Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Теперь ведущим подкастов не придётся несколько раз повторять нужную информацию.
Музыкальный сервис Spotify начал показывать ссылки на сайты рекламодателей во время прослушивания подкастов, пишет The Verge.
Во время эфира пользователь сможет кликнуть по ней и сделать заказ по промокоду (он вводится автоматически). Ссылка на бренд в разделе подкаста будет пропадать по окончании рекламной кампании.
В будущем сервис планирует внедрять другие инструменты, чтобы расширить воронку продаж для брендов, рассказал изданию глава международного рекламного бизнеса и платформы Spotify Джей Ричман. Сейчас тест проводится в двух подкастах в США и Германии.
Новый формат рекламы упростит работу ведущим подкастов, отмечает Engadget: им не придётся по два-три раза повторять важную информацию.
В январе 2020 года музыкальный сервис начал тестировать технологию, которая позволяет встроить рекламу в подкаст исходя из данных пользователя, напоминает The Verge.
Этот инструмент пока применяется только в эксклюзивных шоу Spotify. В общей сложности у платформы 100 подкастов с монетизацией, рассказал изданию представитель компании.
как мило.. разве подписка Spotify не должна как раз освобождать от просмотра/прослушивания рекламы?
У спотифая есть несколько разных моделей монетизации. Есть подкасты которые и для юзеров с подпиской крутят рекламу, есть и те которые говорят "прервемся на рекламу" и рекламы просто нет
Малоактуально - в России они все равно пока не работают и заработают ли в этом году пока не понятно.
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