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Полина Лааксо
Сервисы

Сбой в Signal — пользователи в России пожаловались, что мессенджер не работает

Некоторым не помогают даже инструменты для обхода блокировок.

  • К 15:18 мск количество жалоб на «Сбой.рф» превысило 2000 штук. В основном они поступают из Москвы и Санкт-Петербурга. Есть также отчёты о сбоях на Downradar.
  • Автор канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев (включён в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) допускает, что сервис блокируют на территории России.
Если вы в России и пользуетесь Signal, замечаете проблемы?
Сбоев не наблюдаю
Замечаю перебои
Не пользуюсь, но хочу узнать результаты
Нет голосовАнонимный
Полина Лааксо
Право
Apple удалила Telegram, Signal, WhatsApp* и Threads* из китайского App Store по требованию местных властей

Те сослались на защиту национальной безопасности.

Источник фото: <a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.globaltimes.cn%2Fpage%2F202309%2F1298293.shtml&amp;psig=AOvVaw02GYHW9OGIxO2G19ZZk7Vn&amp;ust=1713618244603000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;opi=89978449&amp;ved=0CBQQjhxqFwoTCOjUoc2rzoUDFQAAAAAdAAAAABAK" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Global Times</a>

#signal #новости

11
11
49
49 комментариев
Сергей Беринг

Что там Signal? Вы на свой VC гляньте. Еле шевелится прямо сейчас.

31
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Sergey Ananiev

думаете кто-то что-то замедляет?)))

2
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Гриша Колесников

А про это статья не выйдет, а жаль

2
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Suntori

У них по плану пятничный деплой.

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Ася Тихонова

Все нормально, он умер

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Гупка Поп

> Пользователи из России пожаловались

Самая орная формулировка в каждой подобной новости

14
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Posolo

ЧО С vc.ru???

7
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