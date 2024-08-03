Сбой у Mail.ru — пользователи пожаловались на перебои в работе почтового сервиса

На сайте и в приложении.ОБНОВЛЕНО В 21:54 МСК. В VK сообщили vc.ru, что Mail.ru работает в штатном режиме.Пользователи пишут, что не могут зайти в почту и получают ошибку «500». У кого-то не грузится сам сайт.Количество жалоб на «Сбой.рф» на 21:26 мск превысило 580 штук, на Downdetector — 590. Больше 260 сообщений о перебоях есть на Downradar, ещё несколько — в «Мониторинге сбоев» Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Основная часть жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга.Дополнено в 21:46 мск. Некоторые пользователи пишут, что сервис заработал.У вас работает почта Mail.ru?Да, проблем нетДа, но иногда выдаёт ошибкиНе работаетНет голосовАнонимный#новости #mailru #vk
маил говно
Маил, Рутуб - лучшие!!!
Говно ваш ютуб и пендосовская хуета !!!
(С) итальянец Соловьев
Он вроде еврей. А в Италии у него просто вилла.
при включении одной ставшей недавно популярной утилиты, проблема с мейл.ру исчезает.
Ну упал и упал.
Че бубнить-то (с) Миша Маваши
А что такое Mail.ru?