«Яндекс.Лавка» запустила собственное приложение, чтобы не терять потенциальных клиентов
Материал редакции
До этого сервис экспресс-доставки продуктов работал только через «Еду», «Такси» и приложение «Яндекса».
Сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» запустил собственное мобильное приложение для iOS и Android, рассказали vc.ru в компании.
Приложение позволит новым пользователям легче находить «Лавку» в App Store и Google Play, а компании не терять потенциальных клиентов, объяснили в сервисе. Постоянные пользователи смогут быстрее оформлять заказ. Также в приложении будут первыми появляться новые функции.
До этого «Лавка» работала только через приложения «Яндекса», «Яндекс.Еды» и «Такси». В марте 2020 года близкий к компании источник vc.ru говорил, что на базе «Такси» компания планирует развивать «суперприложение».
Сейчас «Лавка» работает в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. У сервиса более 150 складов для доставки продуктов за 10-15 минут.
Основной конкурент «Лавки», сервис экспресс-доставки «Самокат» (входит в СП «Сбербанка» и Mail.ru Group) изначально работал как приложение. В начале 2020 года доставку продуктов из «Самоката» добавили в приложение Delivery Club.
Михаил Иванович
Давно пора, а то приложение Такси уже напоминает помойку, как на главной странице yandex.ru
Арам ПепанянМихаил
Главное что бы в доставляли еду и не с помойки))))))))))
unknownМихаил
Так из такси лавку никто не уберет))
Томас Иннелаур
До этого сервис работал ТОЛЬКО через «Еду», «Такси» и приложение «Яндекса».
Скорей ВЕЗДЕ кроме Яндекс электричек
Арам ПепанянТомас
Почему же кроме? а как же вас ожидает курьер когда выйдете на своей станции в мухосранске...)?
Томас ИннелаурТомас
Простите и кроме Яндекс музыки
Arthur N
Яндекс: мы делаем суперапп, засунем всё в «Такси»
Так же Яндекс: а сделаем ещё одно приложение