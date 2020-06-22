Вкратце: iOS 14 с виджетами на рабочем столе, переход Mac на чипы Apple и другие анонсы компании с WWDC 2020
Материал редакции
Коротко о главных событиях с конференции разработчиков WWDC.
Это обновляемый материал, который дополняется по ходу презентации. Сохраните его и вернитесь позже, чтобы прочитать его целиком.
iOS 14
На рабочем столе появятся виджеты рядом с папками и иконками приложений. Например, можно разместить виджет часов, погоды или котировок акций. Все виджеты хранятся в галерее.
Новая функция App Library автоматически сортирует приложения и раскладывает их по тематическим папкам. Это поможет уменьшить число экранов с приложениями.
Также можно просмотреть все приложения одним списком.
Режим «Картинка в картинке». Теперь можно смотреть видео поверх других приложений или оставить только звук.
Редизайн Siri — она станет компактнее и не будет занимать весь экран. Ответы Siri будут в формате карточек.
Новое приложение Apple Translate. Поддерживает синхронный перевод и русский язык.
В iMessage появится закрепление нужных контактов и чатов, упоминания и ответы на конкретные сообщения.
В Apple Maps появятся интересные места, гайды по городам и веломаршруты, а сами карты в некоторых странах (например, США, Канаде и Великобритании) станут точнее.
Новая функция CarKey — она позволяет открыть автомобиль с помощью iPhone. По словам Apple, первым поддерживаемым автомобилем станет BMW 5-й серии 2021 года, он выйдет в июле 2020 года.
iOS будет поддерживать Apple Clips — небольшие версии приложений, которые можно использовать без установки, например, если нужно воспользоваться арендой самоката или автомобиля, но не хочется устанавливать полную версию приложения. У приложения может быть несколько Clips — отдельно для каждой функции.
Clips будут работать в Apple Maps и Safari через NFC или QR-код. Размер приложения не должен превышать 10 мегабайт.
iPadOS
Система получит все улучшения iOS 14.
Теперь можно сменить браузер и почтовое приложение по умолчанию.
Интерфейс некоторых приложений, например, «Фото» и «Музыки», будет больше адаптирован под экраны планшетов. Появились боковые панели и панели инструментов.
Звонок больше не занимает весь экран.
Универсальный поиск по устройству и интернету: достаточно ввести в поле поиска нужный запрос, чтобы запустить приложение, получить информацию о контакте или результаты поисковой выдачи.
Для быстрого вызова Siri размещена в маленькой кнопке в правом нижнем углу системы.
Новая функция Scribble — теперь Apple Pencil можно использовать в любых текстовых интерфейсах системы, например, сразу же вписывать слова в поисковую строку.
Система с помощью машинного обучения будет исправлять линии при рисовании схем, делать идеальные окружности и аккуратные стрелки.
Обновление прошивки AirPods
Беспроводные наушники Apple теперь автоматически переключаются с iPhone на Mac.
AirPods Pro поддерживают пространственный «кинематографический» звук» для просмотра фильмов с эффектом погружения.
watchOS 7
Новая функция FaceSharing — теперь можно устанавливать чужие циферблаты и передавать свои другим пользователям, как с устройства на устройство, так и через интернет.
Появится функция трекинга сна: часы смогут отслеживать уровни сна пользователя, включать будильник, а утром при пробуждении предоставлять короткую сводку.
С помощью машинного обучения часы будут следить, как долго пользователь моет руки. Они фиксируют процесс мытья через шум воды и включают таймер, сигнализируя, когда пользователь может закончить.
Приватность
Теперь приложениям можно отправлять не точное, а приблизительное местоположение, чтобы избежать слежки.
Каждое приложение на отдельном экране будет сообщать, какую информацию о пользователе собирает.
HomeKit
Apple, Google, Amazon и другие компании-производители устройств работают над универсальным стандартом «умного» дома.
В приложении Home на iOS появится функция адаптивного освещения, виджеты для слежения за квартирой, а видеозвонок с совместимых домашних устройств будет транслироваться на tvOS.
macOS: обновление Big Sur
Самое большое изменение дизайна со времен OS X. Теперь macOS приближена к iPadOS, внешний вид иконок и других элементов стал универсальнее. Изменен нижний бар и все стандартные приложения.
Появился «Центр управления» с iOS.
Появились виджеты — в центре уведомлений.
Приложения «Сообщения» и «Карты» перенесено с iOS.
Инструмент для переноса приложений с iPad на Mac Catalyst получит обновления API: у разработчиков будет больше возможностей и доступов к системе.
Safari теперь на 50% быстрее Google Chrome. Браузер будет подсказывать пользователю, какие сайты за ним следят.
В Safari появится встроенный переводчик содержимого страницы.
Apple Silicon: теперь Mac будут работать на процессорах Apple
Denis Illarionov
Какой же убогий дизайн иконок в macOS
Фома ПлатоновDenis
Да ладно, не это проблема. А вот уделять столько времени У НАС НОВЫЕ ИКОНКИ это проблема.
Юрий Белоножкин
Уточните по звонилке: на скрине звонок в айпад. А на айфонах тоже будет звонилка не на весь экран? А то само это как-то неочевидно. Интересуюсь для друга.
Евгений ДелюкинЮрий
Разбираемся! Пока есть инфа только про iPadOS, но нужно ждать превью и итоговых отчетов после презентации
Ильдар МуртазенЮрий
Тоже. На стриме это было.
sergjjj
Виджеты? Вотэточуднаяновинка аппол боги!
John Doe
Все, пока-пока Intel. Свои процы