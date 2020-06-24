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Сервисы
Галина Мубаракшина
645

Google начнёт автоматически удалять историю поиска и местоположений у новых пользователей Материал редакции

Пользователи смогут выбрать, как часто чистить историю: через три месяца или полтора года.

11 комментариев
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С 24 июня 2020 года автоматическое удаление истории местоположения, приложений и поиска в части сервисов Google станет опцией по умолчанию, сообщил глава компании Сундар Пичаи.

Если пользователь раньше не открывал настройки отслеживания действий и зашёл в них впервые либо если он только зарегистрировался, в настройках будет включено автоматическое удаление истории через 18 месяцев. Если пользователь уже открывал настройки, для него ничего не изменится.

В настройках можно выбрать и более короткий интервал хранения данных: три месяца. Информацию также можно в любое время удалить вручную.

Настройка автоматического удаления истории поиска и посещений в аккаунте Google Блог «Google Россия»

«Мы считаем, что сервисы могут хранить информацию пользователей, только когда это полезно для них — например, чтобы найти свои любимые места на "Google Картах" или получить рекомендации на YouTube», — рассказал Пичаи.

На YouTube тоже есть функция автоматического удаления данных. Срок их хранения в новых аккаунтах и у пользователей, которые впервые включили сохранение истории просмотров, составит 36 месяцев.

Новые условия хранения информации не будут применяться к Gmail, «Google Диск» и «Google Фото», поскольку эти сервисы предназначены для бессрочного использования фотографий, документов, видео и так далее.

Google по-прежнему сможет давать пользователям рекомендации на основе старых данных, но не сможет хранить их долгие годы, отмечает CNBC.

#новость #google

Галина Мубаракшина
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11 комментариев
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Иван Конышев

1

меня хронология Гугл выручала два десятка раз, когда надо воссоздать события, найти место, доказать что ты не гусь, комм.расходы подбить и тд. Понятно, что биг брат, биг дата и тд, но Гугл где-то там за океаном, так что пофиг. а Яндексу я бы эти данные не за что не дал

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Alex Marvell

Иван
1

Кстати, а не видели где это у Я отключается? Я не нашел. История поиска интересует.

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Иван Конышев

Alex
0

К сожалению нет, стараюсь Яндексом не пользоваться, поэтому не могу сказать

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Иван Сельков

0

Осознанный пользователь давно выключил данную функцию.

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Владислав Пасека

Иван
0

А зачем?

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Alex Marvell

Владислав
0

Ну, может ты не один юзаешь акк. Скажем рабочий, с коллегой. Зачем чтобы он видел историю поиска или запросов ютуба?!))

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Владислав Пасека

Alex
1

А если один?

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Alex Marvell

Владислав
0

Ну, есть наивное подозрение, что и Гугл перестает видеть куда я там ходил, чего смотрел...

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Никита Медведев

Alex
0

и вы не слышали про аккаунты в операционной системе?

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Alex Marvell

Никита
0

Честно, нет. Чаво ето?

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Ренат Смольный

0

Сказочники, ничего там не удаляется, просто будет ставиться пометка что «удалено», а в архивах все останется, и если что - все поднимут

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