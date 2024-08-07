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Полина Лааксо
Сервисы

Конструктор онлайн-магазинов Ecwid Руслана Фазлыева прекратит работу в России

Решение принял владелец сервиса — канадская компания Lightspeed.

  • Ecwid перестанет оказывать поддержку российским клиентам и продавать услуги в России с 9 сентября 2024 года, говорится в письме пользователям. Его привёл Telegram-канал «Финсайд». Причины не указаны.
  • В компании посоветовали клиентам перейти на другие сервисы до указанного срока, так как после этого они уже не смогут «войти в панель управления и использовать платформу для продаж».

Нам тяжело сообщать вам эту новость, особенно учитывая историю происхождения Ecwid. Ecwid был создан в России, чтобы помогать людям продавать онлайн по всему миру. У истоков нашей культуры и компании стоят российские предприниматели. Нам очень жаль, что приходится прекратить работу с вами.

Lightspeed (цитата по «Финсайду»)
Руслан Фазлыев
Руслан Фазлыев

  • Программист из Ульяновска Руслан Фазлыев основал Ecwid в 2009 году. Сервис предлагает бизнесу набор инструментов для онлайн-торговли.

  • В 2020 году проект привлёк $42 млн от фондов Morgan Stanley Expansion Capital и PeakSpan Capital. В 2021 году его выкупил разработчик облачных решений для бизнеса Lightspeed за $500 млн.

  • В 2023 году Фазлыев объявил об уходе из Ecwid, отметив, что не планирует новых проектов. Он собирался путешествовать и «заниматься собой», пока не станет «всерьёз скучно».

Виктория Степанова
Маркетплейсы
«Запоминают тех, кто сделал продукт массовым, а не придумал его первым»: пересказ интервью основателя Ecwid

Руслан Фазлыев рассказал проекту «Русские норм!», почему для успеха не нужно быть первооткрывателем, привлекать большие инвестиции и уезжать за границу.

#новости #ecwid

22
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24 комментария
Роман Бесперстов

Я пользовался когда-то сервисом, могу с уверенностью сказать что не особо жалею об этом. Есть масса сервисов с адекватным функционалом.

3
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Полина Лааксо
Автор

на что перешли?

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E B

Подлец и негодяй. Хорошо, что есть аналоги

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шатал устоев

Как непонятно получается, как только россиянин создает что-нибудь востребованное на мировом рынке, то быстро уезжает в загнивающие страны и бросает эти скрепы, душевность, березки, самые низкие налоги, красивейшие города и конечно самый гуманный суд и прочее-прочее-прочее. Непонятно:)

5
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Denis Bystruev

Руслан Фазлыев оттуда свинтил в 2023 году.

А текущие владельцы будут соблюдать санкции.

Ecwid — это, конечно, не ERP, но минимальные функции по автоматизации, например, торгового предприятия они выполняют.

Значит, под определение казначейства США о запрете оказания ERP-услуг на территории России могут попасть.

2
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vlad sidorenko

Это один из лучших конструкторов интернета магазинов.
Работал на нем без проблем до последнего момента.
Подло, конечно, они поступили.

2
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Denis Bystruev

Против Минфина США не поспоришь.

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