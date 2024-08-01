Напомню, как работает YouTube: вы смотрите видео не с серверов в Калифорнии. Да, вы можете смотреть оттуда главную страницу, но всё видео, которое вы смотрите, нарезано на маленькие кусочки — отдельные небольшие файлики, которые скачиваются с ближайшего к вам сервера кэша Google. <...>
Роскомнадзор нашёл способ идентифицировать эти сервера и начал портить соединения с использованием ТСПУ. Они смотрят скорость загрузки с серверов Google, с этого же адреса пытаются скачивать другую информацию и сравнивают скорость отдачи. В одном случае соединение задерживается, в другом нет. Это позволяет сделать серьёзное предположение, что что-то посередине портит соединение, скорее всего, это как раз ТСПУ.
Вредительство.
— «Чиполлино, Чиполлино, сынок! — звал, растерянно оглядываясь по сторонам, бедный старик, когда его уводили солдаты…»
— Все, хватит! — негодование мальчика, вероятно, достигло предела. — Почему же они терпят?!
— Ну, у принца Лимона большая охрана, армия… — мама рассудительно разглаживает страницу.
— Но ведь остальных больше! Их же много! — мальчик в отчаянии ударяет маленьким кулачком по книжке, и она захлопывается. — Чего ж они?!
Мама, слегка напуганная такой бурной реакцией сына, пытается подобрать успокаивающую реплику, когда мужчина напротив отрывается от своей газеты и, взглянув поверх очков на революционно настроенного мальчика, громко и отчетливо проговаривает:
— Потому что они овощи. Это про овощи сказка…
В чем? Тут на соседнем ресурсе писали, что после ограничений посещаемость Ютуба только выросла.
И это только первый год после переизбрания сами знаете кого. Интересно, что будет дальше
в переписке на скринах как-будто человек пишет, каждое новое сообщение чуть больше предыдущего) прям чувствуется сожаление
Да кто б сомневался.
В какое чудесное время живём, РКН регулирует уже практически всё, великолепная контора, мудро и осощнанно всё делают.
А главное — "на благо" россиян!
мне вот интересно, что испытывают технари, работая в РКН, неужели они не пользуются ютубом / инстой / твиттером / другими сайтми, типа Медиум и тд, что их заставляет там работать