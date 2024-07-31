Роскомнадзор предложил считать запрещённой научную информацию о VPN-сервисах

Согласно проекту приказа, он вступит в силу в марте 2025 года.Роскомнадзор разработал проект приказа, согласно которому научная, научно-техническая и статистическая информация о VPN-сервисах для обхода блокировок будет признаваться запрещённой в России, пишет «Интерфакс». Первыми на это обратили внимание канал «Телеком-ревью» и «Роскомсвобода».Агентство уточняет, что исключение сделают только для информации о VPN, «использующейся для обеспечения защищённого удалённого доступа».Согласно проекту, общественное обсуждение которого продлится до 5 августа 2024 года, приказ вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.Роскомнадзор разработал критерии оценки для материалов с информацией об обходе блокировок в 2023 году. Тогда же говорилось, что критерии не применяются только «в отношении научной, научно-технической и статистической информации о способах, методах обеспечения» доступа к заблокированной информации. Приказ заработал с 1 марта 2024 года.#новости
О-ху-еть О_о
Химия ещё страшная наука — вещества, реакции, колдовство!
Математика ещё хуже: посчитать можно недовольных, например.
Хорошо что историю успели поправить. Но это же полумеры!
На кой будущих крепостных учить-то? Лево от право научить отличать и шагом марш, остальные — в борозду и кузню, сеять вечное и ковать процессоры 350 нм.
Спасибо, защитники от чудовищных научных данных!
Как бы мы без вас, хз.
🤡🤡🤡🤡🤡🤡
Предлагаю послать предложение …
Это уже все принято де-факто. Эти все "обсуждения" просто для отвода глаз простого обывателя и соблюдения процедуры. Они строят утопию в стране. Всякие VPN только помехи.
как им вообще приходят в голову эти запрещательные инициативы? что ими всеми движет? Ну это же точно не мысли из серии, как еще сделать жизни россиян лучше....
просто нонсенс, как всех этих людей могли выбрать представителями народа, это просто горстка вредителей
господи, ну не с чем же у нас в стране больше бороться. Самое страшное явление в нашей жизни - это, конечно, VPN))