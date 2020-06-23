В Teams пользователям будут доступны те же функции, что и компаниям: видеозвонки, чаты, обмен файлами и другое.

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Microsoft начала тестировать сервис совместной работы Teams для личного общения. На начальном этапе опцию будет поддерживать только мобильная версия, уточнил vc.ru представитель компании в России.

Пользователи смогут создавать группы и чаты, звонить по видео, обмениваться файлами и событиями из календарей, а также делиться с близкими своим местоположением.

Мобильное приложение Microsoft Teams для личного пользования Microsoft

В приложении будут сохраняться история переписки и файлы, которыми обменивались участники группы или чата. Переписка защищена двойной аутентификацией и сквозным шифрованием, отметил представитель Microsoft.

В Teams для личного пользования можно делиться своим местоположением с близкими и выбирать, какие данные хранить в приложении Microsoft

Сервис доступен тем, у кого оформлена подписка на Microsoft 365, уточнили в компании. Стоимость подписки зависит от продавца.

Teams поддерживает другие приложения Microsoft 365, например, Excel и PowerPoint. Документы пользователей будут храниться в облаке OneDrive.