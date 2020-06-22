По мнению Шридхара Рамасвами, в погоне за прибылью у Google ухудшилось качество поиска, поэтому теперь он хочет создать альтернативу Google Search.

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Шридхар Рамасвами возглавлял рекламное подразделение Google c 2013 по 2017 год. По его словам, после 15 лет работы в компании он разочаровался в развитии рекламного бизнеса, так как Google слишком много внимания уделяет росту выручки, что идёт в ущерб пользователям поискового сервиса.

Теперь он планирует запустить собственный поисковик Neeva и будет конкурировать с бывшим работодателем: вместо рекламы и сбора информации о пользователях он делает ставку на модель подписки.

Рамасвами считает, что рекламные ссылки постепенно вытесняют полезные результаты с верхних строчек выдачи Google. А конфиденциальность «принесли в жертву» инструментам отслеживания, которые помогают изучать поведение пользователей.

На небольших экранах пользователи не сразу видят органические результаты, которые могут быть точнее и полезнее, отмечает Рамасвами.

Шридхар Рамасвами

Чем больше давления оказывает реклама, тем менее полезным становится продукт в долгосрочной перспективе.



Последней каплей для ухода топ-менеджера стал скандал в ноябре 2017 года, когда на YouTube обнаружили ролики с полуобнажёнными детьми, на которых прокручивалась реклама Amazon, Adidas, Deutche Bank и eBay через автоматические системы, разработанные командой Рамасвами.

Система должна была держать высокую планку качества для рекламы и не позволять монетизировать спорные видео, чтобы не вызывать проблем у рекламодателей и стимул снимать спорный контент.

После скандала с детскими видео Рамасвами понял, что хочет заниматься чем-то другим, так как рекламная модель имеет свои ограничения и очень сложно балансировать между качеством сервиса и желанием постоянно наращивать прибыль.

В течение двух лет Рамасвами работал над Neeva, искал сотрудников и инвестиции, а в 2020 году открыто анонсировал проект.

Как устроена Neeva

Neeva — поисковая система, которая будет искать информацию в интернете и среди файлов пользователя. Она использует поисковую выдачу Microsoft Bing, информацию о погоде с weather.com, данные об акциях от Intrinio, а карты — от Apple.

Пользователи также могут подключить свои учетные записи Google, Microsoft и Dropbox для поиска файлов в облачных хранилищах и персонализации поисковой выдачи. Neeva будет «понимать» контакты, новостные ленты, магазины и другую информацию.

Neeva не будет показывать рекламу на странице результатов поиска, собирать и продавать данные о пользователях третьим лицам — поисковик будет работать по подписке, стоимость которой пока неизвестна, но точно будет меньше $10 в месяц, заявляет Рамасвами. Он надеется со временем снижать цену по мере увеличения числа пользователей.

Если вы ищете общую информацию или очень личное — например, важное письмо, встречу в календаре или копию паспорта — вы можете быть уверены, что ваша информация принадлежит только вам и не будет продана рекламодателям. из блога Neeva

Сроки запуска основатели не называют, на сайте Neeva можно оставить почту для получения раннего доступа. Для первых пользователей до конца года сервис будет бесплатным.

В Neeva работают 25 сотрудников, среди них бывшие коллеги Рамасвами. Сооснователь стартапа — бывший вице-президент Google по рекламе Вивек Рагхунатан, который начинал как инженер по машинному обучению и альтернативным методам поиска.

На разработку Neeva привлекла $37,5 млн от фондов Greylock Partners, Sequoia Capital и из личных средств Рамасвами.

Основатели Neeva решили выбрать подписку в качестве бизнес-модели, чтобы сохранить конфиденциальность пользователей, но это мнение разделяют не все участники рынка поисковых систем.

Подписка превратит конфиденциальность в роскошь, а объявления не должны стать причиной нарушения приватности пользователей, считает исполнительный директор «конфиденциальной» поисковой системы DuckDuckGo Габриэль Вайнберг. Например, DuckDuckGo показывает рекламу, но не отслеживает поведение пользователей.