Тестирование сквозного шифрования начнётся в июле, бесплатным аккаунтам придётся верифицировать номера.
- Сервис для видеоконференций Zoom предоставит сквозное шифрование для всех пользователей — платных и бесплатных, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию.
- Бесплатные аккаунты должны будут верифицировать свои телефонные номера, чтобы получить доступ к максимальному уровню безопасности, объяснили в компании.
- Тестирование сквозного шифрования начнётся в июле.
- 3 июня глава Zoom Эрик Юань сообщил, что компания будет обеспечивать сквозное шифрование только платных пользователей и планирует сотрудничать с ФБР и правоохранительными органами, чтобы сервисом не могли пользоваться преступники.
- В ответ на заявление Юаня около 70 тысяч пользователей подписали две петиции с призывом к Zoom предоставить полное шифрование всем пользователям без исключений.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","zoom"],
"comments": 0,
"likes": 0,
"favorites": 0,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "services",
"id": 134882,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Wed, 17 Jun 2020 23:57:59 +0300",
"is_special": false }