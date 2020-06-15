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Сервисы
Татьяна Боброва
4701

«Яндекс» запустил «Телемост» — похожий на Zoom сервис видеозвонков, к которым можно присоединиться по ссылке Материал редакции

К звонку могут одновременно присоединиться до 35 человек, а время не ограничено.

50 комментариев
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«Яндекс» представил сервис видеозвонков «Яндекс.Телемост», рассказали vc.ru в компании. Присоединиться к звонку пользователи могут без регистрации.

«Яндекс»

Сервис работает в «Яндекс.Браузере» и Google Chrome, а также в приложениях «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта», отдельное приложение скачивать не нужно. Постепенно «Телемост» будет интегрирован и в другие продукты «Яндекса» и заработает в других браузерах.

Ссылку-приглашение на встречу можно открыть в браузере, мобильных и десктопных приложениях «Диска» и в приложениях «Почты» для iOS и Android. Создать встречу можно по ссылке.

Пока одновременно в звонке могут участвовать до 35 человек. Пользователи могут отключать микрофон и камеру, делиться экраном — в будущем количество функций будет расти, говорят в компании. Время вызова не ограничено.

В апреле 2020 года сервис видеозвонков запустила Mail.ru Group — к вызову так же можно присоединиться без регистрации. По такому же принципу работает Zoom, а в начале апреля видеозвонки по ссылке без регистрации в сервисе запустил и Skype.

#новость #яндекс #видеосервис

Татьяна Боброва
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50 комментариев
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Ware Wow

57
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Ivan Kolyhalov

Ware
–20

Подбешивает уже этот майор в любом посте про телеком. Чуть что майор, там майор, тут майор, пора может оставить эту тему? Все коммуникации прослушиваются и харош уже.

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Сергей Ругов

Ivan
6

Хорошая попытка, товарищ майор...

Ответить

new_comment

Ivan
2

Список условных рефлексов:
-видишь новость про российские инновации - обосрать, написать про распилы;
-видишь новость про Сбербанк - написать шутку про "где карту открывали...";
-видишь новость про сервис связи, мессенджер, соцсеть - написать шутку про товарища майора;

Это просто рефлекс. А рефлексы срабатывают быстрее сознания.

Ответить

Ilya Brin

Ivan
0

Ребята не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте что тут писалось. Я вполне понимаю что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальные просто не найдут.

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Pavel Zamyatin

Ivan
0

Когда будет пора - майор с вами свяжется.

Ответить

Viktor Mann

Ivan
0

Мсье понимает разницу между невидимыми участниками звонка: Иван Соколов и Samantha Jackson ?  Поэтому будь эти сервисы хоть трижды топорно сделаны - я буду пользоваться именно ими - условными Meet, Jitsi, Whereby, и прости Jesus - Zoom. 

Ответить

Alexey Bo

42
Ответить

Александр Иванов

Alexey
4
Ответить

Альберт Хабибрахимов

17

Какая-то дискриминация по браузеру...

Ответить

Александр Иванов

Альберт
0

У тебя Pale moon что ли ?)

Ответить

Альберт Хабибрахимов

Александр
5

Почти. Firefox.

Ответить

sardelkin

Альберт
0

useragent смени

User-Agent Switcher – Get this Extension for…
Download User-Agent Switcher for Firefox. Easily override the browser's User-Agent string
addons.mozilla.org
Ответить

Ivano Digital

Альберт
0

зато по цвету не промахнулись...

Ответить

Alexey Aylarov

11

 Jitsi же :) Эмилю надо сказать, будет рад, что аж целый Яндекс работает на Jitsi

Ответить

Roberto Martinez

Alexey
2

Лол даже не парились над созданием своей библиотеки, быстрей в продакшн

Ответить

Victor Koch

Roberto
2

Яндекс просто настолько полюбил взаимствовать все подряд, что сторонним компаниям и людям из других компании 100 раз нужно подумать перед тем, как проводить какие-либо переговоры. 

