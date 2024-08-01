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Полина Лааксо
Сервисы

Продолжительный сбой в работе YouTube — доступ к сервису есть, но видео могут не загружаться

Пользователи сообщают о проблемах как в мобильных приложениях, так и в браузере.

  • Ночью 1 августа 2024 года количество жалоб на Downdetector превышало 100. К утру они сократились, но не исчезли.
  • Свыше 400 сообщений об ошибках поступило на «Сбой.рф» — в основном из Москвы. На сложности с загрузкой видеороликов сообщают и на Downradar. Больше всего жалоб поступило также из Москвы и Санкт-Петербурга.
  • У редактора vc.ru iOS-приложение работает без проблем, а вот на сайте YouTube в Google Chrome видеоролики не воспроизводятся — вместо контента виден чёрный экран с бесконечной загрузкой.
А у вас грузятся ролики в YouTube?
Не грузятся ни в приложении, ни на сайте
Не грузятся только в приложении — на сайте проблем нет
Не грузятся только на сайте — в приложении проблем нет
Видео загружаются без проблем и на сайте, и в приложении
Нет голосовАнонимный
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • 12 июля 2024 года «Ростелеком» предупредил о возможных сбоях в работе YouTube в России. Компания сослалась на «технические проблемы в работе оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках». Его используют для ускорения загрузки контента.
  • 25 июля депутат Александр Хинштейн заявил, что в России специально начали «замедлять» YouTube. По его словам, мера затронет только «десктопную версию». Мобильную замедлять пока не будут — чтобы не мешать людям «на дачах и в отпусках», которые используют для входа в интернет «именно мобильные устройства».
  • Позже «замедление» YouTube прокомментировал Роскомнадзор. Там заявили, что основание для «принятия мер» в отношении YouTube — «многочисленные» нарушения законодательства России и «неуважение к нашей стране и гражданам».

#новости #youtube

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75 комментариев
Anton Rozhkov

У меня все норм. Сижу на Т-Мобайле. Опять кто-то панику наводит.
UPD. Если у вас не работает, пишите ему - Сундар Пичаи - если не спрпаляется со своими обязанностями, то пусть сегодня пишет заявление по собственному. Нам не нужны люди, которые не могут обеспечить стабильность работы своего продукта на мировом рынке.

3
1
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Евгений Калинин

у Антохи всё грузится. Удаляйте пост, расходимся

30
20
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Nick

Были клоуны, которые после информации о блокировки инсты, тоже первые пару дней/ недель говорили, что у них всё и без впн грузится. Как дела, открывается у тебя сейчас инста без впн?
🤡

24
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Kiss1nger

На декстопах все легло. Режим гаечки крутит. Осенью блокнут Ютуб, а после возьмутся за ТГ. Утопия близко. Скоро войдем в "прекрасное будущее".

6
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Андрей Вечерний

Антоха, скажи честно, тебе в битке платят?

4
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Umbrella Corporation

Да действительно раз у тебя норм значит все брешут. У меня отвалится проектор на андроиде ни какие известные способы кроме впн и гудбайdpi ютуб на компе не чинит

2
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Sergey Dyakonov

Антоха, ты действительно причинно-следственных связей не видишь? Какие-то мракобесы уже взяли на себя ответственность за "деградацию" ютуба, но обращаться предлагаешь в Гугл. Может это, как выражались большевики, "акты саботажа на местах"? Обычно в таких случаях команды ЧК высылали. У Сундара таких возможностей нету.

1
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