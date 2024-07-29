«Литрес» разрешил сторонним компаниям размещать рекламу в сервисе

На сайте, в приложении, соцсетях или почтовой рассылке.Реклама МТС на главной странице сайта «Литреса»Группа компаний «Литрес» (кроме одноимённого «Литреса», входят MyBook, LiveLib и другие», открыл на своём флагманском сервисе возможность публикации рекламы для сторонних компаний, пишут «Ведомости».Рекламодатели могут размещать рекламу в формате click-out (ссылка ведёт на сайт компании — vc.ru) на сайте, в приложении, соцсетях или e-mail-рассылке «Литреса».По словам главы группы компаний Сергея Анурьева, реклама в первую очередь будет интересна видеосервисам, маркетплейсам и образовательным платформам. Первым рекламодателем стал онлайн-кинотеатр Kion (принадлежит МТС).Но «Литрес» открыт к сотрудничеству и с другими компаниями — за исключением МФО, иностранных банков и конкурентных сервисов «с книжным и музыкальным контентом». Речь о «Букмейте», «Строках», «VK Музыке» и прочих.Также рекламодателям доступны «пакетные» предложения, которые позволят публиковать рекламу не только в «Литресе», но и на рекомендательной книжной платформе LiveLib.По планам, к 2027 году доля рекламных доходов в структуре выручки ГК «Литрес» увеличится в 5 раз до 5%. В 2023-м она принесла 1% — тогда запускали рекламу на LiveLib, на «Литресе» могли рекламироваться лишь издательства и авторы.#новости #литрес
литрес, всегда был дном. со своими подписками с платным контентом, но продавать подписку в которой пользователь сможет смотреть рекламу, это уже похоже на хороший троллинг.
То есть в приложении сторонняя реклама показывается и людям, которые платят за сервис? Ну спасибо, Литрес))) Ждем, когда вернется "Сторител".
То есть сейчас первым делом думаем не об удобстве пользователей, а о том как подзаработать, но таким заработком вы вообще распугаете клиентиков
С распространением продактов все крупные сервисы в это и скатились
Зарабатывают не только деньги, но и лучи проклятия своей почтовой рассылкой, от которой невозможно отписаться. Кнопка есть, можно жать сколько угодно, но письма продолжают приходить не смотря ни на что. Полное днище. Перестали пользоваться всей дружной компанией и разбежались к другим.
Замечательно. Они и так продают воздух, так теперь ещё и с рекламой.
Наука, храни блокировщики.
Литрес открыл для себя ссылочные биржи, кек.