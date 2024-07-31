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Глава VK Play: «Мы никогда не позиционировали себя как “убийцу” Steam»

Эксперимент с продажей ключей для платформы Valve в компании посчитали успешным.

  • Сервис VK Play запустил подкаст «Геймдев Кухня», гость первого выпуска — руководитель площадки Александр Михеев.

  • Одной из тем интервью стала возможная конкуренция со Steam, и Михеев отметил, что VK Play никогда не позиционировали «убийцей» магазина Valve.

  • По его словам, VK Play создавали, чтобы закрывать те потребности игроков, которые выходят за рамки покупки и запуска игр — к примеру, смотреть стримы и следить за индустрией. Большое внимание на площадке уделяют и потребностям разработчиков, чтобы они могли легко продвигать свои игры.

Задача VK Play сегодня состоит в том, чтобы стать вторым экраном для геймеров. С одной стороны он играет, и мне всё равно, где он взял эту игру. <…> Мне важно конкурировать за время геймера: я хочу, чтобы до, во время и после игры он был с VK Play. Анализируй, общайся, знакомься, ищи себе party, узнавай новости.
Александр Михеев, глава VK Play

  • По словам Михеева, за два года после запуска в VK Play уделили большое внимание доработке площадки под нужды игроков. Один из шагов — продажа Steam-ключей для игр, которую опробовали на Elden Ring.

Elden Ring — пробный шар. Мы посмотрели результат — топ-1 игра по продаваемости на текущий момент. <…> Мы закинули этот шарик, посмотрели и теперь будем эту историю расширять. Пополнение Steam? Пожалуйста, будет и это.
Александр Михеев, глава VK Play

  • Михеев заметил, что VK Play планирует идти ещё дальше. К примеру, дать пользователям возможность запускать через площадку любую игру, купленную в другом магазине. Михеев считает, что в мире есть много хороших игровых решений, и они готовы встраивать их в VK Play.

  • Михеев также пояснил свои недавние слова про то, что «“Смута” — это праздник российского геймдева». Одной из причин руководитель считает то, что игра получила намного больше внимания, чем любой тайтл за последние два года.

  • Вторая причина — тот факт, что игра вышла, и теперь у других разработчиков есть возможность сотрудничать с государством для развития индустрии.

  • Михеев уверен, что ещё два-три года назад было невозможно представить сотрудничество схожего масштаба: чтобы разработчикам выделили инвестиции, и те взяли на себя «жёсткие обязательства по качеству, срокам и охватам».

Это могла быть и не «Смута», а любая другая игра. Произошло событие, которое дальше даёт толчок, например, для нашей следующей коммуникации большого бизнеса, государства и геймдева, чтобы создавать инвестиционную инфраструктуру.
Александр Михеев, глава VK Play

Полную версию интервью можно посмотреть в «VK Видео».

#новости #vkplay

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18 комментариев
Вадим Д.

Убийца, конкурент — это пока оооочень громкие слова.

1
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Буквоед

Когда стоишь за плечом старшего брата (зачёркнуто) в тени санкций, можно заявлять что угодно. Всё равно в тыкву никто не даст.

Вообще, ситуация в айтишечке очень интересная: за два года(!), при полном отсутствии конкурентов так и не смочь (не только про ВК и гейминг).

1
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Орешек

Мы никогда не позиционировали себя как “убийцу” Steam - ну собственно правда - они никогда себя так не позиционировали

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Павлов

здоровая конкуренция всегда полезна

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Джанчик

Не слышал ни про какой вкплей. Можно же просто пополнить стим и купить что хочешь. Правда последний раз пару месяцев назад это делал, может уже так не получится

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dddaaasss

не что хочешь.

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dddaaasss

Мы не убийцы стим, мы самоубийы.

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