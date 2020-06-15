«Яндекс» запустил «Телемост…

Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
К звонку могут одновременно присоединиться до 35 человек, а время не ограничено.
«Яндекс» представил сервис видеозвонков «Яндекс.Телемост», рассказали vc.ru в компании. Присоединиться к звонку пользователи могут без регистрации.
Сервис работает в «Яндекс.Браузере» и Google Chrome, а также в приложениях «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта», отдельное приложение скачивать не нужно. Постепенно «Телемост» будет интегрирован и в другие продукты «Яндекса» и заработает в других браузерах.
Ссылку-приглашение на встречу можно открыть в браузере, мобильных и десктопных приложениях «Диска» и в приложениях «Почты» для iOS и Android. Создать встречу можно по ссылке.
Пока одновременно в звонке могут участвовать до 35 человек. Пользователи могут отключать микрофон и камеру, делиться экраном — в будущем количество функций будет расти, говорят в компании. Время вызова не ограничено.
В апреле 2020 года сервис видеозвонков запустила Mail.ru Group — к вызову так же можно присоединиться без регистрации. По такому же принципу работает Zoom, а в начале апреля видеозвонки по ссылке без регистрации в сервисе запустил и Skype.
Подбешивает уже этот майор в любом посте про телеком. Чуть что майор, там майор, тут майор, пора может оставить эту тему? Все коммуникации прослушиваются и харош уже.
Список условных рефлексов:
-видишь новость про российские инновации - обосрать, написать про распилы;
-видишь новость про Сбербанк - написать шутку про "где карту открывали...";
-видишь новость про сервис связи, мессенджер, соцсеть - написать шутку про товарища майора;
Это просто рефлекс. А рефлексы срабатывают быстрее сознания.
Ребята не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте что тут писалось. Я вполне понимаю что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальные просто не найдут.
Мсье понимает разницу между невидимыми участниками звонка: Иван Соколов и Samantha Jackson ? Поэтому будь эти сервисы хоть трижды топорно сделаны - я буду пользоваться именно ими - условными Meet, Jitsi, Whereby, и прости Jesus - Zoom.
Какая-то дискриминация по браузеру...
У тебя Pale moon что ли ?)
Почти. Firefox.
Jitsi же :) Эмилю надо сказать, будет рад, что аж целый Яндекс работает на Jitsi
Лол даже не парились над созданием своей библиотеки, быстрей в продакшн
Яндекс просто настолько полюбил взаимствовать все подряд, что сторонним компаниям и людям из других компании 100 раз нужно подумать перед тем, как проводить какие-либо переговоры.
Нейминг конечно класс. Позвони в телемост, набери на телемост, коллеги сегодня в 12 у нас созвон по телемосту. Так еще и плагиат https://mytelemost.ru/
Из прошлого века название. ''Телемост между США и СССР'' - только это с этим словом и ассоциируется. Ещё недавно ''телемост между Украиной и Россией'', помните же этот позор
Можно вопрос а почему написано попробуйте бесплатно что со временем платно будет?
Слишком много новостей от Yandex
Добро пожаловать на vc, последние лет 5 так
Если внимательно присмотреться, то там на черном фоне можно увидеть товарища майора..
А в зуме дядя Сэм?)
Коммент как всегда актуален.
Спасибо, уже забывать начинаю.
Стыдно. Яндекс. Догоняете Мэйл.РУ
и вообще "Пока Телемост работает только в Яндекс.Браузере версии 17 и выше, Google Chrome версии 70 и выше". - это скотство. Где Firefox и Vivaldi?
Firefox был на самом то деле удобен. И когда выпустили Google Chrome все к нему относились небрежно, зато сейчас абсолютный, первый.
не работает в Chromium-версии MS Edge. Ну какая-то ерунда, чесслово. Т.е. спасибо Гуглу за АПИ, от себя вообще ничего никак.
Молодцы.
Надо выводить продукты на рынок. Отжимать долю у зарубежных друзей.
Ну такое. Вряд ли это в данный момент конкурентный продукт для видеоколлов.
Компания, поддержавшая чебурнет, не должна иметь популярных коммуникационных сервисов, так как будет вкv2
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