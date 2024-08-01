Продолжительный сбой в работе YouTube — доступ к сервису есть, но видео могут не загружаться

Пользователи сообщают о проблемах как в мобильных приложениях, так и в браузере.Ночью 1 августа 2024 года количество жалоб на Downdetector превышало 100. К утру они сократились, но не исчезли.Свыше 400 сообщений об ошибках поступило на «Сбой.рф» — в основном из Москвы. На сложности с загрузкой видеороликов сообщают и на Downradar. Больше всего жалоб поступило также из Москвы и Санкт-Петербурга.У редактора vc.ru iOS-приложение работает без проблем, а вот на сайте YouTube в Google Chrome видеоролики не воспроизводятся — вместо контента виден чёрный экран с бесконечной загрузкой.А у вас грузятся ролики в YouTube?Не грузятся ни в приложении, ни на сайтеНе грузятся только в приложении — на сайте проблем нетНе грузятся только на сайте — в приложении проблем нетВидео загружаются без проблем и на сайте, и в приложенииНет голосовАнонимныйСкриншот vc.ru12 июля 2024 года «Ростелеком» предупредил о возможных сбоях в работе YouTube в России. Компания сослалась на «технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках». Его используют для ускорения загрузки контента.25 июля депутат Александр Хинштейн заявил, что в России специально начали «замедлять» YouTube. По его словам, мера затронет только «десктопную версию». Мобильную замедлять пока не будут — чтобы не мешать людям «на дачах и в отпусках», которые используют для входа в интернет «именно мобильные устройства».Позже «замедление» YouTube прокомментировал Роскомнадзор. Там заявили, что основание для «принятия мер» в отношении YouTube — «многочисленные» нарушения законодательства России и «неуважение к нашей стране и гражданам».#новости #youtube
У меня все норм. Сижу на Т-Мобайле. Опять кто-то панику наводит.
UPD. Если у вас не работает, пишите ему - Сундар Пичаи - если не спрпаляется со своими обязанностями, то пусть сегодня пишет заявление по собственному. Нам не нужны люди, которые не могут обеспечить стабильность работы своего продукта на мировом рынке.
у Антохи всё грузится. Удаляйте пост, расходимся
Были клоуны, которые после информации о блокировки инсты, тоже первые пару дней/ недель говорили, что у них всё и без впн грузится. Как дела, открывается у тебя сейчас инста без впн?
🤡
На декстопах все легло. Режим гаечки крутит. Осенью блокнут Ютуб, а после возьмутся за ТГ. Утопия близко. Скоро войдем в "прекрасное будущее".
Антоха, скажи честно, тебе в битке платят?
Да действительно раз у тебя норм значит все брешут. У меня отвалится проектор на андроиде ни какие известные способы кроме впн и гудбайdpi ютуб на компе не чинит
Антоха, ты действительно причинно-следственных связей не видишь? Какие-то мракобесы уже взяли на себя ответственность за "деградацию" ютуба, но обращаться предлагаешь в Гугл. Может это, как выражались большевики, "акты саботажа на местах"? Обычно в таких случаях команды ЧК высылали. У Сундара таких возможностей нету.