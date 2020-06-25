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Сервисы
Галина Мубаракшина
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Почтовый сервис Hey стал доступен всем пользователям на фоне разрешения конфликта с Apple Материал редакции

Сервисом можно бесплатно пользоваться 14 дней, а затем нужно оформить подписку — от $99 в год.

8 комментариев
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Разработчик почтового сервиса Hey — компания Basecamp — отменила пригласительные коды для новых пользователей, пишет The Verge.

До 25 июня 2020 года сервис работал только по приглашениям, поясняет издание. Стоимость подписки на приложение составляет от $99 в год.

25 июня Apple также одобрила обновлённую версию сервиса в App Store с бесплатной подпиской на 14 дней, отмечает The Verge.

Hey — новый почтовый сервис с «умной» сортировкой писем, возможностью навсегда заблокировать конкретного отправителя и другими функциями. В июне 2020 года он привлёк к себе внимание из-за противостояния с компанией Apple. App Store одобрил приложение, а затем заблокировал его обновление с исправленными ошибками.

Apple объяснила, что Hey нарушил правила магазина приложений: после установки сервис «не работает», поскольку нужно оформить подписку на сайте компании. Разработчик обвинил компанию в двойных стандартах: в App Store много приложений используют модель работы Hey.

Позже Basecamp привела приложение в соответствие с правилами: ввела бесплатную подписку на две недели. Платную подписку по-прежнему можно оформить только на сайте.

#новость #hey #apple

Галина Мубаракшина
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8 комментариев
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Konstantin Voronov

5

Как и писал - хайп для рекламы сервиса подняли. Все сми про хей написали. А все уперлось тока в триал сделать. Гении маркетинга

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Сергей Ругов

Konstantin
1

А сколько визгу было про то, что эпл дескать монополист)

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Камал Каримов

Konstantin
0

Да так и есть

Ответить

Nikolay Kapustin

3

Неуловимый Джо.

Ответить

Камал Каримов

1

Чем он отличается от почтового клиента Spark?????

Ответить

Александр Головченко

Камал
1

Ценой

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911

0

Spike <3

Ответить

Valentin Dombrovsky

Нейротекст
0

Я про это и говорю. У меня есть друг, который в 18 лет не работал. И я ему сказал что он не работает с людьми и он не может работать.

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