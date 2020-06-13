Стартапы недели: подписка на юриста, автоматизация детских садов и склад для старых вещей

А также обзор проектов из прошлого выпуска.

В закладки

На этой неделе в #стартапдня были четыре стартапа.

Debex — российский аукцион просроченных долгов. Особенно приятно, что он привлек инвестиции на площадке United Investors.

Elucd — американский сервис опросов населения о доверии к местной полиции.

Датский The Ocean Cleanup защищает мировой океан от мусора.

Американский Truework автоматизирует выдачу справок «с места работы».

На YouTube я выложил ролик о пяти стартапах, которые в мае стали единорогами.

Самый популярный пост в инстаграм — о чем договариваться с сооснователем.

Стартапдня появился в «Яндекс.Дзене». Подпишитесь на него, пожалуйста. Вам не жалко, а алгоритмы «Яндекса» поймут, кому показывать мой канал.

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет.

SafeGraph, Cleanfox, UnifyID, Pietra, fliit, Academia без новостей, Qapital без новостей, и это плохие новости.

Cпециализированная блог-платформа, через которую известные американские спортсмены общаются с фанатами. По функциональности для обычного пользователя – типичный новостной сайт: разные виды контента, теги, рубрики, всё как везде, и только имена авторов другие, чем на CNN.

В ноябре стартап продался другой околоспортивной компании Minute Media. Сумма не объявлена, но вряд ли она была большой. Покупатель сам живет на инвестиции, в 2019 году привлек $44 млн — это в сравнении с $58 млн суммарного финансирования за историю The Players’ Tribune.

Одна из версий p2p-аренды автомобилей. Стартап оборудует машины электронным замком, арендатору не надо встречаться с арендодателем. Второй важный момент – правило «верни туда, где взял», осмысленный срок аренды начинает с суток, на одну поездку брать автомобиль бессмысленно.

Два года назад стартап привлек чудовищный раунд – $300 млн от Softbank, но нормальную бизнес-модель, кажется, так и не поймал. В этом году GetAround устроил массовые увольнения – и это было ещё в январе, до вируса. Covid-19 естественно по нему ударил тоже.

Американский MakeSpace – склад для старых вещей, которые выкинуть жалко, а дома хранить негде. В отличие от традиционных конкурентов он не пускает в хранилище клиентов, вся работа только через курьеров и грузчиков.

В итоге резко снижаются расходы – арендовать можно какое-то дичайшее захолустье. Всё как у нашего «Чердака» – хотя, конечно, это «Чердак» смотрел на американца, а не наоборот.

В мае стартап привлек $45 млн инвестиций. По идее вирус должен был помочь бизнесу: люди проводят больше времени в квартире и больше ценят отсутствие мусора, а бизнесы срочно закрываются и где-то должны хранить имущество.

Американский SmartCare автоматизирует детские сады, помогает с контролем прихода-ухода, приемом платежей и подобными вещами для удобства директора, родителей и воспитателей.

В этом году стартап купил похожую компанию Preschool2me, продает теперь в детские сады два продукта. Последние инвестиции были уже давно, так что, видимо, SmartCare даже прибылен.

Grammarly – плагин проверки английской орфографии и пунктуации. От множества других отличается тем, что действительно работает и действительно хорошо проверяет.

В октябре стартап привлек $90 млн инвестиций. Оценку тогда пиарщики не объявили, но сказали, что «она была больше миллиарда».

Traxo – B2B версия Tripit и аналогов. Стартап анализирует письма от авиакомпаний и систем бронирования и рисует единый красивый дашборд, кто куда когда и за сколько летит. В 2018 году казалось, что бизнес не пошел, но у компании открылось второе дыхание – и в том числе и раунд на $10 млн прошлой осенью. Впрочем, вирус может и добить.

LawGeex продает подписку на электронного юриста. Заявленная функциональность – проверка договоров по чек-листу принятому в данной корпорации. «Мы не подписываем договоров с возможным штрафом больше X», «мы не подписываем договоров, которые не можем разорвать за три месяца» – что-то в таком духе.

В суть бизнес-договоренностей AI, конечно, не влезает. Стартап рекомендует использовать технологию в неважных договорах – при подписании NDA, текущих закупках и тому подобных ситуациях, когда в принципе, все и так ясно и цена ошибки мала.

Месяц назад LawGeex привлек очередной раунд – $20 млн.