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Полина Лааксо
Сервисы

На фоне замедления YouTube в топы бесплатных приложений вышли «VK Видео», Rutube и VPN-сервисы

В российских App Store и Google Play.

  • На 19:55 мск первую и четвёртую строчки топ-чарта бесплатных приложений в App Store занимают инструменты для обхода блокировок. На втором месте расположилось «VK Видео», на третьем — Rutube.
  • В Google Play самое популярное бесплатное приложение — Rutube. Второе место получил VPN-сервис, а третье — «VK Видео».
  • В VK сообщили, что после замедления YouTube число скачиваний приложения «выросло в 4,5 раза относительно среднемесячных значений», не назвав точных показателей. В Rutube рассказали о «кратном росте аудитории», но также не поделились статистикой.
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На фоне замедления YouTube в топы бесплатных приложений вышли «VK Видео», Rutube и VPN-сервисы
  • 25 июля 2024 года глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн предупредил, что скорость загрузки YouTube может снизиться до 70%. Тогда пользователи начали массово сообщать о проблемах.
  • В Роскомнадзоре (РКН) 26 июля заявили, что снижение качества работы сервиса связано с «политикой» Google, которая «ушла из России, прекратив поддержку инфраструктуры в российских сетях связи».
  • Google опровергла предположения о проблемах на своей стороне. Российские операторы не раскрывали клиентам причины сбоев. В провайдере «Дом.ру» объясняли неполадки «регулированием со стороны РКН».
Полина Лааксо
Сервисы
Замедление YouTube — кто и почему ограничивает загрузку видео в России

О блокировке видеохостинга говорят с 2022 года, но пока этого не произошло.

Источник фото: Wired

#новости #youtube #блокировкаyoutube

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11
38
38 комментариев
Вадим Д.

Звёздный час рутуба! И всё благодаря простому средству...
Был в попе, стал в топе. Но обратный путь не будет долгим.

24
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Бизнес Диссидент

Точно rutube? 🫦
Не Redtube?
👅

3
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Слегка Придурковатый

Я лучше обрублю кабель, сломаю телефон, сожгу телевизор и комп, чем поставлю себе ВК-видео и Рутуб, простигосподи.

14
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Roman

Глаза! Надёжнее всего выколоть глаза!

5
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Николай Верегин

Самое ужасное, что эти цифры могут стать основанием для еще более жестких мер.

Мол вот, все хорошо, наши приложения качают. Западное можно закрывать

7
Ответить
Никита

Или повод блокировать ещё больше впн

5
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Dimitri

Мери уже давно приняты и будут постепенно в силу вступать.

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