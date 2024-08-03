YouTube «прекратил воспроизводить видео в высоком качестве почти во всех браузерах, работающих в десктопной версии в России» — ТАСС

Агентство проверило работу сервиса в Google Chrome, Opera и Mozilla Firefox.По наблюдениям корреспондента ТАСС, в высоком разрешении ролики воспроизводятся без проблем только в «Яндекс Браузере» и десктопной версии Safari.Расскажите в комментариях, как работает YouTube у вас, если вы в России: везде ли воспроизводятся ролики и в любом ли качестве. Речь о работе сервиса без средств, которые помогают обходить блокировки и замедления.Редактор vc.ru проверил загрузку роликов в десктопных версиях нескольких браузеров: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Edge и «Яндекс Браузер». В Google Chrome ролики не загружаются даже в качестве 144p как минимум с 1 августа 2024 года.Аналогичные проблемы наблюдаются на десктопе в Microsoft Edge и Opera — загрузка не идёт независимо от качества.В Mozilla Firefox видеозаписи воспроизводятся, но при автонастройке качества система выбирает 144p-360p, хотя обычно выставляла высокое разрешение. Поставить 1080p можно, но видео слишком часто встаёт на паузу.В «Яндекс Браузере» у редактора vc.ru та же ситуация, что и в Mozilla Firefox. Грузятся все видео, но в разрешении от 1080p возникают постоянные паузы.Корреспондент ТАСС также сообщил, что из мобильной версии Safari сайт YouTube «перебрасывает» его в своё приложение. У редактора vc.ru такой проблемы нет — ролики проигрываются в самом браузере. При качестве в 1080p пауз нет, при 2160p есть.Скриншот vc.ru12 июля 2024 года «Ростелеком» предупредил о возможных сбоях в YouTube. Озвученная компанией причина — «техпроблемы в работе оборудования Google», которое используют для ускорения загрузки контента. 25 июля депутат Александр Хинштейн заявил, что в России специально начали замедлять YouTube.1 августа 2024 года пользователи YouTube из России начали массово жаловаться на невозможность загрузить видео, хотя сама платформа доступна. Проблемы наблюдались в том числе в мобильных приложениях. Google опровергла версии о блокировках и технических проблемах с её стороны.Полина ЛааксоСервисы1 авгЗамедление YouTube в России вызвано «регулированием Роскомнадзора» — «Дом.ру» Провайдер опроверг предположения о том, что проблема в оборудовании поставщиков связи. #youtube #новости #блокировки
Ну не YouTube прекратил, YouTube здесь не при чем, их оборудование работает идеально и все еще молниеносно грузит ролики в 4к - специалисты это уже проверили.
Нашли кого защищать. Гугл ввел кучу незаконных санкций против россиян. 💁♀️
успокойтесь 8]
https://youtu.be/AYN5XiLSahA
в высоком разрешении ролики воспроизводятся без проблем только в «Яндекс Браузере»Хорошая попытка, Яндекс браузер, но я тебя не установлю.
кто не установит яндекс браузер тому установят швабру
ютуб прекратил, ага
мы не маленькие, словам не верим
Вот и слвненько. Вообще закрыть его и дело с концом, если занимаются избирательной цензурой, удаляя всех неугодных за из мнение. А где ж тогла хвалённая демократия? Правда не нравится?)