Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Сервисы
Татьяна Боброва
707

«Яндекс.Лавка» запустила собственное приложение, чтобы не терять потенциальных клиентов Материал редакции

До этого сервис экспресс-доставки продуктов работал только через «Еду», «Такси» и приложение «Яндекса».

  • Сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» запустил собственное мобильное приложение для iOS и Android, рассказали vc.ru в компании.
  • Приложение позволит новым пользователям легче находить «Лавку» в App Store и Google Play, а компании не терять потенциальных клиентов, объяснили в сервисе. Постоянные пользователи смогут быстрее оформлять заказ. Также в приложении будут первыми появляться новые функции.
  • До этого «Лавка» работала только через приложения «Яндекса», «Яндекс.Еды» и «Такси». В марте 2020 года близкий к компании источник vc.ru говорил, что на базе «Такси» компания планирует развивать «суперприложение».
  • Сейчас «Лавка» работает в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. У сервиса более 150 складов для доставки продуктов за 10-15 минут.
  • Основной конкурент «Лавки», сервис экспресс-доставки «Самокат» (входит в СП «Сбербанка» и Mail.ru Group) изначально работал как приложение. В начале 2020 года доставку продуктов из «Самоката» добавили в приложение Delivery Club.

#новость #яндекславка

Татьяна Боброва
+41 269
1
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u043b\u0430\u0432\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 7, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 137127, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 25 Jun 2020 13:11:25 +0300", "is_special": false }
Торговля
Как автоматизировать обработку заказов и не копаться в «эксельках»
В этой статье расскажем, как мы разрабатывали алгоритм сопоставления номенклатуры (SKU) для нашего клиента. Будет…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Михаил Иванович

10

Давно пора, а то приложение Такси уже напоминает помойку, как на главной странице yandex.ru

Ответить

Арам Пепанян

Михаил
0

Главное что бы в доставляли еду и не с помойки))))))))))

Ответить

unknown

Михаил
0

Так из такси лавку никто не уберет))

Ответить

Томас Иннелаур

6

До этого сервис работал ТОЛЬКО через «Еду», «Такси» и приложение «Яндекса».

Скорей ВЕЗДЕ кроме Яндекс электричек

Ответить

Арам Пепанян

Томас
1

Почему же кроме? а как же вас ожидает курьер когда выйдете на своей станции в мухосранске...)?

Ответить

Томас Иннелаур

Томас
0

Простите и кроме Яндекс музыки

Ответить

Arthur N

0

Яндекс: мы делаем суперапп, засунем всё в «Такси»

Так же Яндекс: а сделаем ещё одно приложение

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Digital Horizon
Подписан
Отписаться
Кто подвинет Zoom и Slack
Новое поколение продуктов для распределенных команд научит нас получать максимум от «удаленки», а не просто подражать о…
0
Admitad
Подписан
Отписаться
4 способа вернуть покупателей в офлайн-магазин после карантина
Период самоизоляции подходит к концу, и большинство офлайн-точек продаж возвращается к привычной работе. А вот покупате…
1
Redmadrobot
Подписан
Отписаться
Дизайн-джем #10: подборка насмотренности по UX/UI прямиком из Pinterest, Dribble, Instagram и Telegram
в юбилейном дайджесте от Redmadrobot Design Lab.
4

Показать еще

Лучшие комментарии
Георгий Хромченко
за день
Это просто смешно. Компенсировать снижение налогов для IT повышением налогов для IT.
«Коммерсантъ»: Минкомсвязи предложило компенсировать налоговый манёвр для ИТ отказом от нулевого НДС на продажу ПО
Peter Dmitrienko
за неделю
Наверное, единственная хорошая новость, в заголовке которой есть Роскомнадзор.
Роскомнадзор заявил о разблокировке Telegram в России

Комментарии

Вера Гагарина

«Ведомости»: «Аэрофлот…

Mike Raitsyn

Нужен ли программисту диплом вуза

Arthur N

«Яндекс.Лавка» запустила…

Nadezhda Kiyatkina

Контент НЕ продает — и это хорошо

Dmitry Bashkiroff

«Ведомости»: «Аэрофлот…

Alexandr Simonov

«Яндекс» подтвердил…

unknown

«Яндекс.Лавка» запустила…

Александр Нечаев

Сделать онлайн-магазин: где…

Томас Иннелаур

«Яндекс.Лавка» запустила…

Bulat Ziganshin

Нужен ли программисту диплом вуза

Dmitry Volkov

Роскомнадзор внёс Crunchbase в…

Дмитрий Артемьев

Сервис объявлений «Юла» сделал…

MAx Shvedov

«Яндекс.Практикум» запустил…

Виталий Журавлев

«Яндекс» спрогнозировал убыток…

Томас Иннелаур

«Яндекс.Лавка» запустила…

Михаил Иванович

Сервис объявлений «Юла» сделал…

Anna Bena

Сервис объявлений «Юла» сделал…

Антон Штадлер

Нужен ли программисту диплом вуза

Arthur Niazyan

Выбросила тысячи велосипедов и…

Михаил Иванович

«Яндекс.Лавка» запустила…