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Сервисы
Галина Мубаракшина
783

Microsoft открыла сервис Teams для личного пользования — пока только в мобильном приложении Материал редакции

В Teams пользователям будут доступны те же функции, что и компаниям: видеозвонки, чаты, обмен файлами и другое.

11 комментариев
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Microsoft начала тестировать сервис совместной работы Teams для личного общения. На начальном этапе опцию будет поддерживать только мобильная версия, уточнил vc.ru представитель компании в России.

Пользователи смогут создавать группы и чаты, звонить по видео, обмениваться файлами и событиями из календарей, а также делиться с близкими своим местоположением.

Мобильное приложение Microsoft Teams для личного пользования Microsoft

В приложении будут сохраняться история переписки и файлы, которыми обменивались участники группы или чата. Переписка защищена двойной аутентификацией и сквозным шифрованием, отметил представитель Microsoft.

В Teams для личного пользования можно делиться своим местоположением с близкими и выбирать, какие данные хранить в приложении Microsoft

Сервис доступен тем, у кого оформлена подписка на Microsoft 365, уточнили в компании. Стоимость подписки зависит от продавца.

Teams поддерживает другие приложения Microsoft 365, например, Excel и PowerPoint. Документы пользователей будут храниться в облаке OneDrive.

Чтобы использовать Teams для личных целей, нужно установить приложение и зарегистрироваться в Microsoft. Если у человека есть корпоративный аккаунт, нужно добавить в приложение личную учётную запись.

#новость #microsoftteams #microsoft

Галина Мубаракшина
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11 комментариев
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Nikita Rogatov

9

Похоже скайп умрет скоро и моей маме придется осваивать новый мессенджер

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lakoros

Nikita
3

Этот получается ещё и платный.

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Paul

Nikita
0

да не умрет скайп слава богу, недавно говорила мс что  будут параллельно развивать. + тимс платный

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Denis Kiselev

3

Видимо, MS определилась - как будет называться её мессенджер и коммуникатор

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Saucedo Puetz

1

Зачем? Teams на редкость бестолковая поделка

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Nesterov Igor

1

RIP Skype

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Yarik Elk

1

Для обычных (не связанных с ИТ) пользователей это слишком усложненная вещь (проверено на многих людях).
Более того, desktop|web версия - это тормозной монстр с постоянными рэндомными фризами в UI, никакой плавности.
Мобильная версия получше будет, но все равно это слишком специфичный узконаправленный продукт, да еще и по подписке 

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Михаил Алекперов

0

непонятны преимущества этого Teams

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Vitaly Tolstykh

Михаил
1

Одновременно несколько курсоров участников во время презентации может быть очень удобно. 

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Дед Мазай

0

Непонятно почему все пишут про то что скайп умер? Можно подумать что им еще кто-то пользуется.

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Nikita Rogatov

Дед
0

Я и моя мама :) Ну и в целом мног окто из друзей использует как средство связи с родственниками кто не рядом + звонить на телефон так нормальной альтернативы и не нашел по цене и удобству

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