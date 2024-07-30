Поддержка МТС начала предупреждать пользователей о возможных сбоях в работе YouTube

В конце июля депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки видео может снизиться на 40-70%.При звонке на горячую линию МТС робот предупреждает о возможных сбоях в работе YouTube, обратило внимание ТАСС. В сообщении указывается, что сбои могут наблюдаться у некоторых абонентов «по независящим от МТС причинам». В МТС отказались от комментариев РБК.«Билайн» в чате поддержки сообщает абонентам, что «во многих регионах YouTube плохо работает», но это не зависит от операторов, пишет «РИА Новости». В пресс-службе компании сказали, что не видят проблем на своей сети с загрузкой контента на YouTube. Об этом же ТАСС сообщили в «Мегафоне».25 июля 2024 года депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в России специально начали «замедлять» YouTube. Пока только на десктопе. Позже депутат пояснил, что «деградация качества» началась, поскольку Google перестала обслуживать оборудование в России.Заявление Хинштейна последовало за сообщением «Ростелекома». Тот ещё 12 июля 2024-го предупредил о возможных сбоях YouTube из-за «технических проблем в работе оборудования, принадлежащего Google».#новости #youtube
#ПТН, ПШЛ НХЙ
Не разумим српски езык, ово заедно.
Что?
Инстаграм, Тик-Ток, теперь и Ютуб не нужОн, кто следующий?
Интернет
это они трафик ужали, с goodbyeDPI все ок работает
Все мы знаем что ютуб начали замедлять из-за одного единственного канала. 💁♀️
Раньше на НТВ было шоу "Куклы", а сейчас на ютубе как раз появился точно такой же сатирический канал с нейросетями (не буду называть название 😸). 💁♀️