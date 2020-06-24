Пользователи смогут выбрать, как часто чистить историю: через три месяца или полтора года.

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С 24 июня 2020 года автоматическое удаление истории местоположения, приложений и поиска в части сервисов Google станет опцией по умолчанию, сообщил глава компании Сундар Пичаи.

Если пользователь раньше не открывал настройки отслеживания действий и зашёл в них впервые либо если он только зарегистрировался, в настройках будет включено автоматическое удаление истории через 18 месяцев. Если пользователь уже открывал настройки, для него ничего не изменится.

В настройках можно выбрать и более короткий интервал хранения данных: три месяца. Информацию также можно в любое время удалить вручную.

Настройка автоматического удаления истории поиска и посещений в аккаунте Google Блог «Google Россия»

«Мы считаем, что сервисы могут хранить информацию пользователей, только когда это полезно для них — например, чтобы найти свои любимые места на "Google Картах" или получить рекомендации на YouTube», — рассказал Пичаи.

На YouTube тоже есть функция автоматического удаления данных. Срок их хранения в новых аккаунтах и у пользователей, которые впервые включили сохранение истории просмотров, составит 36 месяцев.

Новые условия хранения информации не будут применяться к Gmail, «Google Диск» и «Google Фото», поскольку эти сервисы предназначены для бессрочного использования фотографий, документов, видео и так далее.