Сервис объявлений «Юла» сделал «Истории» бесплатными для продавцов и позволил загружать в них видео о товарах
Материал редакции
Обычно в российских сервисах объявлений прикрепить видео можно только ссылкой на сторонний сайт.
Сервис объявлений «Юла» позволил пользователям снимать и загружать видео про свои товары и услуги в формате «Историй», сообщил vc.ru представитель компании.
Кроме того, пользоваться «Историями» теперь можно бесплатно — при запуске использование инструмента стоило 99 рублей в месяц, а размещать в таком формате можно было только фотографии.
Все «Истории» будут проходить модерацию. Максимально пользователь сможет загрузить 100 «Историй» одновременно.
В компании утверждают, что обычно сервисы объявлений в России предлагают только возможность прикреплять ссылку на видео из сторонних видеохостингов.
В отличие от соцсетей на «Юле» «Истории» видны в течение недели. Их видят и подписчики продавца, и другие пользователи. В начале списка «Историй» — фотографии и видео от продавцов, на которых подписан пользователь, а затем от тех, кто находится поблизости.
Dennis Gerasimov
Зачем?
Есть молодежный тренд на сторис на досках объявлений, что ле?
Опять козе баян прикрутили
Или мейл считает, что на Юле тусят как в соцсетке?
Или там уже все заточено для продавцов, что остаётся только сториз для рассказов о жизни товаров прикрутить?
Лучше б основу допилили
Ruslan O.Dennis
Юла, видимо, действительно считает, что пользователи должны тусить в его приложении как в соц сети.
Пришлось выключить постоянные неуместные уведомления в настройках телефона, так как в приложении это не получилось. Теперь я не вижу, когда приходят сообщения от пользователей. Ну что ж, пусть звонят...
Альбина ВасильеваRuslan
Тут я вас полностью поддерживаю
Александр Хруслов
Доска объявлений - соц сеть
Розничный магазин - мобильный оператор
Почтовая служба - продуктовый магазин
Что следующее?
Рамиль ГазетдиновАлександр
ну лично я жду когда Сбер выпустит линейку энергетиков или чипсов
Александр КучеряевРамиль
Я думаю учитывая широкий инвест пакет сбера уже как минимум есть, но пока не под ультимативным брендом сбера)
Лиза ТодоренкоРамиль
Или пролобирует продажу "гербария" курительного... Цвет же подходящий у них для травы))))
Рамиль ГазетдиновЛиза
ой, за это им только честь и хвала будет
А если еще бонусами Спасибо можно будет расплатится то вообще песня
Кирилл ВечкасовРамиль
Продвижение вашего товара по модели ЦПА от сбербанка.
Валентин Завьялов
Отличная новость но авито пока все равно в лидерах
Ivano DigitalВалентин
В лидерах чего именно?
Альбина ВасильеваВалентин
Да #авито в лидерах долго будет
Арам АрмянскийАльбина
Видимо Альбину заминусовали сотрудники Юлы)))
Алейченко Сергей
Лучше бы сервис сделали нормальный. Пользовался безопасной сделкой. Полный шлак. Потом 3 месяца ждал своих денег. ГАВНОСЕРВИС 100%
#юла #mailru
Timofey SobolevskyАлейченко
Сергей, добрый день!
Я сотрудник Юлы и очень хочу узнать детали вашего случая. Напишите мне в ЛС, пожалуйста, что случилось.
Альбина ВасильеваTimofey
А клипы как в ВК будете внедрять?
Timofey SobolevskyАльбина
Сначала поможем Сергею решить проблему, а потом подумаем над идеей)
Алейченко СергейTimofey
хорошо
Yan Purvenes
Странно что молчит продакт в комментах.
Вообще походу эти сторис сделали больше для рекламы продуктов мэйла. Явно спам будет советовать купить комбо и тд