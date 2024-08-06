На фоне замедления YouTube в топы бесплатных приложений вышли «VK Видео», Rutube и VPN-сервисы

В российских App Store и Google Play.На 19:55 мск первую и четвёртую строчки топ-чарта бесплатных приложений в App Store занимают инструменты для обхода блокировок. На втором месте расположилось «VK Видео», на третьем — Rutube.В Google Play самое популярное бесплатное приложение — Rutube. Второе место получил VPN-сервис, а третье — «VK Видео».В VK сообщили, что после замедления YouTube число скачиваний приложения «выросло в 4,5 раза относительно среднемесячных значений», не назвав точных показателей. В Rutube рассказали о «кратном росте аудитории», но также не поделились статистикой.Вы задумались о переходе на альтернативные сервисы на фоне замедления YouTube?ДаНетЗадумался ещё до замедленияНет голосовАнонимный25 июля 2024 года глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн предупредил, что скорость загрузки YouTube может снизиться до 70%. Тогда пользователи начали массово сообщать о проблемах.В Роскомнадзоре (РКН) 26 июля заявили, что снижение качества работы сервиса связано с «политикой» Google, которая «ушла из России, прекратив поддержку инфраструктуры в российских сетях связи».Google опровергла предположения о проблемах на своей стороне. Российские операторы не раскрывали клиентам причины сбоев. В провайдере «Дом.ру» объясняли неполадки «регулированием со стороны РКН».Полина ЛааксоСервисывчераЗамедление YouTube — кто и почему ограничивает загрузку видео в России О блокировке видеохостинга говорят с 2022 года, но пока этого не произошло.#новости #youtube #блокировкаyoutube
Звёздный час рутуба! И всё благодаря простому средству...
Был в попе, стал в топе. Но обратный путь не будет долгим.
Точно rutube? 🫦
Не Redtube?
👅
Я лучше обрублю кабель, сломаю телефон, сожгу телевизор и комп, чем поставлю себе ВК-видео и Рутуб, простигосподи.
Глаза! Надёжнее всего выколоть глаза!
Самое ужасное, что эти цифры могут стать основанием для еще более жестких мер.
Мол вот, все хорошо, наши приложения качают. Западное можно закрывать
Или повод блокировать ещё больше впн
Мери уже давно приняты и будут постепенно в силу вступать.