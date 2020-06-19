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Сервисы
Галина Мубаракшина
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Apple посоветовала Hey изменить приложение, чтобы остаться в App Store — сервис обвинил компанию в двойных стандартах Материал редакции

Банковские приложения и другие почтовые сервисы так же, как Hey, не работают без учётной записи на стороннем сайте.

38 комментариев
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В интервью TechCrunch старший вице-президент по маркетингу Apple Фил Шиллер объяснил, почему компания пригрозила удалить почтовое приложение Hey из App Store.

По словам Шиллера, после скачивания приложения в App Store им можно пользоваться только после оформления подписки на сайте. «Вы скачиваете приложение и оно не работает — нам это не нужно», — пояснил он.

App Store разрешает загружать в магазин такие приложения, если они используются для просмотра видео, музыки и книг, и корпоративные приложения, отмечает TechCrunch. В письме к разработчикам Hey Apple указала, что их приложение к числу исключений не относится.

Шиллер заявил, что у Hey есть несколько вариантов, как изменить приложение, чтобы оно стало соответствовать правилам App Store. Например, запустить бесплатную версию с платными функциями внутри сервиса.

Сооснователь Basecamp (разработчик Hey) Дэвид Хейнемейер Ханссон указал на двойные стандарты Apple. В своём аккаунте в Twitter он опубликовал под хэштегом «YouDownloadTheAppAndItDoesntWork» («Вы скачиваете приложение и оно не работает») несколько примеров двойственной политики компании.

В числе таких примеров — банковский сервис J.P. Morgan, платный почтовый сервис Fastmail, Gmail, а также приложение самой Apple — App Store Connect.

DHH @dhh
And another. Maybe Apple wants a cut of all banking too? #YouDownloadTheAppAndItDoesntWork https://t.co/4bH29MWNNs
«[И другой пример]. Может, Apple хочет отключить и весь банкинг?»

«[Шиллер] знает, как должно работать наше приложение, какая часть должна быть бесплатной и другие правила продуктового дизайна. Спасибо за примечания, Фил!» — написал Ханссон.

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#новость #heycom #apple

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38 комментариев
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Designer Startup

1

В данном случае Эпл прав. Сношу приложение сразу, если требует регистрации. Аналогично поступаю со свежескаченной игрой-приложением, если в течение первой минуты вылазит реклама. Считаю это неуважением к пользователю.

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Dmitriy Alekperov

Designer
61

facebook требует регистрации. И вконтакте, и телеграм, и даже почтовый клиент требует (sic!) регистрации. Как же вы живёте в мире анонимных приложений, где не требуется регистрация...

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Designer Startup

Dmitriy
0

Удаляю и не парюсь :) Вконтакте, кстати, можно спокойно читать и листать, чего не скажешь про браузерные версии Инсты и Фейсбука.

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Anatoly Ivanov

Designer
3

Интересно, а как вы пользуется мобильным банком? :D 

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Денис Демидов

Anatoly
43

Удаляет счет в банке и не парится)))

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Designer Startup

Anatoly
8

Счет заблокирован давно. Да и что там на отрицательные числа любоваться, депрессивно же. Найду работу, тогда и поговорим :)

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Дмитрий Пелипас

Designer
0

Счета оплачивать в кассу ходишь? 🤣🤣🤣

Ответить

Designer Startup

Дмитрий
1

В Сбербанк офис пешком)) 

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Timur Bayazitov

Designer
1

а банком как?

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Designer Startup

Timur
0

Мне хватает десктопного браузера)) Еще ставить банковские приложения это не моё.

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Злой Полушубок

Dmitriy
3

Все просто - он двачер.

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Laugh Radiant

Designer
13

Apple прав не по той причине, по которой вы с ним согласны:
Речь идет не о регистрации, а о наличии подписки без которой приложение просто не работает. там даже In-App Purchases отсутствуют. 

О чем Шиллер и говорит, а этот Дэвид Хейнемейер Хансон дебил, раз привел в пример Gmail, J.P. Morgan и прочее. эти приложения не требуют платной подписки для работы.

Я кончил 🖐🎤

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Kanstantsin Kartavenka

Laugh
0

Bank of America Core Checking Account has a $12 Monthly Maintenance fee which is waived with at least 1 direct deposit of $250 each month or maintain a minimum daily balance of $1,500 or more.

Как бы та же самая подписка. У JP Morgan мне кажется аналогично. Приложение BofA без проблем скачивается.

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Laugh Radiant

Kanstantsin
0

Прочитайте что там написано.
Это комиссия за обслуживание, которая НЕ взымается, в случае ежемесячного депозита $250 или поддержания минимального остатка на балансе $1500.

Так что нет, подписка не то же самое.

Ответить

Andy Ch

7

Но вроде же логично? Если есть бесплатный функционал, либо возможность ознакомиться, либо внутри покупать выборочно - скачивай бесплатно и там решай. 
А если скачиваешь бесплатно и дальше без оплаты ничего недоступно, либо зарегаться даже нельзя - как в Hey, то как бэ не очень гуд.
Эплы конечно жадины и трамбануть с их 30% не помешает, но это не повод делать неудобно для пользователя. К тому же что мешает параллельно с продажей в сторе пустить слушок, что можно в другом месте и дешевле. Народ такое любит.
Тот же ютуб можно оплатить в Апсторе, а можно на сайте ютуба - дешевле.

