data.ai: за июль 2024 года приложение Rutube скачали 952 тысячи раз, «VK Видео» — 694 тысячи раз

Ближе к концу месяца как раз начались первые неполадки с YouTube, на фоне которых возросла популярность российских «аналогов».За июль 2024 года количество скачиваний приложения Rutube на Andriod и iOS составило 952 тысячи — на 266 тысяч больше, чем в июне. У «VK Видео» — 694 тысячи (+97 тысяч). У платформы Nuum от МТС — 303,2 тысячи (на 219 тысяч меньше), у Yappy — 195 тысяч (+33 тысячи).Такие данные со ссылкой на сервис мобильной аналитики data.ai приводит Telegram-канал New Media Александра Широких, гендиректора Национальной ассоциации телерадиовещателей. Данных за август нет.Источник: Telegram-канал New Media6 августа 2024 года на фоне замедления YouTube в топы бесплатных приложений магазинов App Store и Google Play в России выбились «VK Видео» и Rutube. Оба сервиса говорили о «стремительном росте» числа скачиваний и пользователей, но конкретные показатели не приводили.Полина ЛааксоСервисы6 авгНа фоне замедления YouTube в топы бесплатных приложений вышли «VK Видео», Rutube и VPN-сервисы В российских App Store и Google Play.25 июля 2024 года глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн предупредил, что скорость загрузки YouTube может снизиться до 70%. Тогда пользователи начали массово сообщать о проблемах.В Роскомнадзоре 26 июля заявили, что снижение качества работы сервиса связано с «политикой» Google, которая «ушла из России, прекратив поддержку инфраструктуры в российских сетях связи».Google опровергла предположения о проблемах на своей стороне. Российские операторы не раскрывали клиентам причины сбоев. В провайдере «Дом.ру» объясняли неполадки «регулированием со стороны РКН».8 августа проблемы с сервисом в России усугубились: у некоторых пользователей не просто тормозило воспроизведение роликов, а перестали работать сайт и приложение.Полина ЛааксоСервисы5 авгЗамедление YouTube — кто и почему ограничивает загрузку видео в России О блокировке видеохостинга говорят с 2022 года, но пока этого не произошло.#новости #youtube #rutube #vkвидео
А про рост загрузок VPN-приложений мы умолчим. Это неудобный факт, зачем его сообщать, правда?
https://t.me/tass_agency/264621
Скоро мы ваши VPN тоже отключим и вы наконец начнёте жить реальной жизнью, а не залипать в ютубе 💁♀️
Будете гулять с друзьями, заниматься спортом, встречаться, влюбляться, рожать детей и т.д. 😊🤗🥰
Не молчи, опубликуй
Скачал и через пару дней удалил. Всё таки не поленился, потанцевал с бубнами, и продолжаю наслаждаться Youtube
Я тоже потратил 20 минут поднять shadowsocks на роутере. Ютуб в 4к но правда теперь реклама
За август будут просто миллиарды скачиваний.