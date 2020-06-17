«Сбербанк» переименовал медицинский сервис DocDoc в «СберЗдоровье» и анонсировал онлайн-продажу лекарств
Материал редакции
Помимо консультаций с врачами в сервисе также появятся услуги медицинского консьержа, запись на фитнес-тренировки и другие функции.
«Сбербанк» провёл ребрендинг медицинского сервиса DocDoc и запустил на его основе проект «СберЗдоровье», рассказали vc.ru в банке.
В сервисе доступны услуги частных медклиник, в том числе запись на консультацию врача или диагностику, вызов врача на дом, а также онлайн-консультации для пациентов и консультации ветеринаров.
В скором времени с помощью «СберЗдоровья» можно будет купить лекарства в интернете, сдать анализы (в том числе на дому), получить услуги медицинского консьержа. На сайте будет открыт раздел про здоровый образ жизни с возможностью записаться на занятие к фитнес-тренеру или получить консультацию по правильному питанию.
По данным банка, DocDoc сотрудничает с более чем 4000 частных клиник, у сервиса свыше 7,5 млн пользователей. Оборот компании достигает 1,5 млрд рублей в год.
DocDoc был создан в 2012 году Дмитрием Петрухиным как сервис для выбора врачей по отзывам клиентов. В 2017 году «Сбербанк» купил 79,6% стартапа, 21,4% остались у Петрухина. По данным базы «Контур.Фокус», 100% принадлежат «Натиако Холдинг Лимитед», зарегистрированной на Кипре, Петрухин указан как директор. В марте 2019 года сервис начал продавать свои услуги страховым компаниям.
Alex Marvell
Вот где заболели, туда и идите.
Сергей БунасAlex
классика
Maxim Medvedev
Не удивлюсь, если продажу лекарств разрешат в кредит:) а мед. данные будут использоваться в том числе для андеррайдинга при предоставлении ипотеки
Sergei TimofeyevMaxim
Причём это сделают вполне себе легитимным.
Arthur Niazyan
СберЗдрав предупреждал
Влад Борщ
СберЧательное СберЗвание для СберСервиса от Сбербанка.
Михаил Синицын
Нужно больше золота, милорд
Alex MarvellМихаил
Думаем, что надо укреплять иммунитет.
Marat Ahiar
Госбанк делает бизнес в России через кипрский офшор...
Влад ИжевскийMarat
СберШор на СберКипре потому-то
Ilya Brin
СберНейминг здорового банка
Иван Иванов
Предсказуемый пивот.
Vladimir Chyorniy
СберПарковки, СберШеринг, СберШаверминг, СберТуалет... у меня все. Продолжаете вы)
Anatoly IvanovVladimir
SperPorn же
Джамил Меджидов
Шаг 1 Испоганьте название - выполнено
Денис ПихаровДжамил
Ну, скажем, ДокДок тоже не идеальное)
alex twit
Ждем сбер гроб кладбище пид... Фгуп Сберритуал
Sergei Timofeyevalex
СберГроб
Сергей Михельсон
При оформлении кредита или ипотеки Сбер очень настойчиво предлагает купить подписку на Сбер Здоровье в купе со страховкой жизни, причем многие клиенты думают, что это неотъемлемая часть страхования. Я бы на месте ФАСа разворошил бы этот муравейник к хуям. Поэтому там 2 700 000 пациентов - это просто люди, которые залатили за подписку и, возможно, даже не знают, что она у них есть.
Владислав МедведевСергей
еще Р/С открываешь как ИП тоже предлагают, тооко там типо было бесплатно, но нужно заплатить за обслуживание бесполезной карты дополнительной
Serge Tikhonenko
Яндекс: "наконец-то достойный соперник, наша битва будет легендарной"
МС опись имуществаSerge
Для визуалов
Алексей Карпов
когда уже Греф фамилию сменит на Сбергреф...
Юрий ГлотовАлексей
Сервис СберГрех..
Рома Обезвожен
Сбермаркет, сберздоровье. Ждём сберпроститутки и сберзакладки.
Sergei Timofeyev
СберDoc
Андрей Скрыто
Жду СберкaзИно
Maxim Gubin
Жду появления электронной книги от сбербанка – СберКнижки. Буду на нее деньги класть.