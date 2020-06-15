«Яндекс» запустил «Телемост…

К звонку могут одновременно присоединиться до 35 человек, а время не ограничено.

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«Яндекс» представил сервис видеозвонков «Яндекс.Телемост», рассказали vc.ru в компании. Присоединиться к звонку пользователи могут без регистрации.

«Яндекс»

Сервис работает в «Яндекс.Браузере» и Google Chrome, а также в приложениях «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта», отдельное приложение скачивать не нужно. Постепенно «Телемост» будет интегрирован и в другие продукты «Яндекса» и заработает в других браузерах.

Ссылку-приглашение на встречу можно открыть в браузере, мобильных и десктопных приложениях «Диска» и в приложениях «Почты» для iOS и Android. Создать встречу можно по ссылке.

Пока одновременно в звонке могут участвовать до 35 человек. Пользователи могут отключать микрофон и камеру, делиться экраном — в будущем количество функций будет расти, говорят в компании. Время вызова не ограничено.