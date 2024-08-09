Сбой в Signal — пользователи в России пожаловались, что мессенджер не работает

Некоторым не помогают даже инструменты для обхода блокировок.К 15:18 мск количество жалоб на «Сбой.рф» превысило 2000 штук. В основном они поступают из Москвы и Санкт-Петербурга. Есть также отчёты о сбоях на Downradar.Автор канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев (включён в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) допускает, что сервис блокируют на территории России.Если вы в России и пользуетесь Signal, замечаете проблемы?Сбоев не наблюдаюЗамечаю перебоиНе пользуюсь, но хочу узнать результатыНет голосовАнонимныйПолина ЛааксоПраво19 апрApple удалила Telegram, Signal, WhatsApp* и Threads* из китайского App Store по требованию местных властей Те сослались на защиту национальной безопасности.#signal #новости
Что там Signal? Вы на свой VC гляньте. Еле шевелится прямо сейчас.
думаете кто-то что-то замедляет?)))
А про это статья не выйдет, а жаль
У них по плану пятничный деплой.
Все нормально, он умер
> Пользователи из России пожаловались
Самая орная формулировка в каждой подобной новости
ЧО С vc.ru???