Meet появилась в мобильном приложении в виде отдельной вкладки.
- Google добавила в почтовый сервис Gmail для iOS и Android свою службу видеоконференций Meet.
- Meet появился в приложении в виде отдельной вкладки в нижней части основного интерфейса.
- Вкладку можно отключить в меню настроек.
- Пока сервис доступен только части пользователей Gmail, в ближайшие недели Meet появится у всех.
- В конце апреля 2020 года на фоне массовой изоляции и перехода на «удалёнку» Google открыла бесплатный доступ к Meet для всех пользователей.
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Вадим Сергеенко
Главное - успеть быстро прореагировать на меняющийся мир
Ирина ГюлазянВадим
Как пишут все социологи - мир уже не будет прежнем! Хочешь жить - умей вертеться)