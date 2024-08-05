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Полина Лааксо
Сервисы

Замедление YouTube — кто и почему ограничивает загрузку видео в России

О блокировке видеохостинга говорят с 2022 года, но пока этого не произошло.

Источник фото: Wired
Источник фото: Wired

Что говорили о работе российского YouTube в 2022 году

11 марта 2022 года YouTube начал блокировать каналы российских СМИ. Свою политику компания объясняла так: правила платформы запрещают публиковать контент, который «отрицает и минимизирует задокументированные события, связанные с насилием».

С 2020 года по июль 2024 года YouTube заблокировал более 200 каналов российских медиа, музыкантов, писателей и других публичных фигур.
Роскомнадзор

14 марта зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин заявил, что YouTube может постичь та же участь, что и Facebook* и Instagram*, если видеоплатформа «не прекратит участие в информационной войне».

18 марта Роскомнадзор (РКН) потребовал от Google (владеет YouTube) остановить распространение на платформе угроз в адрес россиян, назвав действия сервиса «террористическими». Жалобы РКН, в частности, касались рекламы с политическими провокациями.

В тот же день источник «РИА Новости» рассказал о закрытии доступа к YouTube в России в срок до 27 марта 2022 года. Блокировка тогда не состоялась, но разговоры о ней не утихли:

  • 9 апреля сервис заблокировал канал Госдумы, пояснив, что всего лишь соблюдает законы о санкциях и принимает меры в случае нарушенных правил. В РКН заключили, что сервис «препятствует распространению информации и свободному доступу к ней».
  • Представительница МИД Мария Захарова публично призвала россиян готовиться к блокировке YouTube и сохранять контент, потому что сервис «подписал себе приговор».
  • Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что «YouTube идёт к тому, чтобы стать в России вне закона».

В мае о запрете YouTube высказались в Минцифры. Глава ведомства Максут Шадаев признал, что блокировка сервиса — «крайняя мера», поэтому о закрытии речи не идёт.

Мы не планируем закрытие YouTube. Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны чётко понимать, что наши пользователи не страдают.
Максут Шадаев, глава Минцифры

Как изначально объясняли возможное замедление YouTube

В мае 2023 года источник 14News в управлении РКН по Якутии сообщил, что регулятор «начал замедлять трафик YouTube» в стране. РКН опроверг ограничения, однако в сентябре сбои возникли вновь.

«[Это] касается работы РКН и установленных на сетях операторов технических средств противодействия угрозам (ТСПУ)», — говорил тогда собеседник Forbes в одном из российских операторов. По его мнению, ведомство либо столкнулось с техническими неполадками, либо тестировало блокировку YouTube.

Регулятор опроверг своё вмешательство и на этот раз, да и риторика

властей оставалась прежней:

  • Глава Минцифры подчеркнул, позиция ведомства по блокировке YouTube не изменилась.
  • Горелкин признавал, что «блокировка YouTube принесёт больше вреда, чем пользы», потому что в России не хватает достойных аналогов.
  • Той же позиции придерживался глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, говоря: «Сначала надо решить вопрос адекватной замены, иначе заложниками станут пользователи».

В декабре 2023 года руководитель по стратегическому развитию передачи данных «Вымпелкома» Константин Колесов рассказал Comnews, что в 2024 году сервис может начать «сильно тормозить». Однако замедлять работу будут не власти, а сама Google — своим бездействием.

Для ускоренной доставки контента Google использовала серверы Google Global Cache на сетях российских операторов, пояснял он. Загруженный одним абонентом контент хранился на конкретном сервере и при повторном запросе от другого человека грузился с того же сервера, что сокращало время загрузки.

После 24 февраля 2022 года корпорация перестала поставлять новое оборудование в Россию. То, что осталось, «постепенно выходит из строя», а трафик при этом растёт. «Как следствие, пользователи будут смотреть ролики в низком качестве или доступ к ним будет прерываться», — добавлял глава CDNvideo Ярослав Городецкий.

В телеком-компании iHome говорили, что Google думала «выводить» Google Global Cache и предлагала российским операторам «сделать стыки в разных городах для получения трафика». Однако в «Центре взаимодействия компьютерных сетей “МСК-IX”» отмечали: решение поможет избежать проблем разве что в центральной части России.

Источник фото: TechCrunch
Источник фото: TechCrunch

Когда работа YouTube в России замедлилась

В конце июня 2024 года депутат Горелкин сообщил, что ответа на вопрос, когда YouTube заблокируют, нет: «Скорее всего, регулятор сначала задействует другую ограничительную меру — замедление».

Уже 12 июля «Ростелеком» предупредил о возможных сбоях у YouTube. Он ссылался на техпроблемы в работе оборудования Google, в частности, Google Global Cache. Якобы его мощности перегружены, а расширить их нельзя, поэтому скорость загрузки роликов может упасть у абонентов всех российских операторов.

