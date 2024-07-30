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Таня Боброва
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Поддержка МТС начала предупреждать пользователей о возможных сбоях в работе YouTube

В конце июля депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки видео может снизиться на 40-70%.

  • При звонке на горячую линию МТС робот предупреждает о возможных сбоях в работе YouTube, обратило внимание ТАСС. В сообщении указывается, что сбои могут наблюдаться у некоторых абонентов «по независящим от МТС причинам». В МТС отказались от комментариев РБК.
  • «Билайн» в чате поддержки сообщает абонентам, что «во многих регионах YouTube плохо работает», но это не зависит от операторов, пишет «РИА Новости». В пресс-службе компании сказали, что не видят проблем на своей сети с загрузкой контента на YouTube. Об этом же ТАСС сообщили в «Мегафоне».
  • 25 июля 2024 года депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в России специально начали «замедлять» YouTube. Пока только на десктопе. Позже депутат пояснил, что «деградация качества» началась, поскольку Google перестала обслуживать оборудование в России.
  • Заявление Хинштейна последовало за сообщением «Ростелекома». Тот ещё 12 июля 2024-го предупредил о возможных сбоях YouTube из-за «технических проблем в работе оборудования, принадлежащего Google».

#новости #youtube

33
13
13 комментариев
Фил Калленберг

#ПТН, ПШЛ НХЙ

10
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Аарон Витте

Не разумим српски езык, ово заедно.

1
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Алекс

Что?

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Egsis

Инстаграм, Тик-Ток, теперь и Ютуб не нужОн, кто следующий?

5
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Пепеслав Кекский

Интернет

4
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hakhagmon

это они трафик ужали, с goodbyeDPI все ок работает

2
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Запопу Кусь

Все мы знаем что ютуб начали замедлять из-за одного единственного канала. 💁‍♀️

Раньше на НТВ было шоу "Куклы", а сейчас на ютубе как раз появился точно такой же сатирический канал с нейросетями (не буду называть название 😸). 💁‍♀️

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