Глава VK Play: «Мы никогда не позиционировали себя как “убийцу” Steam»

Задача VK Play сегодня состоит в том, чтобы стать вторым экраном для геймеров. С одной стороны он играет, и мне всё равно, где он взял эту игру. <…> Мне важно конкурировать за время геймера: я хочу, чтобы до, во время и после игры он был с VK Play. Анализируй, общайся, знакомься, ищи себе party, узнавай новости.
Александр Михеев, глава VK Play
Убийца, конкурент — это пока оооочень громкие слова.
Когда стоишь за плечом старшего брата (зачёркнуто) в тени санкций, можно заявлять что угодно. Всё равно в тыкву никто не даст.
Вообще, ситуация в айтишечке очень интересная: за два года(!), при полном отсутствии конкурентов так и не смочь (не только про ВК и гейминг).
Мы никогда не позиционировали себя как “убийцу” Steam - ну собственно правда - они никогда себя так не позиционировали
здоровая конкуренция всегда полезна
Не слышал ни про какой вкплей. Можно же просто пополнить стим и купить что хочешь. Правда последний раз пару месяцев назад это делал, может уже так не получится
не что хочешь.
Мы не убийцы стим, мы самоубийы.