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Михаил Иванович

Andy
3

Может это и плохо, что нельзя пользоваться приложением без регистрации, но ведь пост о другом: некоторым приложениям можно так работать, а некоторым — нет. Вот я фэйсбук качал: открывается только окно с вводом логина или регистрацией

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Андрей Чигаров

Михаил
3

Речь же не просто про регистрацию, а про платный функционал. Приложением нельзя пользоваться, не заплатив.

Ответить

Путачок

Андрей
1

Речь о том, что нельзя зарегистрироваться в самом приложении, только на сайте.

Ответить

Михаил Иванович

Андрей
0

Я не вижу уточнений именно про платные, вроде про все приложения, кроме книг и видео. Но тогда возьмите примеры из поста: почти все банковские приложения будут работать только после того, как сходить в банк и что-то заплатить. Ну и Фастмэйл тоже предлагает залогиниться только или перейти на их сайт для оформления подписки

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Андрей Гришин

Влад
12

Не нравится - выбирай телефон из десятка (если не больше) вендоров на Android. У нас тут свобода

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Комментарий удален

Андрей Рудин

Влад
3

эмоции плохой советчик, особенно в этих вопросах, я тоже раньше так думал, пока не понял что так лучше в первую очередь для меня самого. Качество приложений у Apple выше.

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BearStrikesBack

Андрей
3

Как свобода установки других приложений повлияет на качество продуктов Эппл? Если вы доверяете только им, то сможете спокойно продолжать пользоваться только ими, не загружая сторонние приложения, разреши Эппл это.

Ответить

Путачок

BearStrikesBack
2

Ага, а потом читать тонны комментариев о том, что iOS дырявая, как Android.

Ответить

Павел

BearStrikesBack
1

Тут есть один нюанс, в частности аппстор и правила apple заставляют разработчиков следовать определенным гайдам, которые в большинстве своем интересны пользователям. Свободный способ загрузки приведет к несоблюдению этих правил крупняком, да и не только, что пагубно кажется на качестве ПО и ощущению от использования устройства. Хоть и сделает платформу проще для остальных игроков. Имхо, возможный вариант, на данном этапе развития - разделения стора и apple, либо запрет для apple конкурировать с другими сервисами в рамках платформы. Да, это ни как не поможет Hey, но обезопасить остальных разработчиков от внезапно появившегося конкурента от apple с ценами на 15-30% ниже и возможностями за рамками их же гайдов. 

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Алексей Полепчук

Павел
1

есть способо который использовала вк для приложений левых - отключение любых рейтингов и рекомендаций, и звезд. Приложение доступно только в поиске по имени и все, по хардкору можно даже поиск оключить и оставить только ссылку с сайта хей. Нужен тебе Hey ввел имя или перешел по ссылке и скачал. Весь трафик твой, затраты только на CDN - cdn при высокой нагрузке оплата по счету от разработчика. Никакаго негатива от юзепров никаких затрат для эпл.

Хочешь в рейтинги и рекомендации - проходи модерацию по другим нормам.

Ответить

Roman Moskovskiy

Влад
0

Возьми и поставь, приложения элементарно переподписываются своим профилем разработчика

Ответить

Артур

3

Про приложение Netflix'а забыли

Ответить

SuxoiKorm

Артур
3

App Store разрешает загружать в магазин такие приложения, если они используются для просмотра видео, музыки и книг, и корпоративные приложения

Ответить

Лев Аминов

SuxoiKorm
0

Да и при всем этом у Netflix же есть пробный период.

Ответить

Gre Li

Лев
4

Ага, для которого нужна регистрация и реквизиты карты.

Ответить

Filipp Dev

Gre
0

Как и везде.

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Alexander Bevice

SuxoiKorm
0

Не все умеют читать

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Сергей Сергеев

3

[И другой пример]. Может, Apple хочет отключить и весь банкинг?

Это неверный перевод. 

Ответить

Temporello

Сергей
1

Тоже резануло. Там сказано, что "может быть Эпл хочет получать долю и со всех банковских операций"?.

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Дмитрий Пелипас

0

Все просто. Apple хочет что бы люди оплачивали приложение через apple id и забирать себе половину от платежа, предприниматели хотят обойти их конские комиссии и делают оплату на своей стороне, не делятся с apple, за что он их и банит.

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Mark Rapida Gromov

Дмитрий
0

30% — не половина. И многие увеличивают стоимость подписки для app store. Youtube Premium стоит 199 рублей на сайте и 259 — в app store, например

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Дмитрий Пелипас

Mark
0

Ну да, еще 20 ндс, потом налог на прибыль и все такое)

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Konstantin Kanin

0

Storytel так работал долгое время в Европе, еще до запуска в России. Подписку оформить можно было только на сайте, что было крайне неудобно делать с телефона. Но был «бесплатный контент» - пару книжек. Видимо это позволяло обойти правила эпла. 

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