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Как скачать видео с YouTube бесплатно и в хорошем качестве

Выручалка на случай замедления YouTube и отключения вашего нидерландского «Премиума».

Как скачать видео с YouTube бесплатно и в хорошем качестве

В 2022 YouTube отменил подписку Premium для российских пользователей. С ней пропали сразу несколько функций, в том числе просмотр видео офлайн, который особенно выручал в перелетах.

До недавних пор VPN помогал обходить запрет, но YouTube начал отключать Premium у тех, кто покупал ее не в своем регионе. VPN в принципе мешает бизнесу: некоторые меняют локацию, чтобы сэкономить, ведь стоимость подписки по разным странам отличается.

Как бы то ни было, Premium позволяет только временно сохранять ролики в самом видеохостинге. А вот если вы хотите скачать видео на устройство, тем более бесплатно, — нужно использовать другие способы. О них и поговорим.

С точки зрения авторского права: можно ли скачивать видео с YouTube

В теории любой ролик можно скачать легально, но на практике сделать это практически невозможно. Понадобятся письменные согласия автора и самого видеохостинга.

Однако есть исключение — пользователи вправе загружать видео по лицензии Creative Commons, то есть, если блогер сам дал разрешение на использование своего контента. Такие ролики отмечены знаками CC0 и CC BY.

Найти их несложно: достаточно указать в фильтре лицензию Creative Commons.

Как скачать видео с YouTube бесплатно и в хорошем качестве

Безопасно ли скачивать видео с YouTube

Видеохостинг не поощряет загрузку видео, а потому «белого» способа не существует. Соответственно, чем менее известен сервис, тем выше риск столкнуться с мошенниками и скачать вредоносное ПО. Поэтому имеет смысл пользоваться тем, что «на слуху».

Ниже — 3 рекомендации, которые помогут обезопаситься. Они не дают стопроцентной гарантии, но значительно увеличивают шансы:

  • Безопаснее использовать антивирус и блокировщик рекламы.
  • Лучше не переходить по сомнительным ссылкам внутри сервиса или программы.
  • Важно проверять файлы перед тем, как открыть: они должны быть загружены в выбранном вами формате.

Где скачать видео с YouTube в хорошем качестве

Существуют платные и бесплатные варианты. А именно:

  • расширения браузера;
  • онлайн-сервисы;
  • специальные ПО;
  • чат-боты.

Подробнее о каждом — ниже.

Вариант 1: браузер

Плюсы: бесплатно.

Минусы: нужно устанавливать расширение.

Понадобится расширение — специальное ПО, которое как раз как бы «расширяет» функции обычного браузера. Распространенные — Addoncrop YouTube Video Downloader и Video Download Helper.

Любое расширение нужно устанавливать на компьютер. Вот как это выглядит в Addoncrop YouTube Video Downloader:

  • Перейдите на официальную страницу расширения.
  • Нажмите на Add to Chrome, если у вас Chrome. А если у вас другой браузер — кликните на Other Browsers и выберите нужный из списка.
  • Разрешите установку расширения и, как только оно загрузится, можете начинать пользоваться.
Как скачать видео с YouTube бесплатно и в хорошем качестве
Как скачать видео с YouTube бесплатно и в хорошем качестве

Вариант 2: по ссылке

Плюсы: бесплатно, регистрироваться и устанавливать ПО не нужно.

Минусы: выше риск нарваться на мошенников, нельзя загрузить большие файлы со звуком в высоком качестве.

В этом случае ничего загружать и устанавливать не надо, регистрация тоже не требуется. Единственное условие — вставить ссылку на ролик на сайте онлайн-сервиса. Это бесплатно.

Но обычно большой файл на таких сайтах получается загрузить либо с потерей качества, либо без звука. Кроме того, на них много рекламы. А главное, риск нарваться на мошенников здесь выше.

Однако, если вы все же решите попробовать этот способ — выбирайте популярные сервисы, например, Youtube4kDownloader. Ниже — краткий мануал, как им пользоваться.

