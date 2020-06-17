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Лиана Липанова
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Google добавила в приложение Gmail вкладку для подключения к видеоконференциям Meet Материал редакции

Meet появилась в мобильном приложении в виде отдельной вкладки.

  • Google добавила в почтовый сервис Gmail для iOS и Android свою службу видеоконференций Meet.
  • Meet появился в приложении в виде отдельной вкладки в нижней части основного интерфейса.
  • Вкладку можно отключить в меню настроек.
  • Пока сервис доступен только части пользователей Gmail, в ближайшие недели Meet появится у всех.
  • В конце апреля 2020 года на фоне массовой изоляции и перехода на «удалёнку» Google открыла бесплатный доступ к Meet для всех пользователей.

#новость #google

Лиана Липанова
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