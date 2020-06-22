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Сервисы
Галина Мубаракшина
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Microsoft закроет стриминговый сервис Mixer — участники платформы смогут перейти на Facebook Gaming Материал редакции

Mixer не смог достичь масштабов, необходимых для конкуренции с Twitch и другими.

10 комментариев
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С 22 июля 2020 года Microsoft закроет стриминговый сервис Mixer. Компания планирует перевести партнёров и стримеров на платформу Facebook Gaming, пишет The Verge.

Mixer не смогла достичь масштабов, необходимых для конкуренции с Twitch, YouTube и Facebook Gaming, объясняет издание.

«Успех партнёров и стримеров Mixer зависит от нашей способности как можно быстрее и активнее масштабироваться. Стало ясно, что время, которое потребуется для развития сообщества стримеров, не соответствует тем масштабам и ожиданиям, которые Microsoft и Xbox хотели предоставить геймерам», — говорится в заявлении Mixer.

С 22 июля все сайты и приложения Mixer будут автоматически перенаправлять пользователей на Facebook Gaming, отмечает издание. Партнёры Mixer получат статус партнёров новой платформы.

Стримерам, которые участвуют в программе монетизации Mixer, будет предоставлено право участия в программе Facebook Gaming — Level Up. Пользователи с большим количеством виртуальной валюты на счёте, подписками на каналы или версией Mixer Pro получат подарочную карту Xbox.

Контракты с такими стримерами-звёздами, как Тайлер Блевинс (Ninja), Кори Майкл (King Gothalion) и Михаил Гжесек (Shroud), будут расторгнуты, утверждает издание. Ninja был одним из самых популярных стримеров Twitch — он перешёл на Mixer в августе 2019 года.

Выбор партнёра Microsoft — стратегический, он связан с планами по развитию игрового стримингового сервиса xCloud, отмечает The Verge. Компания будет тесно сотрудничать с Facebook, чтобы внедрить xCloud в Facebook Gaming. Участники платформы смогут смотреть, как играют другие, и тут же присоединяться к игре.

Стриминговый сервис Beam (позже переименован в Mixer) был запущен в 2016 году Джеймсом Бёмом и Мэтью Салсаменди. Microsoft выкупила его в том же году и сделала частью подразделения Xbox. В январе 2018 года количество ежемесячных пользователей Mixer достигло 10 млн.

#новость #mixer #microsoft #facebook

Галина Мубаракшина
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10 комментариев
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Захар Реверчук

2

Ну имхо идея потратить больше миллиарда $ и переманить пару очень популярных стримеров в сфере стриминга неверна на корню. Хотя бы баны как на твиче за харасмент и оскорбления убрали. Получилась вторая платформа, с такой же системой банов и с пару - тройкой популярных стримеров.

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Roman Moskovskiy

2

rip

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Alex Cox

2

Вообще непонятно чем менеджеры думают, когда пытаются конкуренцию твичу создать такими решениями.

Всем, кто там залипает, очевидно, что там люди сидят не из-за каких-то опред. стримеров, а комьюнити и чата. В играх нет каких-то уникальных стримеров, на твич заходят просто потупить после тяжелого дня.

У тех, кто на контракте сидел скосило 80%+ аудитории, никто не будет за стримерами бегать никуда. Это как на ютуб миллионнике всем сказать, что сегодня я перехожу на свой сайт и видео там все буду выкладывать. Скосит до 95% аудитории через полгода. Про подобного рода звезд очень быстро забывают.

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Ильдар Муртазен

1

Быстро они сдались. 

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Евгений Широков

Ильдар
0

Они и социалку свою быстро прикрыли, видимо нетерпеливые руководители работают там, нужны результаты здесь и сейчас.

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Ivano Digital

Ильдар
0

xCloud звучит примерно, как тоже самое. Судя по всему, перезапуск решили сделать с фокусом на FaceBook.

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Святослав Сибаль

0

Directed by Robert B . Weide

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Аркадий Алексеевич

0

Очень ржу, чета не взлетел очередной сервис с стримерами за миллиард долларов и насаждения своих левых взглядов

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Станислав Антохи

Аркадий
–2

Да они чипирование нанороботами через вакцинацию с вышек 5G хотели проталкивать.

Но план failed.

Виктория Боня героически разрушила их планы и их сервис. Вива Виктория!

Ответить

Ivano Digital

0

Наглядный кейс, доказывающий, почему даже имея практически неограниченные ресурсы и армию "эффективных менеджеров" невозможно конкурировать с визионерами-основателями. Скопировать можно все, а вот чтобы развивать необходимо понимание сути. Странно, что Microsoft просто не купил Twitch.

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