  • Вставьте ссылку на видео и нажмите «Скачать».
Как скачать видео с YouTube бесплатно и в хорошем качестве
  • Выберите вариант загрузки.
Как скачать видео с YouTube бесплатно и в хорошем качестве

Кстати, а вот и пример ограничения: видео в качестве 1080 можно загрузить либо с потерей качества, либо с сохранением, но без звука.

Как скачать видео с YouTube бесплатно и в хорошем качестве

Вариант 3: специальная программа

Плюсы: наиболее безопасный способ, можно бесплатно, высокая скорость загрузки.

Минусы: нужно устанавливать ПО.

Потребуется установить специальное ПО: как правило, есть платные и бесплатные тарифы. Из плюсов — можно скачивать видео в хорошем качестве, при этом скорость загрузки выше, чем у предыдущих способов.

Одна из самых известных программ, которая подходит для Windows и macOS — это 4K Video Downloader. В бесплатной версии можно обрабатывать до 30 видео в день, максимальное разрешение — 8К. Существуют 3 платных тарифа: за 699, 990 и 1299 рублей — условия можно посмотреть на сайте, оплата через «ЮKassa».

Еще есть программы VLC, VideoProc, Savefrom.

Найти нужное видео в 4K Video Downloader можно двумя способами: вбив его название в самой программе или вставив прямую ссылку.
Найти нужное видео в 4K Video Downloader можно двумя способами: вбив его название в самой программе или вставив прямую ссылку.

Вариант 4: чат-бот в Telegram

Плюсы: бесплатно.

Минусы: не всегда безопасно.

Мы не можем проверить каждый чат-бот и убедиться, что все они безопасны. Но есть как минимум два, пока что незамеченных в скаме: YouTube Downloader bot (качество до 4K) и Godzilla Downloader (качество до 1080). Чтобы загрузить видео, нужно начать диалог с ботом и отправить ему ссылку на ролик.

Как скачать видео с YouTube бесплатно и в хорошем качестве
Как скачать видео с YouTube бесплатно и в хорошем качестве

Так устроен бот YouTube Downloader bot.

Как скачать видео с YouTube на телефон

Приложений по скачиванию из YouTube в обход Premium подписки в AppStore и Google Play нет. Блокируя подобный софт, они следят за сохранением авторских прав.

Так что снова идем обходным путем.


Если в вас Android. Единственный вариант — загрузить установочный APK-файл. Проще говоря, надо скачать ПО напрямую с сайта разработчика.

Для этого нужно разрешить установку приложения от неизвестного источника — заранее в настройках или уже после загрузки. Для примера разберем второй способ:

  • Скачайте приложение с сайта.
  • Нажмите на уведомление о загрузке файла или найдите его в смартфоне (ищите слово .apk в конце файла).
  • Дождитесь всплывающего окна на смартфоне, перейдите по нему в настройки и разрешите установку.
  • Кликните на «Установить».

Если у вас iPhone. Всё ещё сложнее: iOS — максимально закрытая операционная система. Установить стороннее приложение в ней под силу разве что опытному программисту.

Но и здесь есть выход: можно использовать ПО наподобие 4K Video Downloader, о которых мы писали выше. Для этого зайдите на нужный сайт через браузер Safari на айфоне.

Выводы

  • Официальной программы для скачивания видео с YouTube нет — видеохостинг в целом недружелюбен к таким инициативам. Однако загружать ролики по лицензии Creative Commons он не запрещает.
  • Скачивать видео можно через расширители браузера, онлайн-сервисы (по ссылке), специальные программы, чат-боты в Telegram. Однако важно тщательно перепроверять загруженные файлы и не переходить по подозрительным ссылкам — иначе есть вероятность подцепить вредоносное ПО.
  • Наиболее рискованный способ — загрузка через чат-бот и по ссылке в онлайн-сервисе, а наиболее надежный и быстрый — через специальную программу.
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1 комментарий
Ястржембский

Да, побежал тонны терабайт скачивать себе в пятилитровые банки.

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