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Полина Лааксо
Сервисы

«Т-Банк» запустил бесплатный сервис для управления расходами на заправку корпоративного транспорта

Водители смогут оплачивать топливо напрямую с расчётного счета.

  • «Топливо для бизнеса» подойдёт владельцам транспортных компаний и автопарков. Чтобы его подключить, потребуется расчётный счёт в «Т-Бизнесе», рассказали в «Т-Банке».
  • В личном кабинете бизнес сможет определять приоритетные АЗС (доступно более 130 сетей) и вид топлива, а также устанавливать лимиты на расходы и количество литров для каждого водителя — на день, неделю или на месяц. Эти показатели можно менять.
  • Водители смогут расплачиваться за топливо через приложение «Т-Банка». Быть его клиентом или же быть штатным сотрудником компании-работодателя необязательно.
  • Владелец бизнеса сможет отслеживать, где, когда, на какую сумму и сколько топлива залил каждый его водитель. Закрывающие документы будут оформляться автоматически. При желании можно подключить овердрафт — чтобы оплата прошла, даже если не хватит средств.
  • Компании, которые работают по общей системе налогообложения, смогут вернуть 20% НДС от таких транзакций, а индивидуальные предприниматели получат возможность сэкономить на комиссиях за снятие наличных и переводы физлицам, говорят в «Т-Банке».
«Т-Банк» запустил бесплатный сервис для управления расходами на заправку корпоративного транспорта

#тбанк #новости #автомобили

77
3
3 комментария
A V

БЕСплатно это когда БЕС платит

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Пролетая над ведром картошки.

Все так, кум, все так. Тьфу эту нечистую!

1
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Андрей

Хотелось бы все таки какой то сервис, чтобы в фнс уведомления об оплате квартальных уходили автоматически

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