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Таня Боброва
Сервисы

МТС добавил в сервис «Защитник» бесплатную функцию поиска утечек личных данных

С помощью неё пользователи смогут узнать о данных, которые утекли из банков, интернет-магазинов и других источников.

  • МТС рассказал, что внедрил в сервис «Защитник» функцию поиска утечек персональных данных — она доступна бесплатно для всех абонентов оператора.
  • В функции есть история утечек с указанием времени, возможного источника (интернет-магазин, банк и прочие), данных, которые были скомпрометированы, а также с рекомендациями, что стоит сделать для безопасности.
  • «Поиск утечек» доступен в приложении «Мой МТС» в разделе «Защитник».
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Поиск утечек у МТС также есть как дополнение в платной опции «Защита финансов» в «Защитнике», которая позволяет узнавать о попытках мошенников оформить на пользователя кредит или микрозаём.

#новости

11
15
15 комментариев
Иван Дэвидсон

Для работы защитника, пользователь должен заннсти в систему свои ФИО, телефон, адрес и номер паспорта

7
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Игорь З.

я не удивлюсь, если так и будет работать

2
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шатал устоев

Возможно вы удивитесь, но самим фактом установки такого по вы даете им вдесятеро больше информации хехе

1
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Анна Полякова

Как в гетконтакт прям ахаха.

1
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Алеоп

А что из этого не известно оператору?

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Griby Lenina

Ваши данные утекли.
Если в утечке виноват МТС,
то "Мы не можем определить источник",
иначе "написать источник утечки".

4
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Хэппи милф

Чтобы поймать преступника нужно думать как преступник

3
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