Telegram сменил платформу для поиска GIF-анимаций Giphy на Tenor: первая принадлежит Facebook, вторая — Google
Материал редакции
Библиотеку Tenor используют Twitter, Facebook Messenger, WhatsApp, Discord, LinkedIn и другие сервисы.
Разработчики Telegram заменили в мессенджере сервис для поиска и хранения GIF-анимаций с Giphy на Tenor.
В мае 2020 года Facebook купила Giphy для интеграции в Instagram. По данным Axios, сумма сделки составила $400 млн. 12 июня Facebook приостановила интеграцию из-за проверки британского регулятора.
Tenor — американский стартап для поиска GIF-изображений. В марте 2018 года его купила Google, условия сделки не разглашаются. Tenor продолжила работу как самостоятельная компания, а Google интегрировала Tenor в поиск по изображениям и клавиатуру Gboard.
Месячная аудитория Tenor — более 300 млн человек, которые делают более 12 млрд запросов.
Герман Воронов
Telegram явно что-то знает или предчувствует
Mykola PetiukhГерман
Дуров просто пытается быть последовательным: нельзя хуесосить Воцап и зависеть от его владельца, тем более, что есть вменяемая альтернатива.
Максим Иванов
Работать стало точно быстрее. Превьюшки практически моментально загружаются. И нормальный поиск по русским словам.
Влад Ижевский
Дуров:
— В схемах разбираюсь лучше, чем в пилотаже: встречаются два контрабандиста, один другому говорит двести, другой триста.