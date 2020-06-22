Теперь ведущим подкастов не придётся несколько раз повторять нужную информацию.

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Музыкальный сервис Spotify начал показывать ссылки на сайты рекламодателей во время прослушивания подкастов, пишет The Verge.

Во время эфира пользователь сможет кликнуть по ней и сделать заказ по промокоду (он вводится автоматически). Ссылка на бренд в разделе подкаста будет пропадать по окончании рекламной кампании.

В будущем сервис планирует внедрять другие инструменты, чтобы расширить воронку продаж для брендов, рассказал изданию глава международного рекламного бизнеса и платформы Spotify Джей Ричман. Сейчас тест проводится в двух подкастах в США и Германии.

Новый формат рекламы упростит работу ведущим подкастов, отмечает Engadget: им не придётся по два-три раза повторять важную информацию.

Spotify

В январе 2020 года музыкальный сервис начал тестировать технологию, которая позволяет встроить рекламу в подкаст исходя из данных пользователя, напоминает The Verge.