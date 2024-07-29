Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Сообщения
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Путешествия
Техника
Карьера
Маркетплейсы
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Сервисы

Rustore разрешил иностранным разработчикам-физлицам загружать приложения в магазин

Регистрация доступна в консоли.

  • Разработчики смогут запускать рекламные кампании, следить за статистикой, отвечать на отзывы, а также использовать сервисы Tracer для сбора и анализа ошибок и Remote Config для удалённого конфигурирования, сообщил глава RuStore Дмитрий Панкрушев.
  • Аналогичные возможности есть у разработчиков-юрлиц.
Источник фото: «<a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.vedomosti.ru%2Ftechnology%2Farticles%2F2024%2F02%2F16%2F1020590-dolya-rustore-sredi-magazinov-prilozhenii-zametno-virosla&amp;psig=AOvVaw3wfAvOseO0ztfwkR30kas-&amp;ust=1722335424838000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;opi=89978449&amp;ved=0CBQQjhxqFwoTCPjE2s2FzIcDFQAAAAAdAAAAABAE" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Ведомости</a>»
Источник фото: «Ведомости»
  • VK при поддержке Минцифры запустила бета-версию магазина Rustore в мае 2022 года. Сервис вошёл в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России. По его собственным данным, на июль 2024 года приложения в нём опубликовали разработчики из 40 стран (каких — не говорят).
  • В августе в Rustore появились внутренние покупки и подписки. В сентябре — загрузка приложений физлицами; в октябре — опция для возврата денег за сервисы и ответы на отзывы. В 2023 году RuStore также добавил возможность публиковать приложения для телевизоров на Android.

#новости #rustore #vk

11
11
12
12 комментариев
Gedevan

Хана Гугл Плею

1
Ответить
Невероятный Блондин

Никак не привыкну что Mail_ru group переименовался в VK

1
Ответить
Aina Timo

Скиньте, плз, инфу (при наличии) про скандалы/интриги/расследования, которые касаются выплат от Rustore, для нерезидентов.
UPD:
ипанулись что-ли?
Информация о договореИмя главного бухгалтера компании.Бухгалтерская отчетность: отчет о прибылях и убытках, балансовый отчёт.

1
Ответить
Невероятный Блондин

Полина, ну наконец-то. Целую неделю отсутствовала. 😔

Ответить
Полина Лааксо
Автор

две!

1
Ответить
Дед Мазай

Надеюсь Рустор упал из-за того, что миллионы иностранных разработчиков ломанулись загружать туда свои приложения.

Ответить
Пролетая над ведром картошки.

Китаские разработчики приложенний которые воруют персональные данные российских граждан и занимаются шпионажем.

Ответить