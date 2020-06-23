Apple позволит разработчикам обжаловать правила App Store и не будет задерживать обновления из-за мелких нарушений
Материал редакции
Компания столкнулась с критикой App Store, после того как отклонила обновление почтового сервиса Hey.
Apple позволит разработчикам приложений обжаловать правила своего магазина App Store, передаёт Bloomberg.
«Во-первых, разработчики смогут обжаловать не только решения о том, что приложение нарушает правила App Store, но и сами правила тоже», — цитирует издание заявление компании.
Кроме того, Apple пообещала не задерживать обновления с исправлениями ошибок из-за нарушений правил для приложений, которые уже есть в App Store. Исключение — нарушение правил, связанных с юридическими вопросами.
Компания столкнулась с критикой после того, как магазин отклонил обновление почтового сервиса Hey из-за несоблюдения правил покупки внутри приложений, напоминает издание. В частности, после скачивания приложение «не работало» — запустить его можно было, оформив подписку на стороннем сайте.