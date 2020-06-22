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Сервисы
Галина Мубаракшина
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Spotify начал тестировать интерактивную рекламу в подкастах — во время эфира в приложении видна ссылка на сайт Материал редакции

Теперь ведущим подкастов не придётся несколько раз повторять нужную информацию.

6 комментариев
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Музыкальный сервис Spotify начал показывать ссылки на сайты рекламодателей во время прослушивания подкастов, пишет The Verge.

Во время эфира пользователь сможет кликнуть по ней и сделать заказ по промокоду (он вводится автоматически). Ссылка на бренд в разделе подкаста будет пропадать по окончании рекламной кампании.

В будущем сервис планирует внедрять другие инструменты, чтобы расширить воронку продаж для брендов, рассказал изданию глава международного рекламного бизнеса и платформы Spotify Джей Ричман. Сейчас тест проводится в двух подкастах в США и Германии.

Новый формат рекламы упростит работу ведущим подкастов, отмечает Engadget: им не придётся по два-три раза повторять важную информацию.

Spotify

В январе 2020 года музыкальный сервис начал тестировать технологию, которая позволяет встроить рекламу в подкаст исходя из данных пользователя, напоминает The Verge.

Этот инструмент пока применяется только в эксклюзивных шоу Spotify. В общей сложности у платформы 100 подкастов с монетизацией, рассказал изданию представитель компании.

#новость #spotify

Галина Мубаракшина
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6 комментариев
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Гриша Булыжников

1

как мило.. разве подписка Spotify не должна как раз освобождать от просмотра/прослушивания рекламы?

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Vlad Granin

Гриша
0

Речь вроде о бесплатном использование с рекламой 

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Alex Cox

Гриша
0

В подкастах реклама от самих авторов. Они всегда бесплатны и без рекламы самого спотифай. С подпиской или без.

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Тарас Мукин

Гриша
0

У спотифая есть несколько разных моделей монетизации. Есть подкасты которые и для юзеров с подпиской крутят рекламу, есть и те которые говорят "прервемся на рекламу" и рекламы просто нет

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Joy Z

0

Малоактуально - в России они все равно пока не работают и заработают ли в этом году  пока не понятно.

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Yury Grinev

0

Очень крутая фишка!

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