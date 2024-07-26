Выручалка на случай замедления YouTube и отключения вашего нидерландского «Премиума».В 2022 YouTube отменил подписку Premium для российских пользователей. С ней пропали сразу несколько функций, в том числе просмотр видео офлайн, который особенно выручал в перелетах. До недавних пор VPN помогал обходить запрет, но YouTube начал отключать Premium у тех, кто покупал ее не в своем регионе. VPN в принципе мешает бизнесу: некоторые меняют локацию, чтобы сэкономить, ведь стоимость подписки по разным странам отличается.Как бы то ни было, Premium позволяет только временно сохранять ролики в самом видеохостинге. А вот если вы хотите скачать видео на устройство, тем более бесплатно, — нужно использовать другие способы. О них и поговорим.С точки зрения авторского права: можно ли скачивать видео с YouTubeВ теории любой ролик можно скачать легально, но на практике сделать это практически невозможно. Понадобятся письменные согласия автора и самого видеохостинга.Однако есть исключение — пользователи вправе загружать видео по лицензии Creative Commons, то есть, если блогер сам дал разрешение на использование своего контента. Такие ролики отмечены знаками CC0 и CC BY. Найти их несложно: достаточно указать в фильтре лицензию Creative Commons.Безопасно ли скачивать видео с YouTubeВидеохостинг не поощряет загрузку видео, а потому «белого» способа не существует. Соответственно, чем менее известен сервис, тем выше риск столкнуться с мошенниками и скачать вредоносное ПО. Поэтому имеет смысл пользоваться тем, что «на слуху». Ниже — 3 рекомендации, которые помогут обезопаситься. Они не дают стопроцентной гарантии, но значительно увеличивают шансы: Безопаснее использовать антивирус и блокировщик рекламы.Лучше не переходить по сомнительным ссылкам внутри сервиса или программы.Важно проверять файлы перед тем, как открыть: они должны быть загружены в выбранном вами формате.Где скачать видео с YouTube в хорошем качествеСуществуют платные и бесплатные варианты. А именно: расширения браузера;онлайн-сервисы;специальные ПО;чат-боты.Подробнее о каждом — ниже.Вариант 1: браузерПлюсы: бесплатно.Минусы: нужно устанавливать расширение.Понадобится расширение — специальное ПО, которое как раз как бы «расширяет» функции обычного браузера. Распространенные — Addoncrop YouTube Video Downloader и Video Download Helper. Любое расширение нужно устанавливать на компьютер. Вот как это выглядит в Addoncrop YouTube Video Downloader:Перейдите на официальную страницу расширения.Нажмите на Add to Chrome, если у вас Chrome. А если у вас другой браузер — кликните на Other Browsers и выберите нужный из списка.Разрешите установку расширения и, как только оно загрузится, можете начинать пользоваться.Вариант 2: по ссылкеПлюсы: бесплатно, регистрироваться и устанавливать ПО не нужно.Минусы: выше риск нарваться на мошенников, нельзя загрузить большие файлы со звуком в высоком качестве.В этом случае ничего загружать и устанавливать не надо, регистрация тоже не требуется. Единственное условие — вставить ссылку на ролик на сайте онлайн-сервиса. Это бесплатно. Но обычно большой файл на таких сайтах получается загрузить либо с потерей качества, либо без звука. Кроме того, на них много рекламы. А главное, риск нарваться на мошенников здесь выше. Однако, если вы все же решите попробовать этот способ — выбирайте популярные сервисы, например, Youtube4kDownloader. Ниже — краткий мануал, как им пользоваться. Вставьте ссылку на видео и нажмите «Скачать».Выберите вариант загрузки.Кстати, а вот и пример ограничения: видео в качестве 1080 можно загрузить либо с потерей качества, либо с сохранением, но без звука.Вариант 3: специальная программаПлюсы: наиболее безопасный способ, можно бесплатно, высокая скорость загрузки.Минусы: нужно устанавливать ПО.Потребуется установить специальное ПО: как правило, есть платные и бесплатные тарифы. Из плюсов — можно скачивать видео в хорошем качестве, при этом скорость загрузки выше, чем у предыдущих способов. Одна из самых известных программ, которая подходит для Windows и macOS — это 4K Video Downloader. В бесплатной версии можно обрабатывать до 30 видео в день, максимальное разрешение — 8К. Существуют 3 платных тарифа: за 699, 990 и 1299 рублей — условия можно посмотреть на сайте, оплата через «ЮKassa». Еще есть программы VLC, VideoProc, Savefrom.Найти нужное видео в 4K Video Downloader можно двумя способами: вбив его название в самой программе или вставив прямую ссылку.Вариант 4: чат-бот в TelegramПлюсы: бесплатно.Минусы: не всегда безопасно.Мы не можем проверить каждый чат-бот и убедиться, что все они безопасны. Но есть как минимум два, пока что незамеченных в скаме: YouTube Downloader bot (качество до 4K) и Godzilla Downloader (качество до 1080). Чтобы загрузить видео, нужно начать диалог с ботом и отправить ему ссылку на ролик. Так устроен бот YouTube Downloader bot.Как скачать видео с YouTube на телефонПриложений по скачиванию из YouTube в обход Premium подписки в AppStore и Google Play нет. Блокируя подобный софт, они следят за сохранением авторских прав. Так что снова идем обходным путем. Если в вас Android. Единственный вариант — загрузить установочный APK-файл. Проще говоря, надо скачать ПО напрямую с сайта разработчика. Для этого нужно разрешить установку приложения от неизвестного источника — заранее в настройках или уже после загрузки. Для примера разберем второй способ: Скачайте приложение с сайта.Нажмите на уведомление о загрузке файла или найдите его в смартфоне (ищите слово .apk в конце файла).Дождитесь всплывающего окна на смартфоне, перейдите по нему в настройки и разрешите установку.Кликните на «Установить».Если у вас iPhone. Всё ещё сложнее: iOS — максимально закрытая операционная система. Установить стороннее приложение в ней под силу разве что опытному программисту. Но и здесь есть выход: можно использовать ПО наподобие 4K Video Downloader, о которых мы писали выше. Для этого зайдите на нужный сайт через браузер Safari на айфоне. ВыводыОфициальной программы для скачивания видео с YouTube нет — видеохостинг в целом недружелюбен к таким инициативам. Однако загружать ролики по лицензии Creative Commons он не запрещает.Скачивать видео можно через расширители браузера, онлайн-сервисы (по ссылке), специальные программы, чат-боты в Telegram. Однако важно тщательно перепроверять загруженные файлы и не переходить по подозрительным ссылкам — иначе есть вероятность подцепить вредоносное ПО.Наиболее рискованный способ — загрузка через чат-бот и по ссылке в онлайн-сервисе, а наиболее надежный и быстрый — через специальную программу.
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