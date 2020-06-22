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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
По мнению Шридхара Рамасвами, в погоне за прибылью у Google ухудшилось качество поиска, поэтому теперь он хочет создать альтернативу Google Search.
Шридхар Рамасвами возглавлял рекламное подразделение Google c 2013 по 2017 год. По его словам, после 15 лет работы в компании он разочаровался в развитии рекламного бизнеса, так как Google слишком много внимания уделяет росту выручки, что идёт в ущерб пользователям поискового сервиса.
Теперь он планирует запустить собственный поисковик Neeva и будет конкурировать с бывшим работодателем: вместо рекламы и сбора информации о пользователях он делает ставку на модель подписки.
Рамасвами считает, что рекламные ссылки постепенно вытесняют полезные результаты с верхних строчек выдачи Google. А конфиденциальность «принесли в жертву» инструментам отслеживания, которые помогают изучать поведение пользователей.
На небольших экранах пользователи не сразу видят органические результаты, которые могут быть точнее и полезнее, отмечает Рамасвами.
Последней каплей для ухода топ-менеджера стал скандал в ноябре 2017 года, когда на YouTube обнаружили ролики с полуобнажёнными детьми, на которых прокручивалась реклама Amazon, Adidas, Deutche Bank и eBay через автоматические системы, разработанные командой Рамасвами.
Система должна была держать высокую планку качества для рекламы и не позволять монетизировать спорные видео, чтобы не вызывать проблем у рекламодателей и стимул снимать спорный контент.
После скандала с детскими видео Рамасвами понял, что хочет заниматься чем-то другим, так как рекламная модель имеет свои ограничения и очень сложно балансировать между качеством сервиса и желанием постоянно наращивать прибыль.
В течение двух лет Рамасвами работал над Neeva, искал сотрудников и инвестиции, а в 2020 году открыто анонсировал проект.
Neeva — поисковая система, которая будет искать информацию в интернете и среди файлов пользователя. Она использует поисковую выдачу Microsoft Bing, информацию о погоде с weather.com, данные об акциях от Intrinio, а карты — от Apple.
Пользователи также могут подключить свои учетные записи Google, Microsoft и Dropbox для поиска файлов в облачных хранилищах и персонализации поисковой выдачи. Neeva будет «понимать» контакты, новостные ленты, магазины и другую информацию.
Neeva не будет показывать рекламу на странице результатов поиска, собирать и продавать данные о пользователях третьим лицам — поисковик будет работать по подписке, стоимость которой пока неизвестна, но точно будет меньше $10 в месяц, заявляет Рамасвами. Он надеется со временем снижать цену по мере увеличения числа пользователей.
Сроки запуска основатели не называют, на сайте Neeva можно оставить почту для получения раннего доступа. Для первых пользователей до конца года сервис будет бесплатным.
В Neeva работают 25 сотрудников, среди них бывшие коллеги Рамасвами. Сооснователь стартапа — бывший вице-президент Google по рекламе Вивек Рагхунатан, который начинал как инженер по машинному обучению и альтернативным методам поиска.
На разработку Neeva привлекла $37,5 млн от фондов Greylock Partners, Sequoia Capital и из личных средств Рамасвами.
Основатели Neeva решили выбрать подписку в качестве бизнес-модели, чтобы сохранить конфиденциальность пользователей, но это мнение разделяют не все участники рынка поисковых систем.
Подписка превратит конфиденциальность в роскошь, а объявления не должны стать причиной нарушения приватности пользователей, считает исполнительный директор «конфиденциальной» поисковой системы DuckDuckGo Габриэль Вайнберг. Например, DuckDuckGo показывает рекламу, но не отслеживает поведение пользователей.
«Если вы хотите оказывать максимальную пользу людям, желающим сохранить конфиденциальность, ваш сервис должен быть бесплатным, потому что Google будет бесплатным всегда», — заявляет Вайнберг.
Рама-С-Вами - дяде надо блоггером становиться с такой фамилией.
"Всем привет, Рама с Вами! Сегодня мы будем искать в интернет....."
Инвесторы у него интересные!
Больше половины из тех, кто попал в первую десятку, представляют всего 3 венчурных фонда — Accel Partners, Greylock Partners и New Enterprise Associates. Их чрезвычайный успех объясняется очень просто: именно они сумели разглядеть перспективы и амбиции Facebook, Twitter и Groupon на самых ранних стадиях, задолго до всего остального мира.
https://www.forbes.ru/tehno-slideshow/internet-i-telekommunikatsii/66001-10-samyh-uspeshnyh-venchurnyh-investorov
Если в мире венчурных инвестиций и есть что-то неизменное, так это место, которое занимает Sequoia Capital на мировом венчурном олимпе. С момента основания в 1972 году Sequoia инвестировала в компании, стоимость которых сейчас превышает $2,5 трлн. Среди них Apple, Google, YouTube, Airbnb, Oracle, Cisco и многие другие.
https://incrussia.ru/understand/sequoia-venchurnyj-fond-stoyavshij-u-istokov-apple-google-i-whatsapp/
Все говорит о том, что дело пойдет, модель раскрутки будет похожа на Дуровский телеграмм, давить будут на страх продажи тебя корпорациям.
Это уже ближе к киберпанку написанному и снятому ранее, - жизнь по подписке или подписка за жизнь.
"слишком много внимания уделяет росту выручки"
Ну надо же какие мерзавцы, о выручке думают
рекламные ссылки постепенно вытесняют полезные результаты с верхних строчек выдачи Google
Это он ещё Яндекс не видел
поисковую выдачу Microsoft Bing
карты — от Apple
Ээээ, ну
С рекламой, без подписки - есть
С подпиской, без рекламы - есть
Когда уже запустят платную подписку на рекламу ?
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