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Полина Лааксо
Сервисы

Замедление YouTube в России вызвано «регулированием Роскомнадзора» — «Дом.ру»

Провайдер опроверг предположения о том, что проблема в оборудовании поставщиков связи.

  • В официальной группе «Дом.ру» во «ВКонтакте» специалисты техподдержки пишут: «Замедление работы сервисов Google связано с вопросами регулирования иностранных онлайн-сервисов и их взаимодействия с Роскомнадзором».
Источник: <a href="https://vk.com/wall-20785629?q=%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">группа</a> «Дом.ру» во «ВКонтакте»
Источник: группа «Дом.ру» во «ВКонтакте»

Как реагируют на жалобы другие операторы и провайдеры

  • Специалисты МТС причины замедления не называют. Говорят лишь о том, что «на стороне МТС ограничений YouTube нет, сеть работает в штатном режиме». То же утверждают в поддержке «Билайна»: «На своей сети проблем с доступом к Youtube не фиксируем».
  • Tele2 ранее допускал «временные ограничения в работе YouTube при пользовании сервисом в сетях домашнего интернета», но «по независящим от оператора причинам». А на свежие вопросы про YouTube напрямую не отвечает. Вместо этого уточняет, есть ли проблемы с другими сервисами, и напоминает, что на скорость интернета влияют «различные условия».
  • В «Мегафоне» сообщают, что «не ограничивают YouTube», потому что не располагают «возможностью повлиять на работу внешнего сервиса».
  • «Ростелеком» в разговоре с клиентами допускает, что причина замедления YouTube заключается в проблемах с оборудованием Google. «Cо стороны Ростелекома нет никаких ограничений по работе видеохостинга», — утверждают там.

Что говорит правительство

  • 25 июля депутат Александр Хинштейн заявил, что в России специально начали замедлять YouTube. По его словам, мера затронет только «десктопную версию». Мобильную замедлять пока не будут — чтобы не мешать людям «на дачах и в отпусках», которые используют для входа в интернет «именно мобильные устройства».
  • Позже замедление YouTube прокомментировал Роскомнадзор. Там заявили, что основания для «принятия мер» в отношении YouTube — «многочисленные» нарушения законодательства России и «неуважение к нашей стране и гражданам».
  • На фоне продолжительного сбоя в работе сервиса в России, который начался ночью 1 августа, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «ничего не может сказать [по этому поводу]». У него на телефоне «всё грузится».
  • В ответ на вопрос о предпочтительном VPN-сервисе Песков заявил: «Тут должен каждый сам использовать, их много на рынке».

Что думают участники рынка

  • Собеседник «Ъ» на телекоммуникационном рынке пояснял, что проблемы с YouTube «вызваны замедлением, осуществляемым на оборудовании ТСПУ» (технические средства противодействия угрозам). Это значит, что трудности не связаны с работой серверов Google Global Cache, о чём рассуждал «Ростелеком».
  • Слова опрошенного «Ъ» телеком-эксперта приводит Telegram-канал PM Lite. Исходная же статья на момент публикации этой заметки больше недоступна, хотя всё ещё ищется через Google.

Напомню, как работает YouTube: вы смотрите видео не с серверов в Калифорнии. Да, вы можете смотреть оттуда главную страницу, но всё видео, которое вы смотрите, нарезано на маленькие кусочки — отдельные небольшие файлики, которые скачиваются с ближайшего к вам сервера кэша Google. <...>

Роскомнадзор нашёл способ идентифицировать эти сервера и начал портить соединения с использованием ТСПУ. Они смотрят скорость загрузки с серверов Google, с этого же адреса пытаются скачивать другую информацию и сравнивают скорость отдачи. В одном случае соединение задерживается, в другом нет. Это позволяет сделать серьёзное предположение, что что-то посередине портит соединение, скорее всего, это как раз ТСПУ.

Александр Исавнин, опрошенный «Ъ» ИТ-эксперт

#youtube #новости

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95 комментариев
Максим Пригоженков

Вредительство.

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dddaaasss

— «Чиполлино, Чиполлино, сынок! — звал, растерянно оглядываясь по сторонам, бедный старик, когда его уводили солдаты…»
— Все, хватит! — негодование мальчика, вероятно, достигло предела. — Почему же они терпят?!
— Ну, у принца Лимона большая охрана, армия… — мама рассудительно разглаживает страницу.
— Но ведь остальных больше! Их же много! — мальчик в отчаянии ударяет маленьким кулачком по книжке, и она захлопывается. — Чего ж они?!

Мама, слегка напуганная такой бурной реакцией сына, пытается подобрать успокаивающую реплику, когда мужчина напротив отрывается от своей газеты и, взглянув поверх очков на революционно настроенного мальчика, громко и отчетливо проговаривает:
— Потому что они овощи. Это про овощи сказка…

22
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Алекс

В чем? Тут на соседнем ресурсе писали, что после ограничений посещаемость Ютуба только выросла.

5
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LatvianPotato Farmer

И это только первый год после переизбрания сами знаете кого. Интересно, что будет дальше

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Агентство Salitravel

в переписке на скринах как-будто человек пишет, каждое новое сообщение чуть больше предыдущего) прям чувствуется сожаление

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Вадим Д.

Да кто б сомневался.
В какое чудесное время живём, РКН регулирует уже практически всё, великолепная контора, мудро и осощнанно всё делают.
А главное — "на благо" россиян!

20
1
1
1
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Агентство Salitravel

мне вот интересно, что испытывают технари, работая в РКН, неужели они не пользуются ютубом / инстой / твиттером / другими сайтми, типа Медиум и тд, что их заставляет там работать

4
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