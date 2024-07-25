Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Сообщения
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Карьера
Путешествия
Техника
Маркетплейсы
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Сервисы

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в России специально начали «замедлять» YouTube

Он назвал это «деградацией», направленной против администрации сервиса.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в России специально начали «замедлять» YouTube
  • До конца недели, 27 июля 2024 года, скорость загрузки видео на YouTube может снизиться на 40%, а к концу следующей — на 70%. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
  • По его словам, мера затронет только «десктопную версию» сервиса. Мобильную версию замедлять пока не будут — чтобы не мешать людям «на дачах и в отпусках», которые используют для входа в интернет «именно мобильные устройства».
  • «Деградацию» YouTube (замедление — vc.ru) Хинштейн назвал «вынужденной мерой», которая направлена против «администрации сервиса», а не российских пользователей. А дальнейшая работа хостинга в стране зависит о того, начнёт ли он соблюдать «наши законы», заявил депутат.
  • Он добавил, что снижение скорости загрузки видео связано «не только с действиям властей», но и с «наплевательством ресурса к своей корневой инфраструктуре, которую он уже давно технически не сопровождает».
  • 12 июля о возможных сбоях в работе YouTube предупредил «Ростелеком». Оператор объяснял это проблемами с оборудованием для ускорения загрузки контента, которое сервис перестал обслуживать.

#новости #youtube

1919
33
22
11
146
146 комментариев
Жельмандо

Да, деградация налицо

49
2
Ответить
Макс Фактор

А то!

16
3
1
Ответить
Наталья Лагутенко

Ну эт хуево, чё. Ютуб - это очень большой источник бесплатных знаний. Надо искать, как пофиксить. Блин, ток собралась научиться на клавишах играть по Ютуб.

29
1
Ответить
Русский князь

Знания в РФ не нужны.

14
3
Ответить
Краб Системы

Знания в БСЭ, а на Ютубе клевета и враньё. РУкивики вам в помощь.

2
Ответить
Станислав Пржембольский

"на клавишах играть по Ютуб" gramota.ru Вам в помощь.

Ответить
Цифровые комплексы

Лучше очно, а то потом технику исправлять..( Хотя до какого то момента знаний из ютуба должно хватить, сам на этом выезжал.

Ответить