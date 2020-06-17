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Сервисы
Лиана Липанова
1023

«Яндекс.Навигатор» добавил сервис «Музыка» на главный экран приложения Материал редакции

Теперь пользователям не придётся переключаться между сервисами, а управлять музыкой можно с помощью «Алисы».

  • «Яндекс» внедрил стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» в мобильное приложение «Яндекс.Навигатор» в виде отдельной вкладки на главном экране, рассказал vc.ru представитель компании.
  • Выбирать музыку можно вручную на экране или с помощью голосового помощника «Алиса».
  • Во время поездки в приложении будет отображаться маршрут, а «Музыка» свернётся в мини-плеер, утончили в «Яндексе».
  • Сервис уже появился у пользователей «Навигатора» с подпиской «Яндекс.Плюс» в России, Казахстане и Белоруссии. Для пользователей без подписки компания предложила семь дней бесплатного использования «Яндекс.Музыки», после — нужно оформить подписку.
  • По словам руководителя «Яндекс.Музыки» Андрея Гевака, объединение таких сервисов — уникальное событие для рынка.

#новость #яндекс #яндекснавигатор

Лиана Липанова
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9 комментариев
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Ilya Brin

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Подкасты с историями таксистов будут?😏

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Артем Фетисов

1

У гугломэпсов уже давно интеграция с эпл мьюзик. Удивляло, почему яндекс упускает это из виду, имея свой сервис

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911

0

наконец-то, спасибо!

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Антон Фомин

0

А тем временем в Google Maps уже давным давно существует интеграция Apple Music и Spotify

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Катрина Андерсен

0

Аплодирую стоя, спасибо

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Дочь Короля

0

Мы давно этого ждали!

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Дмитрий Титишин

0

Удобно)

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Alexey Sharapov

0

Если пробка впереди на 30 минут - подборка "Тоскливое настроение", если пустая трасса на платке - Prodigy)

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Роман Кочура

0

Дело идет к тому, что в интернете будут свои монополисты и олигархия, устанавливающие цены типа как на бензин. Что называется "пусти со свиным рылом в калашный ряд". Мне, например, "Зайцева" не требующего денег, вполне достаточно.

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