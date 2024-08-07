Конструктор онлайн-магазинов Ecwid Руслана Фазлыева прекратит работу в России

Нам тяжело сообщать вам эту новость, особенно учитывая историю происхождения Ecwid. Ecwid был создан в России, чтобы помогать людям продавать онлайн по всему миру. У истоков нашей культуры и компании стоят российские предприниматели. Нам очень жаль, что приходится прекратить работу с вами.
Я пользовался когда-то сервисом, могу с уверенностью сказать что не особо жалею об этом. Есть масса сервисов с адекватным функционалом.
на что перешли?
Подлец и негодяй. Хорошо, что есть аналоги
Как непонятно получается, как только россиянин создает что-нибудь востребованное на мировом рынке, то быстро уезжает в загнивающие страны и бросает эти скрепы, душевность, березки, самые низкие налоги, красивейшие города и конечно самый гуманный суд и прочее-прочее-прочее. Непонятно:)
Руслан Фазлыев оттуда свинтил в 2023 году.
А текущие владельцы будут соблюдать санкции.
Ecwid — это, конечно, не ERP, но минимальные функции по автоматизации, например, торгового предприятия они выполняют.
Значит, под определение казначейства США о запрете оказания ERP-услуг на территории России могут попасть.
Это один из лучших конструкторов интернета магазинов.
Работал на нем без проблем до последнего момента.
Подло, конечно, они поступили.
Против Минфина США не поспоришь.