В тот же день высказывались разные и местами противоположные предположения:

  • Председатель совета «Фонда цифровой экономики» и бывший советник президента по развитию интернета Герман Клименко разделял мнение «Ростелекома». Правда, одновременно и отрицал «скрытые действия российского руководства», и «на 10%» допускал «намеренное замедление».
  • В издании Content Review предупреждали о проблемах с Google Global Cache ещё в 2023 году, а после сообщений «Ростелекома» заключили: теперь «государству ничего и делать не надо, можно просто набраться терпения, и всё произойдёт само собой».
  • Технические специалисты «Роскомсвободы» подчёркивали, что «оборудование не может деградировать в одну минуту». По их мнению, причина сбоев крылась в намеренном замедлении на оборудовании ТСПУ у разных провайдеров.
  • В редакции Wylsacom писали, что «никакого искусственного замедления не произошло» — проблемы с YouTube якобы были вызваны «очень крупной аварией у одного из операторов».
  • Медиаюрист Саркис Дарбинян предполагал обратное: что это «изощрённый способ заблокировать сервис, объясняя обществу — это не мы, это сам YouTube не завозит и не обновляет свои CDN-серверы».
  • Источник «Газета.ru», «близкий к администрации президента», утверждал: осенью 2024 года сервис заблокируют, а летом он начнёт «замедляться, “подлагивать” и отваливаться».

Власти тем временем продолжали говорить о проблемах на стороне Google и отрицали замедление со стороны РКН:

  • Песков заявил, что планов замедлять и блокировать сервис нет. Всё дело в оборудовании YouTube, которое не обновляется более двух лет. «Других объяснений быть не может», — заключил он.
  • О деградации серверов Google Clobal Cache напомнил и Хинштейн, а Горелкин уточнил: замедление YouTube «будет происходить не по решению регулятора, а по естественным причинам» — потому что Google «фактически бросила свои CDN-серверы в России».
У регулятора есть возможность замедлять трафик практически всех цифровых платформ. Но без правовых оснований делать этого он не будет. По закону РКН обязан объявить, что задействует эту меру, и назвать причину. В качестве примера можно вспомнить замедление работы Twitter в 2021 году. С тех пор это был единственный эпизод с замедлением трафика, если не считать точечные действия в рамках антитеррористических мероприятий в отдельных регионах.
Антон Горелкин, депутат

Что о замедлении говорят депутаты, операторы и регулятор

25 июля 2024 года Хинштейн предупредил, что «до конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — до 70%», но мера коснётся только десктопных версий.

Депутат назвал «деградацию» видеохостинга «вынужденным шагом против администрации ресурса». Та «считает, что может безнаказанно нарушать российское законодательство», в частности, удалять каналы деятелей, «чья позиция отличается от западной точки зрения».

Замедление — это способ «привести YouTube в чувство», заявил Хинштейн. Тем самым в Госдуме, по сути, признали, что причина ухудшившейся работы сервиса кроется не только в «деградирующем» оборудовании Google.

В РКН 26 июля заявили, снижение качества работы сервиса связано с «политикой» Google, которая «ушла из России, прекратив поддержку инфраструктуры кэширующих серверов в российских сетях связи и предпочтя процедуру банкротства московского офиса».

Google опровергла предположения о проблемах на своей стороне, на что Горелкин написал: «Врёт». Крупнейшие российские операторы не раскрывали клиентам причины сбоев. Но в провайдере «Дом.ру» публично объясняли перебои «регулированием со стороны РКН».

Как обойти замедление YouTube

Пользователи в интернете обсуждают разные способы решить проблему. Из простых, например, предлагают смотреть ролики через плеер в Discord или подключить экспериментальный режим в Google Chrome. Ещё говорят об установке отдельных браузеров и сторонних программ из открытого доступа.

Но не все средства удобны и одинаково хорошо работают у всех. К тому же нет гарантий, что и они не «отвалятся» завтра или не станут причиной для блокировки со стороны РКН.

С марта 2024 года регулятор может блокировать сайты с данными об обходе ограничений с помощью VPN-сервисов, Tor, анонимайзеров и других инструментов и методов. В будущем под ограничения рискуют попасть даже научные статьи.

Как поясняла «Роскомсвобода», использование VPN не запрещено, однако при этом нельзя описывать действия, которые помогают получить доступ к заблокированным ресурсам, убеждать других в привлекательности обходных сервисов и даже просто «давать представление о способах доступа к заблокированным ресурсам».

И хотя YouTube в России ещё не заблокирован и в Госдуме говорят, что замедление направлено не на пользователей, а на «администрацию» сервиса, подобные действия всё равно могут приравнять к попытке популяризовать инструменты для обхода. Особенно с учётом того, что степень «привлекательности» информации об обходе определяет на своё усмотрение сам РКН.

*Meta, владеющая Facebook и Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #youtube #блокировкаyoutube

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34 комментария
Griby Lenina

Нет человека, напечатавшего хоть страницу — и не солгавшего. Нет человека, взошедшего на трибуну — и не солгавшего. Нет человека, ставшего к микрофону — и не солгавшего.
Но если б хоть на этом конец! Ведь и далее: всякий разговор с начальством, всякий разговор в отделе кадров, всякий вообще разговор с другим советским человеком требует лжи — иногда напроломной, иногда оглядчивой, иногда снисходительно-подтверждающей. И если с глазу на глаз твой собеседник-дурак сказал тебе, что мы отступаем до Волги, чтоб заманить Гитлера поглубже, или что колорадского жука нам сбрасывают американцы, — надо согласиться! надо обязательно согласиться! А качок головы вместо кивка может обойтись тебе переселением на Архипелаг

3
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Павел Камбулин

Дожили…чем ближе крах тем глупее законы

3
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Александр Fogsoft

"Оборудование износилось".
Это пздц, товарищи.

2
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Продюсер душнила

Блокировать и не обязательно. Достаточно срезать весь трафик и переложить ответственность на сам ютуб. Глубинный народ примет такую версию.

2
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Александр Fogsoft

Гудбай дипиай в помощь.

1
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Suntori

Это может оказаться, к сожалению, временным решением после полной блокировки.

1
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A V

Паразиты и глисты

1
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