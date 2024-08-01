«Яндекс Аренда» заработала в Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске и Ростове-на-Дону

Раньше сервис был доступен только в Москве, Санкт-Петербурге и Московской и Ленинградской областях.Он помогает пользователям сдавать квартиры: оценивает жильё, делает фотографии и виртуальный тур, готовит объявление, берёт на себя продвижение, звонки, показы и заключение договора со съёмщиком на 11 месяцев.Арендатора выбирает владелец — по поданным анкетам. Ключи после подписания документов съёмщик получает через курьера. По данным «Яндекса», среднее время поиска жильца — четыре дня.Решение выйти в указанные города связывают с тем, что «за год» там вырос спрос на съёмное жильё: в Екатеринбурге — на 29,4%, в Новосибирске — на 44,6%, а в Ростове-на-Дону — на 30%. В Краснодаре арендными квартирами стали интересоваться в 3,5 раза чаще.Источник фото: «РИА Новости»В 2023 году «Яндекс Аренда» разрешила владельцам квартир оставлять отзывы на долгосрочных арендаторов. Для последних также ввели особые бейджи — например, «Эксперт по чистоте» или «Съезд без долгов».В 2024 году сервис добавил возможность оставлять отзывы на арендодателя, его квартиру, дом, в котором она располагается, и район.#новости #яндекс #яндексаренда
Очередной мертворожденный сервис как с Яндекс объявлениями?
А если, что случится, как обычно?
Ха Ха Ха мы оказываем исключительно информационное сопровождение.
Арендатора выбирает владелец — по поданным анкетам. Ключи после подписания документов съёмщик получает через курьера.- вот никаких встреч с владельцем это мне нравится, для обеих сторон отлично я считаю
Прекрасный сервис. За полчаса снял квартиру в Москве с помощью него. Никаких риэлторов, посредников доплат, комиссий, депозитов. Какая сумма указана в объявлении, такую и платишь.