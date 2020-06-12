Сервис Headspace привлёк ещё $47,7 млн на исследования пользы медитаций для здоровья
Материал редакции
За 10 лет работы американская компания получила от инвесторов около $215 млн.
$47,7 млн инвестиций стали продолжением инвестиционного раунда C, который разработчик Headspace провёл в феврале 2020 года. Тогда компания получила $93 млн, $40 млн из них в качестве займа.
Тогда в Headspace планировали потратить средства на изучение новых рынков и проведение клинических исследований с партнёрами из Университета Карнеги-Меллона, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Стэнфордского университета.
В расширении раунда С участвовали старые инвесторы компании Times Bridge, The Chernin Group, Spectrum Equity и другие.
Всего, по данным Crunchbase, за время свой работы десятилетний проект привлёк $215,9 млн.
Headspace — «учебник» медитации, который зарабатывает на платной подписке. Пользователи получают доступ к записям уроков с разными практиками медитации и осознанности. По данным на начало 2020 года, у сервиса более 2 млн платных подписчиков и более 600 корпоративных клиентов.
Anatoly
Спать полезно. Где мои 47 млн?
Евгений СавойскийAnatoly
Номер карты скинь
Nicolay Lipnevich
HeadSpace - очень крутой инструмент. Как-то раз меня на велосипеде на велодорожке сбила машина - стресс жуткий, трясло всего. Влючил прямо в скорой пока ехал "экстренную медитацию" и сумел восстановиться до адекватного состояния за 5 минут