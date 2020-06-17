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Сервисы
Галина Мубаракшина
2526

«Сбербанк» переименовал медицинский сервис DocDoc в «СберЗдоровье» и анонсировал онлайн-продажу лекарств Материал редакции

Помимо консультаций с врачами в сервисе также появятся услуги медицинского консьержа, запись на фитнес-тренировки и другие функции.

  • «Сбербанк» провёл ребрендинг медицинского сервиса DocDoc и запустил на его основе проект «СберЗдоровье», рассказали vc.ru в банке.
  • В сервисе доступны услуги частных медклиник, в том числе запись на консультацию врача или диагностику, вызов врача на дом, а также онлайн-консультации для пациентов и консультации ветеринаров.
  • В скором времени с помощью «СберЗдоровья» можно будет купить лекарства в интернете, сдать анализы (в том числе на дому), получить услуги медицинского консьержа. На сайте будет открыт раздел про здоровый образ жизни с возможностью записаться на занятие к фитнес-тренеру или получить консультацию по правильному питанию.
  • По данным банка, DocDoc сотрудничает с более чем 4000 частных клиник, у сервиса свыше 7,5 млн пользователей. Оборот компании достигает 1,5 млрд рублей в год.
  • DocDoc был создан в 2012 году Дмитрием Петрухиным как сервис для выбора врачей по отзывам клиентов. В 2017 году «Сбербанк» купил 79,6% стартапа, 21,4% остались у Петрухина. По данным базы «Контур.Фокус», 100% принадлежат «Натиако Холдинг Лимитед», зарегистрированной на Кипре, Петрухин указан как директор. В марте 2019 года сервис начал продавать свои услуги страховым компаниям.

#новость #сбербанк #docdoc

Галина Мубаракшина
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28 комментариев
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Alex Marvell

31

Вот где заболели, туда и идите.

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Сергей Бунас

Alex
1

классика 

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Maxim Medvedev

6

Не удивлюсь, если продажу лекарств разрешат в кредит:) а мед. данные будут использоваться в том числе для андеррайдинга при предоставлении ипотеки

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Sergei Timofeyev

Maxim
0

Причём это сделают вполне себе легитимным.

Ответить

Arthur Niazyan

3

СберЗдрав предупреждал

Ответить

Влад Борщ

1

СберЧательное СберЗвание для СберСервиса от Сбербанка.

Ответить

Михаил Синицын

0

Нужно больше золота, милорд

Ответить

Alex Marvell

Михаил
0

Думаем, что надо укреплять иммунитет.

Ответить

Marat Ahiar

–3

Госбанк делает бизнес в России через кипрский офшор...

Ответить

Влад Ижевский

Marat
2

СберШор на СберКипре потому-то 

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Ilya Brin

0

СберНейминг здорового банка

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Иван Иванов

0

Предсказуемый пивот.

Ответить

Vladimir Chyorniy

0

СберПарковки, СберШеринг, СберШаверминг, СберТуалет... у меня все. Продолжаете вы)

Ответить

Anatoly Ivanov

Vladimir
0

SperPorn же

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Джамил Меджидов

0

Шаг 1 Испоганьте название - выполнено

Ответить

Денис Пихаров

Джамил
0

Ну, скажем, ДокДок тоже не идеальное)

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alex twit

0

Ждем сбер гроб кладбище пид... Фгуп Сберритуал

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Sergei Timofeyev

alex
0

СберГроб

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Сергей Михельсон

0

При оформлении кредита или ипотеки Сбер очень настойчиво предлагает купить подписку на Сбер Здоровье в купе со страховкой жизни, причем многие клиенты думают, что это  неотъемлемая часть страхования. Я бы на месте ФАСа разворошил бы этот муравейник к хуям. Поэтому там 2 700 000 пациентов - это просто люди, которые залатили за подписку и, возможно, даже не знают, что она у них есть. 

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Владислав Медведев

Сергей
0

еще Р/С открываешь как ИП тоже предлагают, тооко там типо было бесплатно, но нужно заплатить за обслуживание бесполезной карты дополнительной

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Serge Tikhonenko

0

Яндекс: "наконец-то достойный соперник, наша битва будет легендарной"

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МС опись имущества

Serge
0

Для визуалов

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Алексей Карпов

0

когда уже Греф фамилию сменит на Сбергреф...

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Юрий Глотов

Алексей
0

Сервис СберГрех..

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Рома Обезвожен

0

Сбермаркет, сберздоровье. Ждём сберпроститутки и сберзакладки.

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Sergei Timofeyev

0

СберDoc

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Андрей Скрыто

0

Жду СберкaзИно

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Maxim Gubin

0

Жду появления электронной книги от сбербанка – СберКнижки. Буду на нее деньги класть.

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