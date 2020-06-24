Комментарии
оказалась нейронной сетью
Пользователи смогут выбрать, как часто чистить историю: через три месяца или полтора года.
С 24 июня 2020 года автоматическое удаление истории местоположения, приложений и поиска в части сервисов Google станет опцией по умолчанию, сообщил глава компании Сундар Пичаи.
Если пользователь раньше не открывал настройки отслеживания действий и зашёл в них впервые либо если он только зарегистрировался, в настройках будет включено автоматическое удаление истории через 18 месяцев. Если пользователь уже открывал настройки, для него ничего не изменится.
В настройках можно выбрать и более короткий интервал хранения данных: три месяца. Информацию также можно в любое время удалить вручную.
«Мы считаем, что сервисы могут хранить информацию пользователей, только когда это полезно для них — например, чтобы найти свои любимые места на "Google Картах" или получить рекомендации на YouTube», — рассказал Пичаи.
На YouTube тоже есть функция автоматического удаления данных. Срок их хранения в новых аккаунтах и у пользователей, которые впервые включили сохранение истории просмотров, составит 36 месяцев.
Новые условия хранения информации не будут применяться к Gmail, «Google Диск» и «Google Фото», поскольку эти сервисы предназначены для бессрочного использования фотографий, документов, видео и так далее.
Google по-прежнему сможет давать пользователям рекомендации на основе старых данных, но не сможет хранить их долгие годы, отмечает CNBC.
меня хронология Гугл выручала два десятка раз, когда надо воссоздать события, найти место, доказать что ты не гусь, комм.расходы подбить и тд. Понятно, что биг брат, биг дата и тд, но Гугл где-то там за океаном, так что пофиг. а Яндексу я бы эти данные не за что не дал
Кстати, а не видели где это у Я отключается? Я не нашел. История поиска интересует.
К сожалению нет, стараюсь Яндексом не пользоваться, поэтому не могу сказать
Осознанный пользователь давно выключил данную функцию.
А зачем?
Ну, может ты не один юзаешь акк. Скажем рабочий, с коллегой. Зачем чтобы он видел историю поиска или запросов ютуба?!))
А если один?
Ну, есть наивное подозрение, что и Гугл перестает видеть куда я там ходил, чего смотрел...
и вы не слышали про аккаунты в операционной системе?
Сказочники, ничего там не удаляется, просто будет ставиться пометка что «удалено», а в архивах все останется, и если что - все поднимут
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