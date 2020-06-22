Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Евгений Делюкин
5098

Вкратце: iOS 14 с виджетами на рабочем столе, переход Mac на ARM и другие анонсы компании с WWDC 2020 Материал редакции

Коротко о главных событиях с конференции разработчиков WWDC.

iOS 14

  • На рабочем столе появятся виджеты рядом с папками и иконками приложений. Например, можно разместить виджет часов, погоды или котировок акций. Все виджеты хранятся в галерее.
Ben Geskin @BenGeskin
Wow 😍 https://t.co/8VY4ECwDHL
Демонстрация виджетов
  • Новая функция App Library автоматически сортирует приложения и раскладывает их по тематическим папкам. Это поможет уменьшить число экранов с приложениями.
App Library
  • Звонок больше не занимает весь экран.
  • Также можно просмотреть все приложения одним списком.
  • Режим «Картинка в картинке». Теперь можно смотреть видео поверх других приложений или оставить только звук.
  • Редизайн Siri — она станет компактнее и не будет занимать весь экран. Ответы Siri будут в формате карточек.
  • Новое приложение Apple Translate. Поддерживает синхронный перевод и русский язык.
  • В iMessage появится закрепление нужных контактов и чатов, упоминания и ответы на сообщения.
  • В Apple Maps появятся интересные места, туры по городам и веломаршруты, а сами карты в некоторых странах (например, США, Канаде и Великобритании) станут точнее.
  • Новая функция CarKey — она позволяет открыть автомобиль с помощью iPhone. По словам Apple, первым поддерживаемым автомобилем станет BMW 5-й серии 2021 года, он выйдет в июле 2020 года.
  • iOS получит функцию Apple Clips — небольшие версии приложений, которые можно использовать без установки, например, если нужно воспользоваться арендой самоката или автомобиля, но не хочется устанавливать полную версию приложения. У приложения может быть несколько Clips — отдельно для каждой функции.
  • Clips будут работать в Apple Maps и Safari через NFC или QR-код. Размер приложения не должен превышать 10 мегабайт.

iPadOS

  • Система получит все улучшения iOS 14.
  • Можно сменить браузер и почтовое приложение по умолчанию.
  • Интерфейс некоторых приложений, например, «Фото» и «Музыки», больше адаптирован под экраны планшетов. Появились боковые панели и панели инструментов.
  • Универсальный поиск по устройству и интернету: достаточно ввести в поле поиска нужный запрос, чтобы запустить приложение, получить информацию о контакте или результаты поисковой выдачи.
  • Для быстрого вызова Siri размещена в маленькой кнопке в правом нижнем углу системы.
  • Новая функция Scribble — теперь Apple Pencil можно использовать в любых текстовых интерфейсах системы, например, сразу же вписывать слова в поисковую строку.
  • Система с помощью машинного обучения будет исправлять линии при рисовании схем, делать идеальные окружности и аккуратные стрелки.

Обновление прошивки AirPods

  • Беспроводные наушники Apple теперь автоматически переключаются с iPhone на Mac.
  • AirPods Pro поддерживают пространственный «кинематографический» звук» для просмотра фильмов с эффектом погружения.

watchOS 7

  • Новая функция FaceSharing — теперь можно устанавливать чужие циферблаты и передавать свои другим пользователям, как с устройства на устройство, так и через интернет.
  • Появится функция трекинга сна: часы смогут отслеживать уровни сна пользователя, включать будильник, а утром при пробуждении предоставлять короткую сводку.
  • С помощью машинного обучения часы будут следить, как долго пользователь моет руки. Они фиксируют процесс мытья через шум воды и включают таймер, сигнализируя, когда пользователь может закончить.

Приватность

  • Теперь приложениям можно отправлять не точное, а приблизительное местоположение, чтобы избежать слежки.
  • Каждое приложение на отдельном экране будет сообщать, какую информацию о пользователе собирает.

