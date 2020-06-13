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Евгений Делюкин
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Telegram сменил платформу для поиска GIF-анимаций Giphy на Tenor: первая принадлежит Facebook, вторая — Google Материал редакции

Библиотеку Tenor используют Twitter, Facebook Messenger, WhatsApp, Discord, LinkedIn и другие сервисы.

  • Разработчики Telegram заменили в мессенджере сервис для поиска и хранения GIF-анимаций с Giphy на Tenor.
  • В мае 2020 года Facebook купила Giphy для интеграции в Instagram. По данным Axios, сумма сделки составила $400 млн. 12 июня Facebook приостановила интеграцию из-за проверки британского регулятора.
  • Tenor — американский стартап для поиска GIF-изображений. В марте 2018 года его купила Google, условия сделки не разглашаются. Tenor продолжила работу как самостоятельная компания, а Google интегрировала Tenor в поиск по изображениям и клавиатуру Gboard.
  • Месячная аудитория Tenor — более 300 млн человек, которые делают более 12 млрд запросов.

#новость #telegram #gif #giphy #tenor

Евгений Делюкин
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Герман Воронов

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Telegram явно что-то знает или предчувствует

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Mykola Petiukh

Герман
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Дуров просто пытается быть последовательным: нельзя хуесосить Воцап и зависеть от его владельца, тем более, что есть вменяемая альтернатива.

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Максим Иванов

1

Работать стало точно быстрее. Превьюшки практически моментально загружаются. И нормальный поиск по русским словам. 

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Влад Ижевский

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Дуров:
— В схемах разбираюсь лучше, чем в пилотаже: встречаются два контрабандиста, один другому говорит двести, другой триста.

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