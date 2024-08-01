«Яндекс Аренда» заработала в Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске и Ростове-на-Дону

Он помогает пользователям сдавать квартиры: оценивает жильё, делает фотографии и виртуальный тур, готовит объявление, берёт на себя продвижение, звонки, показы и заключение договора со съёмщиком на 11 месяцев.

Арендатора выбирает владелец — по поданным анкетам. Ключи после подписания документов съёмщик получает через курьера. По данным «Яндекса», среднее время поиска жильца — четыре дня.

Решение выйти в указанные города связывают с тем, что «за год» там вырос спрос на съёмное жильё: в Екатеринбурге — на 29,4%, в Новосибирске — на 44,6%, а в Ростове-на-Дону — на 30%. В Краснодаре арендными квартирами стали интересоваться в 3,5 раза чаще.