«Яндекс.Навигатор» добавил сервис «Музыка» на главный экран приложения
Материал редакции
Теперь пользователям не придётся переключаться между сервисами, а управлять музыкой можно с помощью «Алисы».
«Яндекс» внедрил стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» в мобильное приложение «Яндекс.Навигатор» в виде отдельной вкладки на главном экране, рассказал vc.ru представитель компании.
Выбирать музыку можно вручную на экране или с помощью голосового помощника «Алиса».
Во время поездки в приложении будет отображаться маршрут, а «Музыка» свернётся в мини-плеер, утончили в «Яндексе».
Сервис уже появился у пользователей «Навигатора» с подпиской «Яндекс.Плюс» в России, Казахстане и Белоруссии. Для пользователей без подписки компания предложила семь дней бесплатного использования «Яндекс.Музыки», после — нужно оформить подписку.
По словам руководителя «Яндекс.Музыки» Андрея Гевака, объединение таких сервисов — уникальное событие для рынка.
Ilya Brin
Подкасты с историями таксистов будут?😏
Артем Фетисов
У гугломэпсов уже давно интеграция с эпл мьюзик. Удивляло, почему яндекс упускает это из виду, имея свой сервис
911
наконец-то, спасибо!
Антон Фомин
А тем временем в Google Maps уже давным давно существует интеграция Apple Music и Spotify
Катрина Андерсен
Аплодирую стоя, спасибо
Дочь Короля
Мы давно этого ждали!
Дмитрий Титишин
Удобно)
Alexey Sharapov
Если пробка впереди на 30 минут - подборка "Тоскливое настроение", если пустая трасса на платке - Prodigy)
Роман Кочура
Дело идет к тому, что в интернете будут свои монополисты и олигархия, устанавливающие цены типа как на бензин. Что называется "пусти со свиным рылом в калашный ряд". Мне, например, "Зайцева" не требующего денег, вполне достаточно.