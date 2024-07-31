Глава VK Play: «Мы никогда не позиционировали себя как “убийцу” Steam»

Задача VK Play сегодня состоит в том, чтобы стать вторым экраном для геймеров. С одной стороны он играет, и мне всё равно, где он взял эту игру. <…> Мне важно конкурировать за время геймера: я хочу, чтобы до, во время и после игры он был с VK Play. Анализируй, общайся, знакомься, ищи себе party, узнавай новости.



Александр Михеев, глава VK Play