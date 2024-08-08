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Полина Лааксо
Сервисы

Мошенники начали красть личные данные россиян через сервисы-«ускорители» YouTube — Positive Technologies

Таких программ «десятки», говорят в компании.

  • Там рассказали, что «угрозы конфиденциальности» несут в себе все методы, которые обсуждается на фоне замедления YouTube в России: VPN-сервисы, прокси-серверы, Tor-браузеры, расширения, сайты-зеркала и инструменты обхода DPI.
  • По словам эксперта Positive Technologies, эти инструменты позволяют мошенникам увидеть данные пользователя «без шифрования» — в частности, заполучить доступ к информации в браузере (платёжные средства, пароли, cookies) и к файлам на устройстве.
  • Как именно это работает — он не объяснил. Из деталей уточнил только то, что на неназванных форумах пользователи сообщали об успешных «заражениях» такими вирусами, как Remote Access Tool и Remote Access Trojan.
  • В F.A.C.C.T. сказали «Известиям», что не видят «повышенной» мошеннической активности, но признают: «Тема может выстрелить в ближайшее время». Пользователям советуют не загружать файлы и не открывать ссылки из непроверенных источников, использовать антивирусное ПО и регулярно обновлять приложения и операционные системы.
Источник фото: <a href="https://techcrunch.com/2024/08/07/youtube-is-testing-a-feature-that-lets-creators-use-google-gemini-to-brainstorm-video-ideas/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">TechCrunch</a>
Источник фото: TechCrunch
  • 25 июля 2024 года глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн предупредил, что скорость загрузки YouTube в России может снизиться до 70%. Тогда пользователи начали массово сообщать о проблемах.
  • В Роскомнадзоре (РКН) 26 июля заявили, что снижение качества работы сервиса связано с «политикой» Google, которая «ушла из России, прекратив поддержку инфраструктуры в российских сетях связи».
  • Google опровергла предположения о проблемах на своей стороне. Российские операторы не раскрывали клиентам причины сбоев. В провайдере «Дом.ру» объясняли неполадки «регулированием со стороны РКН».
  • 8 августа проблемы с сервисом в России усугубились: у некоторых пользователей не просто тормозило воспроизведение роликов, а перестали работать сайт и приложение.
Полина Лааксо
Сервисы
Замедление YouTube — кто и почему ограничивает загрузку видео в России

О блокировке видеохостинга говорят с 2022 года, но пока этого не произошло.

Источник фото: Wired

#новости #youtube

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17 комментариев
Максим Иванов

Не можешь бороться с программами обхода? Скажи, что они мошенники.

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badlawyer

Именно! Так поэтому и государство оберегает нас от этих жуликов

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El Toxes

Там рассказали, что «угрозы конфиденциальности» несут в себе все методы, которые обсуждается на фоне замедления YouTube в России: VPN-сервисы, прокси-серверы, Tor-браузеры, расширения, сайты-зеркала и инструменты обхода DPI Как именно это работает — он не объяснил.

Чет прям в голосину 🤣

5
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Михаил

Неплохо было бы указывать в сноске, кто это такие, что бы понимать ценность их заявлений для читателей

В апреле 2021 года Министерство финансов США внесло в санкционный список одно из юридических лиц «Группы Позитив». По мнению министерства, компания оказывала поддержку госорганизациям (включая ФСБ) и проводила форумы по практической безопасности, где сотрудники спецслужб якобы могли вербовать хакеров.

3
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Артем

Комментаторы на vc: всё говно, вы все говно
Школьник, который через месяц напишет на vc как заработал 100500М, продавая приблуду обхода замедления Ютуб: хм..

1
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Mr. U

штраф в 40к оплатят и норм

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Лёня Воронин

Кто? Мошенники?

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