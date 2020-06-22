Вкратце: iOS 14 с виджетами на рабочем столе, переход Mac на ARM и другие анонсы компании с WWDC 2020
Материал редакции
Коротко о главных событиях с конференции разработчиков WWDC.
iOS 14
На рабочем столе появятся виджеты рядом с папками и иконками приложений. Например, можно разместить виджет часов, погоды или котировок акций. Все виджеты хранятся в галерее.
Новая функция App Library автоматически сортирует приложения и раскладывает их по тематическим папкам. Это поможет уменьшить число экранов с приложениями.
Звонок больше не занимает весь экран.
Также можно просмотреть все приложения одним списком.
Режим «Картинка в картинке». Теперь можно смотреть видео поверх других приложений или оставить только звук.
Редизайн Siri — она станет компактнее и не будет занимать весь экран. Ответы Siri будут в формате карточек.
Новое приложение Apple Translate. Поддерживает синхронный перевод и русский язык.
В iMessage появится закрепление нужных контактов и чатов, упоминания и ответы на сообщения.
В Apple Maps появятся интересные места, туры по городам и веломаршруты, а сами карты в некоторых странах (например, США, Канаде и Великобритании) станут точнее.
Новая функция CarKey — она позволяет открыть автомобиль с помощью iPhone. По словам Apple, первым поддерживаемым автомобилем станет BMW 5-й серии 2021 года, он выйдет в июле 2020 года.
iOS получит функцию Apple Clips — небольшие версии приложений, которые можно использовать без установки, например, если нужно воспользоваться арендой самоката или автомобиля, но не хочется устанавливать полную версию приложения. У приложения может быть несколько Clips — отдельно для каждой функции.
Clips будут работать в Apple Maps и Safari через NFC или QR-код. Размер приложения не должен превышать 10 мегабайт.
iPadOS
Система получит все улучшения iOS 14.
Можно сменить браузер и почтовое приложение по умолчанию.
Интерфейс некоторых приложений, например, «Фото» и «Музыки», больше адаптирован под экраны планшетов. Появились боковые панели и панели инструментов.
Универсальный поиск по устройству и интернету: достаточно ввести в поле поиска нужный запрос, чтобы запустить приложение, получить информацию о контакте или результаты поисковой выдачи.
Для быстрого вызова Siri размещена в маленькой кнопке в правом нижнем углу системы.
Новая функция Scribble — теперь Apple Pencil можно использовать в любых текстовых интерфейсах системы, например, сразу же вписывать слова в поисковую строку.
Система с помощью машинного обучения будет исправлять линии при рисовании схем, делать идеальные окружности и аккуратные стрелки.
Обновление прошивки AirPods
Беспроводные наушники Apple теперь автоматически переключаются с iPhone на Mac.
AirPods Pro поддерживают пространственный «кинематографический» звук» для просмотра фильмов с эффектом погружения.
watchOS 7
Новая функция FaceSharing — теперь можно устанавливать чужие циферблаты и передавать свои другим пользователям, как с устройства на устройство, так и через интернет.
Появится функция трекинга сна: часы смогут отслеживать уровни сна пользователя, включать будильник, а утром при пробуждении предоставлять короткую сводку.
С помощью машинного обучения часы будут следить, как долго пользователь моет руки. Они фиксируют процесс мытья через шум воды и включают таймер, сигнализируя, когда пользователь может закончить.
Приватность
Теперь приложениям можно отправлять не точное, а приблизительное местоположение, чтобы избежать слежки.
Каждое приложение на отдельном экране будет сообщать, какую информацию о пользователе собирает.
HomeKit
Apple, Google, Amazon и другие компании-производители устройств работают над универсальным стандартом «умного» дома.
В приложении Home на iOS появится функция адаптивного освещения, виджеты для слежения за квартирой, а видеозвонок с совместимых домашних устройств будет транслироваться на tvOS.
macOS 11: обновление Big Sur
Самое большое изменение дизайна со времен OS X (2001 год), заявляет Apple
Теперь macOS по дизайну приближена к iPadOS, внешний вид иконок и других элементов стал универсальнее. Изменен нижний бар и все стандартные приложения.
Появился «Центр управления» с iOS.
Появились виджеты — в центре уведомлений.
Приложения «Сообщения» и «Карты» перенесены с iOS.
Инструмент для переноса приложений с iPad на Mac Catalyst получит обновления API: у разработчиков будет больше возможностей и доступов к системе.
Safari теперь на 50% быстрее Google Chrome. Браузер будет подсказывать пользователю, какие сайты за ним следят.
В Safari появится встроенный переводчик содержимого страницы.
