Сервисом можно бесплатно пользоваться 14 дней, а затем нужно оформить подписку — от $99 в год.

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Разработчик почтового сервиса Hey — компания Basecamp — отменила пригласительные коды для новых пользователей, пишет The Verge.

До 25 июня 2020 года сервис работал только по приглашениям, поясняет издание. Стоимость подписки на приложение составляет от $99 в год.

25 июня Apple также одобрила обновлённую версию сервиса в App Store с бесплатной подпиской на 14 дней, отмечает The Verge.

Hey — новый почтовый сервис с «умной» сортировкой писем, возможностью навсегда заблокировать конкретного отправителя и другими функциями. В июне 2020 года он привлёк к себе внимание из-за противостояния с компанией Apple. App Store одобрил приложение, а затем заблокировал его обновление с исправленными ошибками.

Apple объяснила, что Hey нарушил правила магазина приложений: после установки сервис «не работает», поскольку нужно оформить подписку на сайте компании. Разработчик обвинил компанию в двойных стандартах: в App Store много приложений используют модель работы Hey.