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Сервисы
Татьяна Боброва
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Сервис для управления расходами компании и поиск: CB Insights и Fast Company выбрали 50 будущих стартапов-«единорогов» Материал редакции

Около 20% будущих «единорогов» занимаются финтехом, а 70% компаний из США — главное из исследования.

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Аналитики CB Insights вместе с изданием Fast Company составили список из 50 компаний, которые в ближайшем будущем могут стать «единорогами» — получить оценку свыше $1 млрд.

Основные выводы аналитиков:

  • Преобладают сервисы для работы с корпоративными и большими данными: 30% компаний создают такие инструменты. DevOps и инструменты для разработчиков составляют почти половину этой категории: это поиск (американская Algolia предлагает поиск по сайтам), распределенные базы данных (Cockroach Labs предоставляет компаниям облачные базы данных), «непрерывная доставка» (Harness), чаты (чаты для приложений Sendbird) и защита данных (BigID).
  • Около 20% будущих «единорогов» занимаются финтехом: шесть из 10 представленных финтех-стартапов находятся за пределами США. Аргентина (приложение для управления личными финансами Ualá) и Индия (сервис для оплаты счетов по кредитке CRED) представляют развивающиеся рынки, где финтех набирает обороты.
  • Следующие наиболее популярные категории: здравоохранение и аппаратное обеспечение — по 8% представителей в каждой.
Распределение долей стартапов по отраслям 
  • Около 70% компаний из списка — из Северной Америки, причем все они находятся в США. Другие регионы со значительным присутствием — Европа (16%) и Азия (8%).
  • Из 50 будущих «единорогов» в списке, Германия и Великобритания — дом для трёх, а в Индии и Австралии по два таких стартапа. Также представлены Аргентина, Китай, Франция, Сингапур и Швеция, каждый с одним будущим «единорогом». На США приходится 35 стартапов.
  • Наиболее «плодородные» штаты США — Калифорния (24 стартапа) и Нью-Йорк (девять компаний). Среди других штатов — Иллинойс и Юта: в каждом по одному будущему «единорогу».
Распределение долей стартапов по странам
  • В среднем каждая компания привлекла по $125 млн, последний раз — в раунде C. Это более высокая средняя сумма финансирования, чем в 2019 году, когда она составляла $111 млн. Аналитики связывают рост в том числе с пандемией Covid-19, поскольку инвесторы оказывают дополнительную финансовую поддержку.

В 2020 году список 50 будущих «единорогов» выходит в разгар кризиса здравоохранения, который сопровождается финансовым спадом, отмечает Fast Company. Это означает, что выбранные компании смогли изолироваться от внешних потрясений благодаря устойчивым бизнес-моделям, сильной вере инвесторов или отраслям, которые они представляют.

Помимо уже перечисленных, среди наиболее интересных стартапов издание называет платформу для облачного мониторинга ошибок ПО Sentry, открытую банковскую платформу Tink, которая позволяет компаниям подключаться к более чем 2500 европейским банкам, и Divvy — корпоративный сервис для управления расходами.

Также Fast Company выделяет медицинские сервисы: Omada Health, который помогает наладить образ жизни пользователям с хроническими заболеваниями, сервис телемедицины Doctor on Demand, агрегатор психологов Lyra и сервис доставки лекарств Capsule.

50 будущих стартапов-«единорогов» по версии CB…
Американская онлайн-аптека, индийское новостное развлекательное приложение, бразильская платформа…
vc.ru

#исследования #стартапы

Татьяна Боброва
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