Ответить

Viktor Mann

Alexey
0

хах- ха, вот это поворот)

Ответить

Yuri Ahmedov

8

Нейминг конечно класс. Позвони в телемост, набери на телемост, коллеги сегодня в 12 у нас созвон по телемосту. Так еще и плагиат https://mytelemost.ru/

Телемост - Сервис для видеоконференцсвязи и…
Российский разработчик ПО для видеоконференций. Защищенные звонки. Высокое качество видео при…
mytelemost.ru
Ответить

Alex Grass

Yuri
8

Из прошлого века название. ''Телемост между США и СССР'' - только это с этим словом и ассоциируется. Ещё недавно ''телемост между Украиной и Россией'', помните же этот позор

Ответить

Михаил Алекперов

Alex
0

где это посмотреть интересно

Ответить

денис покалюкин

Yuri
0

Можно вопрос а почему написано попробуйте бесплатно что со временем платно будет?

Ответить

Сослан Сакшин

Yuri
0

нейминг норм
а вот лого из санфрана не оч

Ответить

EldarToleubay

9

Слишком много новостей от Yandex

Ответить

S.Z

EldarToleubay
2

Добро пожаловать на vc, последние лет 5 так

Ответить

Konstantin Kanin

S.Z
4

Добро пожаловать в рунет, последние лет 20 так

Ответить

Вася Пражкин

2

Если внимательно присмотреться, то там на черном фоне можно увидеть товарища майора..

Ответить

Юрий Глотов

Вася
1

А в зуме дядя Сэм?)

Ответить

Вася Пражкин

Юрий
0

А в зуме чтобы увидеть товарища из FBI, Вам придется его рассмешить.

Ответить

Орлов Григорий

Вася
0

Не, он всегда подключается отдельным админом в чат.

Ответить

Viktor Mann

3

Коммент как всегда актуален.

Ответить

Михаил Алекперов

Viktor
3

Спасибо, уже забывать начинаю.

Голунов: «Яндекс.Такси» передает данные о…
Чтобы спасать жизни
www.the-village.ru
Ответить

Алексей Кравцов

3

Вместо Яндекс должен был быть Мэйл

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Дмитрий Афонин

3
Ответить

Abashin Yan

2

С FF не работает :(

Ответить

Viktor Mann

1

Стыдно. Яндекс. Догоняете Мэйл.РУ
и вообще "Пока Телемост работает только в Яндекс.Браузере версии 17 и выше, Google Chrome версии 70 и выше". - это скотство. Где Firefox и Vivaldi?

Ответить

Sergey Klochko

Viktor
3

Сафари возможно еще забыли

Ответить

Александр Антипов

Viktor
–1

Firefox был на самом то деле удобен. И когда выпустили Google Chrome все к нему относились небрежно, зато сейчас абсолютный, первый.

Ответить

Viktor Mann

Александр
5

Абсолютный и первый - не значит, что "лучший и удобный".

Ответить

Dmitriy Alekperov

1

не работает в Chromium-версии MS Edge. Ну какая-то ерунда, чесслово. Т.е. спасибо Гуглу за АПИ, от себя вообще ничего никак.

Ответить

Юрий Кушниров

0

Молодцы. 
Надо выводить продукты на рынок. Отжимать долю у зарубежных друзей. 

Ответить

Михаил Алекперов

Юрий
0

Ну такое. Вряд ли это в данный момент конкурентный продукт для видеоколлов.

Ответить

Denis Denis

0

Компания, поддержавшая чебурнет, не должна иметь популярных коммуникационных сервисов, так как будет вкv2

Ответить

Михаил Алекперов

Denis
0

уже давно.

Ответить

Dmitry Ilyin

0

 А уязвимость колл-чатов от Zoom тоже скопировали?
;-)

Ответить

Инокентий Смирнов

0

А вы доверяете свои секреты товарищу? 

Ответить

Синди Катсс

0

шпасибо я худею

Ответить

Данила Верещаков

0

Что там с фоном? Свой можно поставить?

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Ivano Digital

0
Ответить

Юля Созина

–1

И что это ..   WebRTC +Kurento что-то из этой оперы...

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