HomeKit

  • Apple, Google, Amazon и другие компании-производители устройств работают над универсальным стандартом «умного» дома.
  • В приложении Home на iOS появится функция адаптивного освещения, виджеты для слежения за квартирой, а видеозвонок с совместимых домашних устройств будет транслироваться на tvOS.

macOS 11: обновление Big Sur

  • Самое большое изменение дизайна со времен OS X (2001 год), заявляет Apple
  • Теперь macOS по дизайну приближена к iPadOS, внешний вид иконок и других элементов стал универсальнее. Изменен нижний бар и все стандартные приложения.
  • Появился «Центр управления» с iOS.
Owen Williams ⚡ @ow
macOS: it's iOS now https://t.co/hXs4lSHgNn
  • Появились виджеты — в центре уведомлений.
  • Приложения «Сообщения» и «Карты» перенесены с iOS.
  • Инструмент для переноса приложений с iPad на Mac Catalyst получит обновления API: у разработчиков будет больше возможностей и доступов к системе.
  • Safari теперь на 50% быстрее Google Chrome. Браузер будет подсказывать пользователю, какие сайты за ним следят.
  • В Safari появится встроенный переводчик содержимого страницы.

Apple Silicon: теперь Mac будут работать на процессорах Apple

  • «Исторический день для Mac», — заявил Тим Кук.
  • Собственные чипы за 10 лет выросли в 1000 раз по графической производительности, а iPad Pro работает «быстрее большинства ноутбуков», заявляет Apple. Поэтому компании проще развивать собственное программное и апппаратное обеспечение — в том числе, на Mac.
  • С Apple Silicon у всех устройств Apple будет одинаковая архитектура.
  • Для адаптации приложений под Apple Silicon нужно использовать новую версию среды разработки XCode, о поддержке новых процессоров заявили Microsoft и Adobe.
  • В качестве демонстрации Apple показала Mac, работающий на процессоре от iPad Pro — A12Z.
  • Photoshop работает на Apple Silicon — компания продемонстрировала это на файле размером в 5 Гб, а Final Cut Pro работает с 4К-видео в трёх потоках.
  • Технология Rosetta 2 автоматически конвертирует приложение для чипов Intel на Apple Silicon. Apple гарантирует плавный переход на ARM-платформу, останется виртуализация и запуск Linux.
  • Apple также представила инструмент Universal 2 — он позволяет запускать приложения для Apple Silicon на чипах Intel.
  • В качестве примера Apple показала игру Shadow of the Tomb Raider — она работала в разрешении 1080p через API Rosetta 2.
  • Приложения iPhone и iPad работают на Mac с Apple Silicon. Поддерживается API Metal для работы с графикой.
  • Первые Mac на процессорах Apple выйдут в конце 2020 года. Переход с Intel на Apple Silicon займёт около двух лет. На протяжении этого времени Apple продолжит выпускать устройства на чипах Intel.
  • В июне разработчики смогут получить девкит (Mac mini с чипом A12Z) для адаптации приложений под новые Mac.

22 июня выйдут первые версии новых ОС для разработчиков. Первая публичная бета — в июле, релиз осенью.

#apple #wwdc #mac #ios #intel

Евгений Делюкин
+27 037
22
27
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["wwdc","mac","ios","intel","apple"], "comments": 28, "likes": 27, "favorites": 22, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 136291, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 22 Jun 2020 20:13:27 +0300", "is_special": false }
Торговля
Как автоматизировать обработку заказов и не копаться в «эксельках»
В этой статье расскажем, как мы разрабатывали алгоритм сопоставления номенклатуры (SKU) для нашего клиента. Будет…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
28 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Denis Illarionov

–1

Какой же убогий дизайн иконок в macOS

Ответить

Фома Платонов

Denis
12

Да ладно, не это проблема. А вот уделять столько времени У НАС НОВЫЕ ИКОНКИ это проблема. 

Ответить

Максим Никитин

Denis
0

В сравнении с чем?

Ответить

John Doe

4

Все, пока-пока Intel. Свои процы 

Ответить

Фома Платонов

John
3

Привет несовместимость? Покупайте наши новые маки.

Ответить

John Doe

Фома
5

Нет, обещают полную совместимость.

Но конечно на новых марках все будет работать гораздо быстрее тк многие операции будут вшиты на уровне архитектуры, и если приложение будет уметь использовать это - оно будет быстрее.

Ответить

Юрий Белоножкин

Фома
3

См также: Rosetta 

Ответить

Павел

Юрий
0

Даже виртуалочку в Parallels с Линуксом показали.

Ответить

Насрула Насрулаев

1

Добро пожаловать в андроид)

Ответить

Ильдар Муртазен

Насрула
7

Да ладно. Приложения на iOS теперь в JVM работают? 

