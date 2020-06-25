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Сервисы
Лиана Липанова
857

Сервис объявлений «Юла» сделал «Истории» бесплатными для продавцов и позволил загружать в них видео о товарах Материал редакции

Обычно в российских сервисах объявлений прикрепить видео можно только ссылкой на сторонний сайт.

  • Сервис объявлений «Юла» позволил пользователям снимать и загружать видео про свои товары и услуги в формате «Историй», сообщил vc.ru представитель компании.
  • Кроме того, пользоваться «Историями» теперь можно бесплатно — при запуске использование инструмента стоило 99 рублей в месяц, а размещать в таком формате можно было только фотографии.
  • Все «Истории» будут проходить модерацию. Максимально пользователь сможет загрузить 100 «Историй» одновременно.
  • В компании утверждают, что обычно сервисы объявлений в России предлагают только возможность прикреплять ссылку на видео из сторонних видеохостингов.
  • В отличие от соцсетей на «Юле» «Истории» видны в течение недели. Их видят и подписчики продавца, и другие пользователи. В начале списка «Историй» — фотографии и видео от продавцов, на которых подписан пользователь, а затем от тех, кто находится поблизости.

#новость #юла

Лиана Липанова
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19 комментариев
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Dennis Gerasimov

4

Зачем?

Есть молодежный тренд на сторис на досках объявлений, что ле?

Опять козе баян прикрутили

Или мейл считает, что на Юле тусят как в соцсетке?
Или там уже все заточено для продавцов, что остаётся только сториз для рассказов о жизни товаров прикрутить?

Лучше б основу допилили

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Ruslan O.

Dennis
2

Юла, видимо, действительно считает, что пользователи должны тусить в его приложении как в соц сети.

Пришлось выключить постоянные неуместные уведомления в настройках телефона, так как в приложении это не получилось. Теперь я не вижу, когда приходят сообщения от пользователей. Ну что ж, пусть звонят...

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Альбина Васильева

Ruslan
0

Тут я вас полностью поддерживаю

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Александр Хруслов

2

Доска объявлений - соц сеть
Розничный магазин - мобильный оператор
Почтовая служба - продуктовый магазин

Что следующее?

Ответить

Рамиль Газетдинов

Александр
2

ну лично я жду когда Сбер выпустит линейку энергетиков или чипсов

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Александр Кучеряев

Рамиль
1

Я думаю учитывая широкий инвест пакет сбера уже как минимум есть, но пока не под ультимативным брендом сбера)

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Лиза Тодоренко

Рамиль
0

Или пролобирует продажу "гербария" курительного... Цвет же подходящий у них для травы))))

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Рамиль Газетдинов

Лиза
0

ой, за это им только честь и хвала будет
А если еще бонусами Спасибо можно будет расплатится то вообще песня

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Кирилл Вечкасов

Рамиль
0

Продвижение вашего товара по модели ЦПА от сбербанка.

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Валентин Завьялов

2

Отличная новость но авито пока все равно в лидерах

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Ivano Digital

Валентин
0

В лидерах чего именно?

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Альбина Васильева

Валентин
–1

Да #авито в лидерах долго будет

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Арам Армянский

Альбина
0

Видимо Альбину заминусовали сотрудники Юлы)))

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Алейченко Сергей

–1

Лучше бы сервис сделали нормальный. Пользовался безопасной сделкой. Полный шлак. Потом 3 месяца ждал своих денег. ГАВНОСЕРВИС 100%
#юла #mailru

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Timofey Sobolevsky

Алейченко
1

Сергей, добрый день!

Я сотрудник Юлы и очень хочу узнать детали вашего случая. Напишите мне в ЛС, пожалуйста, что случилось. 

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Альбина Васильева

Timofey
0

А клипы как в ВК будете внедрять?

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Timofey Sobolevsky

Альбина
6

Сначала поможем Сергею решить проблему, а потом подумаем над идеей) 

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Алейченко Сергей

Timofey
0

хорошо

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Yan Purvenes

0

Странно что молчит продакт в комментах.

Вообще походу эти сторис сделали больше для рекламы продуктов мэйла. Явно спам будет советовать купить комбо и тд

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