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Сервисы
Лиана Липанова
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Zoom передумала шифровать звонки только платных аккаунтов и пообещала обеспечить приватность всем пользователям Материал редакции

Тестирование сквозного шифрования начнётся в июле, бесплатным аккаунтам придётся верифицировать номера.

  • Сервис для видеоконференций Zoom предоставит сквозное шифрование для всех пользователей — платных и бесплатных, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию.
  • Бесплатные аккаунты должны будут верифицировать свои телефонные номера, чтобы получить доступ к максимальному уровню безопасности, объяснили в компании.
  • Тестирование сквозного шифрования начнётся в июле.
  • 3 июня глава Zoom Эрик Юань сообщил, что компания будет обеспечивать сквозное шифрование только платных пользователей и планирует сотрудничать с ФБР и правоохранительными органами, чтобы сервисом не могли пользоваться преступники.
  • В ответ на заявление Юаня около 70 тысяч пользователей подписали две петиции с призывом к Zoom предоставить полное шифрование всем пользователям без исключений.

#новость #zoom

Лиана Липанова
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