МТС добавил в сервис «Защитник» бесплатную функцию поиска утечек личных данных

С помощью неё пользователи смогут узнать о данных, которые утекли из банков, интернет-магазинов и других источников.МТС рассказал, что внедрил в сервис «Защитник» функцию поиска утечек персональных данных — она доступна бесплатно для всех абонентов оператора.В функции есть история утечек с указанием времени, возможного источника (интернет-магазин, банк и прочие), данных, которые были скомпрометированы, а также с рекомендациями, что стоит сделать для безопасности.«Поиск утечек» доступен в приложении «Мой МТС» в разделе «Защитник».Скриншот vc.ruПоиск утечек у МТС также есть как дополнение в платной опции «Защита финансов» в «Защитнике», которая позволяет узнавать о попытках мошенников оформить на пользователя кредит или микрозаём.#новости
Для работы защитника, пользователь должен заннсти в систему свои ФИО, телефон, адрес и номер паспорта
я не удивлюсь, если так и будет работать
Возможно вы удивитесь, но самим фактом установки такого по вы даете им вдесятеро больше информации хехе
Как в гетконтакт прям ахаха.
А что из этого не известно оператору?
Ваши данные утекли.
Если в утечке виноват МТС,
то "Мы не можем определить источник",
иначе "написать источник утечки".
Чтобы поймать преступника нужно думать как преступник