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Евгений Делюкин
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Вкратце: iOS 14 с виджетами на рабочем столе, переход Mac на чипы Apple и другие анонсы компании с WWDC 2020 Материал редакции

Коротко о главных событиях с конференции разработчиков WWDC.

Это обновляемый материал, который дополняется по ходу презентации. Сохраните его и вернитесь позже, чтобы прочитать его целиком.

iOS 14

  • На рабочем столе появятся виджеты рядом с папками и иконками приложений. Например, можно разместить виджет часов, погоды или котировок акций. Все виджеты хранятся в галерее.
Ben Geskin @BenGeskin
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демонстрация виджетов
  • Новая функция App Library автоматически сортирует приложения и раскладывает их по тематическим папкам. Это поможет уменьшить число экранов с приложениями.
App Library
  • Также можно просмотреть все приложения одним списком.
  • Режим «Картинка в картинке». Теперь можно смотреть видео поверх других приложений или оставить только звук.
  • Редизайн Siri — она станет компактнее и не будет занимать весь экран. Ответы Siri будут в формате карточек.
  • Новое приложение Apple Translate. Поддерживает синхронный перевод и русский язык.
  • В iMessage появится закрепление нужных контактов и чатов, упоминания и ответы на конкретные сообщения.
  • В Apple Maps появятся интересные места, гайды по городам и веломаршруты, а сами карты в некоторых странах (например, США, Канаде и Великобритании) станут точнее.
  • Новая функция CarKey — она позволяет открыть автомобиль с помощью iPhone. По словам Apple, первым поддерживаемым автомобилем станет BMW 5-й серии 2021 года, он выйдет в июле 2020 года.
  • iOS будет поддерживать Apple Clips — небольшие версии приложений, которые можно использовать без установки, например, если нужно воспользоваться арендой самоката или автомобиля, но не хочется устанавливать полную версию приложения. У приложения может быть несколько Clips — отдельно для каждой функции.
  • Clips будут работать в Apple Maps и Safari через NFC или QR-код. Размер приложения не должен превышать 10 мегабайт.

iPadOS

  • Система получит все улучшения iOS 14.
  • Теперь можно сменить браузер и почтовое приложение по умолчанию.
  • Интерфейс некоторых приложений, например, «Фото» и «Музыки», будет больше адаптирован под экраны планшетов. Появились боковые панели и панели инструментов.
  • Звонок больше не занимает весь экран.
  • Универсальный поиск по устройству и интернету: достаточно ввести в поле поиска нужный запрос, чтобы запустить приложение, получить информацию о контакте или результаты поисковой выдачи.
  • Для быстрого вызова Siri размещена в маленькой кнопке в правом нижнем углу системы.
  • Новая функция Scribble — теперь Apple Pencil можно использовать в любых текстовых интерфейсах системы, например, сразу же вписывать слова в поисковую строку.
  • Система с помощью машинного обучения будет исправлять линии при рисовании схем, делать идеальные окружности и аккуратные стрелки.

Обновление прошивки AirPods

  • Беспроводные наушники Apple теперь автоматически переключаются с iPhone на Mac.
  • AirPods Pro поддерживают пространственный «кинематографический» звук» для просмотра фильмов с эффектом погружения.

watchOS 7

  • Новая функция FaceSharing — теперь можно устанавливать чужие циферблаты и передавать свои другим пользователям, как с устройства на устройство, так и через интернет.
  • Появится функция трекинга сна: часы смогут отслеживать уровни сна пользователя, включать будильник, а утром при пробуждении предоставлять короткую сводку.
  • С помощью машинного обучения часы будут следить, как долго пользователь моет руки. Они фиксируют процесс мытья через шум воды и включают таймер, сигнализируя, когда пользователь может закончить.

Приватность

  • Теперь приложениям можно отправлять не точное, а приблизительное местоположение, чтобы избежать слежки.
  • Каждое приложение на отдельном экране будет сообщать, какую информацию о пользователе собирает.

HomeKit

  • Apple, Google, Amazon и другие компании-производители устройств работают над универсальным стандартом «умного» дома.
  • В приложении Home на iOS появится функция адаптивного освещения, виджеты для слежения за квартирой, а видеозвонок с совместимых домашних устройств будет транслироваться на tvOS.

macOS: обновление Big Sur

  • Самое большое изменение дизайна со времен OS X. Теперь macOS приближена к iPadOS, внешний вид иконок и других элементов стал универсальнее. Изменен нижний бар и все стандартные приложения.
  • Появился «Центр управления» с iOS.
Owen Williams ⚡ @ow
macOS: it's iOS now https://t.co/hXs4lSHgNn
  • Появились виджеты — в центре уведомлений.
  • Приложения «Сообщения» и «Карты» перенесено с iOS.
  • Инструмент для переноса приложений с iPad на Mac Catalyst получит обновления API: у разработчиков будет больше возможностей и доступов к системе.
  • Safari теперь на 50% быстрее Google Chrome. Браузер будет подсказывать пользователю, какие сайты за ним следят.
  • В Safari появится встроенный переводчик содержимого страницы.

Apple Silicon: теперь Mac будут работать на процессорах Apple

  • «Исторический день для Mac», говорит Тим Кук.

#apple

Статья дополняется
Евгений Делюкин
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7 комментариев
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Denis Illarionov

1

Какой же убогий дизайн иконок в macOS

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Фома Платонов

Denis
1

Да ладно, не это проблема. А вот уделять столько времени У НАС НОВЫЕ ИКОНКИ это проблема. 

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Юрий Белоножкин

1

Уточните по звонилке: на скрине звонок в айпад. А на айфонах тоже будет звонилка не на весь экран? А то само это как-то неочевидно. Интересуюсь для друга.

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Евгений Делюкин

Юрий
0

Разбираемся! Пока есть инфа только про iPadOS, но нужно ждать превью и итоговых отчетов после презентации

Ответить

Ильдар Муртазен

Юрий
0

Тоже. На стриме это было.

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sergjjj

0

Виджеты? Вотэточуднаяновинка аппол боги!

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John Doe

0

Все, пока-пока Intel. Свои процы 

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