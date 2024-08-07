Конструктор онлайн-магазинов Ecwid Руслана Фазлыева прекратит работу в России

Нам тяжело сообщать вам эту новость, особенно учитывая историю происхождения Ecwid. Ecwid был создан в России, чтобы помогать людям продавать онлайн по всему миру. У истоков нашей культуры и компании стоят российские предприниматели. Нам очень жаль, что приходится прекратить работу с вами.