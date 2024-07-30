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Евгения Евсеева
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Россия в первой половине 2024 года возглавила рейтинг стран по количеству «слитых» в «даркнет» данных — исследование

У хакеров нет финансовой мотивации, а отдавать базы данных большинство готово бесплатно.

  • По итогам первой половины 2024 года Россия возглавила рейтинг стран по количеству объявлений о продаже баз данных компаний на «теневых» формах. Это следует из отчёта Positive Technologies, который есть в распоряжении «Ведомостей». Авторы 88% объявлений готовы дать доступ к базам бесплатно.
  • Доля российских объявлений — 10%. В пятёрку также входят США — 8%, Индия — 7%, Китай — 6% и Индонезия — 4%. Базы содержат персональные данные из учётных записей, а также коммерческую тайну. Количество объявлений не указывается.
  • По оценке F.A.C.C.T. (бывшая Group IB), за первую половину 2024-го в публичный доступ выложили 150 баз российских компаний. Около 30% от общего числа утечек — это базы компаний, специализирующихся на онлайн-торговле. Общее количество строк в утечках — 200,5 млн. В 2023-м их было 397 млн, в 2022-м — 1,4 млрд, в 2021-м — 33 млн.
  • Большинство опубликованных в 2024 году данных содержат актуальную информацию, ФИО, адреса проживания, пароли, даты рождения, паспортные данные и номера телефонов.
  • В центре мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura также подтверждают, что Россия входит в топ стран по числу «слитых» баз данных на «теневых» формах. По их данным, в 2023-м зафиксировано 420 утечек, а за первые два с половиной месяца 2024-го — 170 случаев.
  • По данным DLBI, за январь-июнь зафиксировано 144 утечки из российских компаний (в 2023 за этот же период — 207 случаев). Они содержат 33,5 млн уникальных адресов электронной почты (в 2023-м — 51,2 млн) и 71,6 млн уникальных номеров телефонов (в 2023 — 54,6 млн).
  • В Positive Technologies отмечают, что рост утечек связан с «беспрецедентным числом атак на ИТ-активы», а у хакеров нет «финансовой мотивации». В компании по кибербезопасности T.Hunter связывают проблему с недостаточной защищённостью и высокой активностью киберпреступников.

#новости #утечки

11
25
25 комментариев
Алибек Гулямов

Помню время когда можно было пойти купить диск с программой «прописец» и получить о нужном человеке все данные 😁

2
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Dmitriy Le Systeme

СДЕК наверняка тут ни при чем.

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Миио проходил

Как и ГемоТест, Сбер, Россреестр, Налоговая и т.д......

3
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Юлия Корчагина

Муж купил всю инфу о себе за 139₽

1
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n.shmelev

Можно начинать продавать по 155 )

2
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Леонид Цветков

хорошая инвестиция.

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dddaaasss

Познай себя. Всего за 139 рублей.

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