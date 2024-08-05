После 24 февраля 2022 года корпорация перестала поставлять новое оборудование в Россию. То, что осталось, «постепенно выходит из строя», а трафик при этом растёт. «Как следствие, пользователи будут смотреть ролики в низком качестве или доступ к ним будет прерываться», — добавлял глава CDNvideo Ярослав Городецкий.
Нет человека, напечатавшего хоть страницу — и не солгавшего. Нет человека, взошедшего на трибуну — и не солгавшего. Нет человека, ставшего к микрофону — и не солгавшего.
Но если б хоть на этом конец! Ведь и далее: всякий разговор с начальством, всякий разговор в отделе кадров, всякий вообще разговор с другим советским человеком требует лжи — иногда напроломной, иногда оглядчивой, иногда снисходительно-подтверждающей. И если с глазу на глаз твой собеседник-дурак сказал тебе, что мы отступаем до Волги, чтоб заманить Гитлера поглубже, или что колорадского жука нам сбрасывают американцы, — надо согласиться! надо обязательно согласиться! А качок головы вместо кивка может обойтись тебе переселением на Архипелаг
Дожили…чем ближе крах тем глупее законы
"Оборудование износилось".
Это пздц, товарищи.
Блокировать и не обязательно. Достаточно срезать весь трафик и переложить ответственность на сам ютуб. Глубинный народ примет такую версию.
Гудбай дипиай в помощь.
Это может оказаться, к сожалению, временным решением после полной блокировки.
Паразиты и глисты