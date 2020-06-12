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Лера Михайлова
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Сервис Headspace привлёк ещё $47,7 млн на исследования пользы медитаций для здоровья Материал редакции

За 10 лет работы американская компания получила от инвесторов около $215 млн.

  • $47,7 млн инвестиций стали продолжением инвестиционного раунда C, который разработчик Headspace провёл в феврале 2020 года. Тогда компания получила $93 млн, $40 млн из них в качестве займа.
  • Тогда в Headspace планировали потратить средства на изучение новых рынков и проведение клинических исследований с партнёрами из Университета Карнеги-Меллона, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Стэнфордского университета.
  • В расширении раунда С участвовали старые инвесторы компании Times Bridge, The Chernin Group, Spectrum Equity и другие.
  • Всего, по данным Crunchbase, за время свой работы десятилетний проект привлёк $215,9 млн.
  • Headspace — «учебник» медитации, который зарабатывает на платной подписке. Пользователи получают доступ к записям уроков с разными практиками медитации и осознанности. По данным на начало 2020 года, у сервиса более 2 млн платных подписчиков и более 600 корпоративных клиентов.
Meditation App Headspace Secures $47.7M More In…
The funding comes nearly exactly four months after Headspace secured $93 million in debt & equity…
news.crunchbase.com

#новость #headspace #инвестиции

Лера Михайлова
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Anatoly

–1

Спать полезно. Где мои 47 млн?

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Евгений Савойский

Anatoly
0

Номер карты скинь

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Nicolay Lipnevich

–1

HeadSpace - очень крутой инструмент. Как-то раз меня на велосипеде на велодорожке сбила машина - стресс жуткий, трясло всего. Влючил прямо в скорой пока ехал "экстренную медитацию" и сумел восстановиться до адекватного состояния за 5 минут

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