Ответить

lakoros

4

Виджеты на рабочем столе? эмейзинг!
Ярлыки то уже можно в произвольном порядке размещать, или мир пока к такому не готов?

Ответить

Юрий Белоножкин

2

Уточните по звонилке: на скрине звонок в айпад. А на айфонах тоже будет звонилка не на весь экран? А то само это как-то неочевидно. Интересуюсь для друга.

Ответить

Ильдар Муртазен

Юрий
5

Тоже. На стриме это было.

Ответить

Евгений Делюкин

Юрий
1

Разбираемся! Пока есть инфа только про iPadOS, но нужно ждать превью и итоговых отчетов после презентации

Ответить

Юрий Белоножкин

Евгений
2

Типа как-то так вроде. Уж не знаю, можно ли такую карточку смахнуть.

Ответить

Ильдар Муртазен

Юрий
1

Будет ровно так же как на iPad. Скрин выше.

Ответить

Артем Фетисов

Евгений
0

Во время презентации звонилки на айпэде показали пикчу, где и айпэд, и айфон с починенной звонилкой

Ответить

Евгений Делюкин

Артем
6

Сейчас добавлю в текст!

Ответить

John Carter

–4

Apple переизобрел live tiles от windows phone? Найс.

Ответить

Максим Никитин

John
3

Виджеты были в macOS  ещё с 2005 года так-то

Ответить

sergjjj

0

Виджеты? Вотэточуднаяновинка аппол боги!

Ответить

Андрей Нестеренко

1

Хм. Вот и приблизились к Android)

Ответить

Nikolay Ganin

–2

Наконец-то толковые изменения, а то всё обновляешься раз в месяц, а глазу даже не заметно, что они там подкрутили

Ответить

Vladimir Voloshin

0

А бета-профиль уже появился или ещё нет?)

Ответить

Александр Миров

Vladimir
0

нет пока

Ответить

login

0

У Apple появился свой шпион-редактор на VC??)) #оффтопик

Ответить

Nanokassa_ru

0

Самая главная новость это конечно ARM

Ответить

Yuri T

0

Эта презентация удивила больше в части MacOs. Я дождался наконец новой эры в пк. Теперь мне как потребителю очень хочется увидеть приложения MacOs на iPadOS

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Про средний менеджмент
Как повысить эффективность команды при реализации ИТ-проекта? Как не испортить то, что было построено в течении несколь…
0
GenerationS
Подписан
Отписаться
Гендерное разнообразие — недооцененный ресурс устойчивого развития бизнеса
Сегодня практически все международные компании придерживаются принципа diversity – разнообразия не только гендерного, н…
1
Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
10 новых фишек в приложении Тинькофф Инвестиции
За последние три месяца мы добавили много полезного — оцените сами.
3

Показать еще

Лучшие комментарии
Денис Гордиенко
за день
Если учреды настолько тупые, что оквэдом выбрали торговлю огурцами, то да, лучше поискать кантору поадекватнее
«Ведомости»: Мишустин предложил снизить ИТ-компаниям страховые взносы с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%
Peter Dmitrienko
за неделю
Наверное, единственная хорошая новость, в заголовке которой есть Роскомнадзор.
Роскомнадзор заявил о разблокировке Telegram в России

Прямой эфир

Александр Макаров

Apple представила iOS 14 с…

Илитный Иксперт

Apple представила iOS 14 с…

Alexandr Simonov

Apple представила iOS 14 с…

Mr Gold

Apple откажется от Intel и…

Иван Иванов

Открытая территория, бесплатные…

Ярослав Невский

Apple представила iOS 14 с…

Alexandr Simonov

Apple представила iOS 14 с…

Гриша Булыжников

Apple откажется от Intel и…

Mr Gold

Apple откажется от Intel и…

Oleg Nazaruk

Замглавы Минкомсвязи объяснил…

Алекс Никифоров

Apple откажется от Intel и…

Андрей Захаров

Apple откажется от Intel и…

Denis Bystruev

Apple откажется от Intel и…

Ярослав Невский

Apple представила iOS 14 с…

Laugh Radiant

Apple представила iOS 14 с…

Андрей Захаров

Apple откажется от Intel и…

Павел

Вкратце: iOS 14 с виджетами на…

Илитный Иксперт

Apple представила iOS 14 с…

va loo

Лиды нужны не всем

Sergey Filimonov

Apple откажется от Intel и…