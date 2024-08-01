Напомню, как работает YouTube: вы смотрите видео не с серверов в Калифорнии. Да, вы можете смотреть оттуда главную страницу, но всё видео, которое вы смотрите, нарезано на маленькие кусочки — отдельные небольшие файлики, которые скачиваются с ближайшего к вам сервера кэша Google. <...>

Роскомнадзор нашёл способ идентифицировать эти сервера и начал портить соединения с использованием ТСПУ. Они смотрят скорость загрузки с серверов Google, с этого же адреса пытаются скачивать другую информацию и сравнивают скорость отдачи. В одном случае соединение задерживается, в другом нет. Это позволяет сделать серьёзное предположение, что что-то посередине портит соединение, скорее всего, это как раз ТСПУ.