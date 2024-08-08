Мошенники начали красть личные данные россиян через сервисы-«ускорители» YouTube — Positive Technologies

Таких программ «десятки», говорят в компании.Там рассказали, что «угрозы конфиденциальности» несут в себе все методы, которые обсуждается на фоне замедления YouTube в России: VPN-сервисы, прокси-серверы, Tor-браузеры, расширения, сайты-зеркала и инструменты обхода DPI.По словам эксперта Positive Technologies, эти инструменты позволяют мошенникам увидеть данные пользователя «без шифрования» — в частности, заполучить доступ к информации в браузере (платёжные средства, пароли, cookies) и к файлам на устройстве.Как именно это работает — он не объяснил. Из деталей уточнил только то, что на неназванных форумах пользователи сообщали об успешных «заражениях» такими вирусами, как Remote Access Tool и Remote Access Trojan.В F.A.C.C.T. сказали «Известиям», что не видят «повышенной» мошеннической активности, но признают: «Тема может выстрелить в ближайшее время». Пользователям советуют не загружать файлы и не открывать ссылки из непроверенных источников, использовать антивирусное ПО и регулярно обновлять приложения и операционные системы.Источник фото: TechCrunch25 июля 2024 года глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн предупредил, что скорость загрузки YouTube в России может снизиться до 70%. Тогда пользователи начали массово сообщать о проблемах.В Роскомнадзоре (РКН) 26 июля заявили, что снижение качества работы сервиса связано с «политикой» Google, которая «ушла из России, прекратив поддержку инфраструктуры в российских сетях связи».Google опровергла предположения о проблемах на своей стороне. Российские операторы не раскрывали клиентам причины сбоев. В провайдере «Дом.ру» объясняли неполадки «регулированием со стороны РКН».8 августа проблемы с сервисом в России усугубились: у некоторых пользователей не просто тормозило воспроизведение роликов, а перестали работать сайт и приложение.Полина ЛааксоСервисы5 авгЗамедление YouTube — кто и почему ограничивает загрузку видео в России О блокировке видеохостинга говорят с 2022 года, но пока этого не произошло.#новости #youtube
Не можешь бороться с программами обхода? Скажи, что они мошенники.
Именно! Так поэтому и государство оберегает нас от этих жуликов
Там рассказали, что «угрозы конфиденциальности» несут в себе все методы, которые обсуждается на фоне замедления YouTube в России: VPN-сервисы, прокси-серверы, Tor-браузеры, расширения, сайты-зеркала и инструменты обхода DPI Как именно это работает — он не объяснил.
Чет прям в голосину 🤣
Неплохо было бы указывать в сноске, кто это такие, что бы понимать ценность их заявлений для читателей
В апреле 2021 года Министерство финансов США внесло в санкционный список одно из юридических лиц «Группы Позитив». По мнению министерства, компания оказывала поддержку госорганизациям (включая ФСБ) и проводила форумы по практической безопасности, где сотрудники спецслужб якобы могли вербовать хакеров.
Комментаторы на vc: всё говно, вы все говно
Школьник, который через месяц напишет на vc как заработал 100500М, продавая приблуду обхода замедления Ютуб: хм..
штраф в 40к оплатят и норм
Кто? Мошенники?