей. Очень смешно 😂

8
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