Apple Silicon: теперь Mac будут работать на процессорах Apple
«Исторический день для Mac», — заявил Тим Кук.
Собственные чипы за 10 лет выросли в 1000 раз по графической производительности, а iPad Pro работает «быстрее большинства ноутбуков», заявляет Apple. Поэтому компании проще развивать собственное программное и апппаратное обеспечение — в том числе, на Mac.
С Apple Silicon у всех устройств Apple будет одинаковая архитектура.
Для адаптации приложений под Apple Silicon нужно использовать новую версию среды разработки XCode, о поддержке новых процессоров заявили Microsoft и Adobe.
В качестве демонстрации Apple показала Mac, работающий на процессоре от iPad Pro — A12Z.
Photoshop работает на Apple Silicon — компания продемонстрировала это на файле размером в 5 Гб, а Final Cut Pro работает с 4К-видео в трёх потоках.
Технология Rosetta 2 автоматически конвертирует приложение для чипов Intel на Apple Silicon. Apple гарантирует плавный переход на ARM-платформу, останется виртуализация и запуск Linux.
Apple также представила инструмент Universal 2 — он позволяет запускать приложения для Apple Silicon на чипах Intel.
В качестве примера Apple показала игру Shadow of the Tomb Raider — она работала в разрешении 1080p через API Rosetta 2.
Приложения iPhone и iPad работают на Mac с Apple Silicon. Поддерживается API Metal для работы с графикой.
Первые Mac на процессорах Apple выйдут в конце 2020 года. Переход с Intel на Apple Silicon займёт около двух лет. На протяжении этого времени Apple продолжит выпускать устройства на чипах Intel.
В июне разработчики смогут получить девкит (Mac mini с чипом A12Z) для адаптации приложений под новые Mac.
22 июня выйдут первые версии новых ОС для разработчиков. Первая публичная бета — в июле, релиз осенью.
Denis Illarionov
Какой же убогий дизайн иконок в macOS
Фома ПлатоновDenis
Да ладно, не это проблема. А вот уделять столько времени У НАС НОВЫЕ ИКОНКИ это проблема.
Максим НикитинDenis
В сравнении с чем?
John Doe
Все, пока-пока Intel. Свои процы
Фома ПлатоновJohn
Привет несовместимость? Покупайте наши новые маки.
John DoeФома
Нет, обещают полную совместимость.
Но конечно на новых марках все будет работать гораздо быстрее тк многие операции будут вшиты на уровне архитектуры, и если приложение будет уметь использовать это - оно будет быстрее.
Юрий БелоножкинФома
См также: Rosetta
ПавелЮрий
Даже виртуалочку в Parallels с Линуксом показали.
Насрула Насрулаев
Добро пожаловать в андроид)
Ильдар МуртазенНасрула
Да ладно. Приложения на iOS теперь в JVM работают?
lakoros
Виджеты на рабочем столе? эмейзинг!
Ярлыки то уже можно в произвольном порядке размещать, или мир пока к такому не готов?
Юрий Белоножкин
Уточните по звонилке: на скрине звонок в айпад. А на айфонах тоже будет звонилка не на весь экран? А то само это как-то неочевидно. Интересуюсь для друга.
Ильдар МуртазенЮрий
Тоже. На стриме это было.
Евгений ДелюкинЮрий
Разбираемся! Пока есть инфа только про iPadOS, но нужно ждать превью и итоговых отчетов после презентации
Юрий БелоножкинЕвгений
Типа как-то так вроде. Уж не знаю, можно ли такую карточку смахнуть.
Ильдар МуртазенЮрий
Будет ровно так же как на iPad. Скрин выше.
Артем ФетисовЕвгений
Во время презентации звонилки на айпэде показали пикчу, где и айпэд, и айфон с починенной звонилкой
Евгений ДелюкинАртем
Сейчас добавлю в текст!
John Carter
Apple переизобрел live tiles от windows phone? Найс.
Максим НикитинJohn
Виджеты были в macOS ещё с 2005 года так-то
sergjjj
Виджеты? Вотэточуднаяновинка аппол боги!
Андрей Нестеренко
Хм. Вот и приблизились к Android)
Nikolay Ganin
Наконец-то толковые изменения, а то всё обновляешься раз в месяц, а глазу даже не заметно, что они там подкрутили
Vladimir Voloshin
А бета-профиль уже появился или ещё нет?)
Александр МировVladimir
нет пока
login
У Apple появился свой шпион-редактор на VC??)) #оффтопик
Nanokassa_ru
Самая главная новость это конечно ARM
Yuri T
Эта презентация удивила больше в части MacOs. Я дождался наконец новой эры в пк. Теперь мне как потребителю очень хочется увидеть приложения MacOs на iPadOS