Комментарии
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В Teams пользователям будут доступны те же функции, что и компаниям: видеозвонки, чаты, обмен файлами и другое.
Microsoft начала тестировать сервис совместной работы Teams для личного общения. На начальном этапе опцию будет поддерживать только мобильная версия, уточнил vc.ru представитель компании в России.
Пользователи смогут создавать группы и чаты, звонить по видео, обмениваться файлами и событиями из календарей, а также делиться с близкими своим местоположением.
В приложении будут сохраняться история переписки и файлы, которыми обменивались участники группы или чата. Переписка защищена двойной аутентификацией и сквозным шифрованием, отметил представитель Microsoft.
Сервис доступен тем, у кого оформлена подписка на Microsoft 365, уточнили в компании. Стоимость подписки зависит от продавца.
Teams поддерживает другие приложения Microsoft 365, например, Excel и PowerPoint. Документы пользователей будут храниться в облаке OneDrive.
Чтобы использовать Teams для личных целей, нужно установить приложение и зарегистрироваться в Microsoft. Если у человека есть корпоративный аккаунт, нужно добавить в приложение личную учётную запись.
Похоже скайп умрет скоро и моей маме придется осваивать новый мессенджер
Видимо, MS определилась - как будет называться её мессенджер и коммуникатор
Для обычных (не связанных с ИТ) пользователей это слишком усложненная вещь (проверено на многих людях).
Более того, desktop|web версия - это тормозной монстр с постоянными рэндомными фризами в UI, никакой плавности.
Мобильная версия получше будет, но все равно это слишком специфичный узконаправленный продукт, да еще и по подписке
непонятны преимущества этого Teams
Одновременно несколько курсоров участников во время презентации может быть очень удобно.
Непонятно почему все пишут про то что скайп умер? Можно подумать что им еще кто-то пользуется.
Я и моя мама :) Ну и в целом мног окто из друзей использует как средство связи с родственниками кто не рядом + звонить на телефон так нормальной альтернативы и не нашел по цене и удобству
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