«Т-Банк» запустил бесплатный сервис для управления расходами на заправку корпоративного транспорта

Водители смогут оплачивать топливо напрямую с расчётного счета.«Топливо для бизнеса» подойдёт владельцам транспортных компаний и автопарков. Чтобы его подключить, потребуется расчётный счёт в «Т-Бизнесе», рассказали в «Т-Банке».В личном кабинете бизнес сможет определять приоритетные АЗС (доступно более 130 сетей) и вид топлива, а также устанавливать лимиты на расходы и количество литров для каждого водителя — на день, неделю или на месяц. Эти показатели можно менять.Водители смогут расплачиваться за топливо через приложение «Т-Банка». Быть его клиентом или же быть штатным сотрудником компании-работодателя необязательно.Владелец бизнеса сможет отслеживать, где, когда, на какую сумму и сколько топлива залил каждый его водитель. Закрывающие документы будут оформляться автоматически. При желании можно подключить овердрафт — чтобы оплата прошла, даже если не хватит средств.Компании, которые работают по общей системе налогообложения, смогут вернуть 20% НДС от таких транзакций, а индивидуальные предприниматели получат возможность сэкономить на комиссиях за снятие наличных и переводы физлицам, говорят в «Т-Банке».#тбанк #новости #автомобили
БЕСплатно это когда БЕС платит
Все так, кум, все так. Тьфу эту нечистую!
Хотелось бы все таки какой то сервис, чтобы в фнс уведомления об оплате квартальных уходили автоматически