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Mixer не смог достичь масштабов, необходимых для конкуренции с Twitch и другими.
С 22 июля 2020 года Microsoft закроет стриминговый сервис Mixer. Компания планирует перевести партнёров и стримеров на платформу Facebook Gaming, пишет The Verge.
Mixer не смогла достичь масштабов, необходимых для конкуренции с Twitch, YouTube и Facebook Gaming, объясняет издание.
«Успех партнёров и стримеров Mixer зависит от нашей способности как можно быстрее и активнее масштабироваться. Стало ясно, что время, которое потребуется для развития сообщества стримеров, не соответствует тем масштабам и ожиданиям, которые Microsoft и Xbox хотели предоставить геймерам», — говорится в заявлении Mixer.
С 22 июля все сайты и приложения Mixer будут автоматически перенаправлять пользователей на Facebook Gaming, отмечает издание. Партнёры Mixer получат статус партнёров новой платформы.
Стримерам, которые участвуют в программе монетизации Mixer, будет предоставлено право участия в программе Facebook Gaming — Level Up. Пользователи с большим количеством виртуальной валюты на счёте, подписками на каналы или версией Mixer Pro получат подарочную карту Xbox.
Контракты с такими стримерами-звёздами, как Тайлер Блевинс (Ninja), Кори Майкл (King Gothalion) и Михаил Гжесек (Shroud), будут расторгнуты, утверждает издание. Ninja был одним из самых популярных стримеров Twitch — он перешёл на Mixer в августе 2019 года.
Выбор партнёра Microsoft — стратегический, он связан с планами по развитию игрового стримингового сервиса xCloud, отмечает The Verge. Компания будет тесно сотрудничать с Facebook, чтобы внедрить xCloud в Facebook Gaming. Участники платформы смогут смотреть, как играют другие, и тут же присоединяться к игре.
Стриминговый сервис Beam (позже переименован в Mixer) был запущен в 2016 году Джеймсом Бёмом и Мэтью Салсаменди. Microsoft выкупила его в том же году и сделала частью подразделения Xbox. В январе 2018 года количество ежемесячных пользователей Mixer достигло 10 млн.
Ну имхо идея потратить больше миллиарда $ и переманить пару очень популярных стримеров в сфере стриминга неверна на корню. Хотя бы баны как на твиче за харасмент и оскорбления убрали. Получилась вторая платформа, с такой же системой банов и с пару - тройкой популярных стримеров.
Вообще непонятно чем менеджеры думают, когда пытаются конкуренцию твичу создать такими решениями.
Всем, кто там залипает, очевидно, что там люди сидят не из-за каких-то опред. стримеров, а комьюнити и чата. В играх нет каких-то уникальных стримеров, на твич заходят просто потупить после тяжелого дня.
У тех, кто на контракте сидел скосило 80%+ аудитории, никто не будет за стримерами бегать никуда. Это как на ютуб миллионнике всем сказать, что сегодня я перехожу на свой сайт и видео там все буду выкладывать. Скосит до 95% аудитории через полгода. Про подобного рода звезд очень быстро забывают.
Быстро они сдались.
Они и социалку свою быстро прикрыли, видимо нетерпеливые руководители работают там, нужны результаты здесь и сейчас.
xCloud звучит примерно, как тоже самое. Судя по всему, перезапуск решили сделать с фокусом на FaceBook.
Очень ржу, чета не взлетел очередной сервис с стримерами за миллиард долларов и насаждения своих левых взглядов
Да они чипирование нанороботами через вакцинацию с вышек 5G хотели проталкивать.
Но план failed.
Виктория Боня героически разрушила их планы и их сервис. Вива Виктория!
Наглядный кейс, доказывающий, почему даже имея практически неограниченные ресурсы и армию "эффективных менеджеров" невозможно конкурировать с визионерами-основателями. Скопировать можно все, а вот чтобы развивать необходимо понимание сути. Странно, что Microsoft просто не купил Twitch.
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