Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в России специально начали «замедлять» YouTube

Он назвал это «деградацией», направленной против администрации сервиса. До конца недели, 27 июля 2024 года, скорость загрузки видео на YouTube может снизиться на 40%, а к концу следующей — на 70%. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.По его словам, мера затронет только «десктопную версию» сервиса. Мобильную версию замедлять пока не будут — чтобы не мешать людям «на дачах и в отпусках», которые используют для входа в интернет «именно мобильные устройства».«Деградацию» YouTube (замедление — vc.ru) Хинштейн назвал «вынужденной мерой», которая направлена против «администрации сервиса», а не российских пользователей. А дальнейшая работа хостинга в стране зависит о того, начнёт ли он соблюдать «наши законы», заявил депутат.Он добавил, что снижение скорости загрузки видео связано «не только с действиям властей», но и с «наплевательством ресурса к своей корневой инфраструктуре, которую он уже давно технически не сопровождает».12 июля о возможных сбоях в работе YouTube предупредил «Ростелеком». Оператор объяснял это проблемами с оборудованием для ускорения загрузки контента, которое сервис перестал обслуживать.#новости #youtube
Да, деградация налицо
А то!
Ну эт хуево, чё. Ютуб - это очень большой источник бесплатных знаний. Надо искать, как пофиксить. Блин, ток собралась научиться на клавишах играть по Ютуб.
Знания в РФ не нужны.
Знания в БСЭ, а на Ютубе клевета и враньё. РУкивики вам в помощь.
"на клавишах играть по Ютуб" gramota.ru Вам в помощь.
Лучше очно, а то потом технику исправлять..( Хотя до какого то момента знаний из ютуба должно хватить, сам на этом выезжал.