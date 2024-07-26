Мы не можем проверить каждый чат-бот и убедиться, что все они безопасны. Но есть как минимум два, пока что незамеченных в скаме: YouTube Downloader bot (качество до 4K) и Godzilla Downloader (качество до 1080). Чтобы загрузить видео, нужно начать диалог с ботом и отправить ему ссылку на ролик.