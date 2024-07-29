Rustore разрешил иностранным разработчикам-физлицам загружать приложения в магазин

Регистрация доступна в консоли.Разработчики смогут запускать рекламные кампании, следить за статистикой, отвечать на отзывы, а также использовать сервисы Tracer для сбора и анализа ошибок и Remote Config для удалённого конфигурирования, сообщил глава RuStore Дмитрий Панкрушев.Аналогичные возможности есть у разработчиков-юрлиц.Источник фото: «Ведомости»VK при поддержке Минцифры запустила бета-версию магазина Rustore в мае 2022 года. Сервис вошёл в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России. По его собственным данным, на июль 2024 года приложения в нём опубликовали разработчики из 40 стран (каких — не говорят).В августе в Rustore появились внутренние покупки и подписки. В сентябре — загрузка приложений физлицами; в октябре — опция для возврата денег за сервисы и ответы на отзывы. В 2023 году RuStore также добавил возможность публиковать приложения для телевизоров на Android.#новости #rustore #vk
Хана Гугл Плею
Никак не привыкну что Mail_ru group переименовался в VK
Скиньте, плз, инфу (при наличии) про скандалы/интриги/расследования, которые касаются выплат от Rustore, для нерезидентов.
UPD:
ипанулись что-ли?
Информация о договореИмя главного бухгалтера компании.Бухгалтерская отчетность: отчет о прибылях и убытках, балансовый отчёт.
Полина, ну наконец-то. Целую неделю отсутствовала. 😔
две!
Надеюсь Рустор упал из-за того, что миллионы иностранных разработчиков ломанулись загружать туда свои приложения.
Китаские разработчики приложенний которые воруют персональные данные российских граждан и занимаются шпионажем.