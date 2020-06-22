Mixer не смог достичь масштабов, необходимых для конкуренции с Twitch и другими.

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С 22 июля 2020 года Microsoft закроет стриминговый сервис Mixer. Компания планирует перевести партнёров и стримеров на платформу Facebook Gaming, пишет The Verge.

Mixer не смогла достичь масштабов, необходимых для конкуренции с Twitch, YouTube и Facebook Gaming, объясняет издание.

«Успех партнёров и стримеров Mixer зависит от нашей способности как можно быстрее и активнее масштабироваться. Стало ясно, что время, которое потребуется для развития сообщества стримеров, не соответствует тем масштабам и ожиданиям, которые Microsoft и Xbox хотели предоставить геймерам», — говорится в заявлении Mixer.

С 22 июля все сайты и приложения Mixer будут автоматически перенаправлять пользователей на Facebook Gaming, отмечает издание. Партнёры Mixer получат статус партнёров новой платформы.

Стримерам, которые участвуют в программе монетизации Mixer, будет предоставлено право участия в программе Facebook Gaming — Level Up. Пользователи с большим количеством виртуальной валюты на счёте, подписками на каналы или версией Mixer Pro получат подарочную карту Xbox.

Контракты с такими стримерами-звёздами, как Тайлер Блевинс (Ninja), Кори Майкл (King Gothalion) и Михаил Гжесек (Shroud), будут расторгнуты, утверждает издание. Ninja был одним из самых популярных стримеров Twitch — он перешёл на Mixer в августе 2019 года.

Выбор партнёра Microsoft — стратегический, он связан с планами по развитию игрового стримингового сервиса xCloud, отмечает The Verge. Компания будет тесно сотрудничать с Facebook, чтобы внедрить xCloud в Facebook Gaming. Участники платформы смогут смотреть, как играют другие, и тут же присоединяться к игре.