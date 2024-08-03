Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Сообщения
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Путешествия
Техника
Карьера
Маркетплейсы
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Сервисы

Сбой у Mail.ru — пользователи пожаловались на перебои в работе почтового сервиса

На сайте и в приложении.

ОБНОВЛЕНО В 21:54 МСК. В VK сообщили vc.ru, что Mail.ru работает в штатном режиме.
  • Пользователи пишут, что не могут зайти в почту и получают ошибку «500». У кого-то не грузится сам сайт.
  • Количество жалоб на «Сбой.рф» на 21:26 мск превысило 580 штук, на Downdetector — 590. Больше 260 сообщений о перебоях есть на Downradar, ещё несколько — в «Мониторинге сбоев» Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Основная часть жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга.
Дополнено в 21:46 мск. Некоторые пользователи пишут, что сервис заработал.
У вас работает почта Mail.ru?
Да, проблем нет
Да, но иногда выдаёт ошибки
Не работает
Нет голосовАнонимный

#новости #mailru #vk

27
27 комментариев
Абрамов Георгий Геннадьевич

маил говно

12
Ответить
Борис Быков

Маил, Рутуб - лучшие!!!
Говно ваш ютуб и пендосовская хуета !!!

(С) итальянец Соловьев

8
Ответить
ChatGPT в Телеграм

Он вроде еврей. А в Италии у него просто вилла.

Ответить
Влад Шушкевич

при включении одной ставшей недавно популярной утилиты, проблема с мейл.ру исчезает.

3
Ответить
Griby Lenina

Ну упал и упал.

Ответить
Абрамов Георгий Геннадьевич

Че бубнить-то (с) Миша Маваши

7
Ответить
Курчатов

А что такое Mail.ru?

Ответить